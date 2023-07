Ausencia de ''piso parejo'' en la contienda interna de Morena: Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal Ávila, uno de los cuatro precandidatos de Morena a la Presidencia de la República, reconoce que, por lo menos en Yucatán, no hay “piso parejo” en la contienda interna de ese partido.

A diferencia de sus contrincantes, dice, aquí él no tiene carteleras en las calles ni “estructura política pagada”.

El senador zacatecano reconoce que su postura como un político dispuesto a buscar acuerdos con la oposición sería un obstáculo para obtener el apoyo de la mayoría de los morenistas porque, afirma, muchos de ellos viven en un ambiente político muy polarizado, que “pide sangre”.

Asimismo, alerta sobre los problemas que podrían aparecer en Morena cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador deje el cargo. Existe el riesgo real de que surja la anarquía y la descomposición en el movimiento, señala.

Monreal Ávila llegó a Mérida el fin de semana. El sábado ofreció una rueda de prensa, se reunió con empresarios y presidió una sesión informativa con simpatizantes de varias partes del estado. También otorgó una entrevista exclusiva al Diario, de la que hoy publicamos la primera parte.

¿Usted observa “piso parejo” en Yucatán en la contienda de Morena?

No, no lo hay. Cuando venía a Mérida por carretera desde Quintana Roo vi muchas carteleras (de sus contendientes) en territorio yucateco y no había ninguna mía. No tengo ni un espectacular, ninguna lona. Nadie me está promoviendo. No tengo estructura política pagada, del gobierno federal o estatal y eso no es equidad...

Entonces, para mí, todo esto queda simplemente como una aventura, en la que a pesar de todas las dificultades he decidido jugar, confiando en la gente y en el procedimiento que se llevará al cabo.

Este es un procedimiento inédito, que seleccionará al candidato por medio de una encuesta y en este punto estoy planteando que la encuesta sea universal; es decir, que se aplique no sólo a militantes de Morena ni en las secciones electorales ganadas por ese partido, sino que sea abierta a todos, simpatizantes o no de Morena.

Pero usted no siempre estuvo de acuerdo con el método de la encuesta.

No, lo que dije es que si sólo había una encuesta levantada por Morena, entonces no participaría. Yo venía de una experiencia desagradable en 2017, donde perdí la encuesta del partido, pero afuera otras 20 encuestas me daban el triunfo. Sólo en la del partido resulté perdedor.

Entonces dije: si el partido es el que hace la encuesta, no participo, pero se aceptaron cuatro encuestas más, a propuesta nuestra.

¿Por qué los yucatecos deberían votar por usted y no por otras opciones?

Por mi capacidad y mi experiencia política. Nadie ha sido tres veces diputado federal por elección, tres veces senador por elección, gobernador de Zacatecas, jefe delegacional en Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

Tengo experiencia acumulada, además de la sensibilidad de ser catedrático de Derecho en la UNAM y de mi respeto estricto a la ley. Aparte de eso, diría que soy un hombre de reconciliación, dispuesto a construir acuerdos. Puedo sentarme a platicar con cualquier sector, ¿me explico?

En efecto, en este sentido usted le propuso a Santiago Creel recorrer el país en una gira de la reconciliación que nunca se hizo. ¿Por qué?

Lo planteamos como una tentativa, pero a él no se lo permitieron en su partido y yo también tuve al interior de Morena un clima de hostilidad, explicable, aunque creo que tarde o temprano esa reconciliación se tendrá que hacer...

Usted se presenta como un hombre de reconciliación y de acuerdos, ¿pero realmente cree que este es el perfil de candidato que busca el militante de Morena? Muchos de ellos no quieren acuerdos con la oposición, sobre todo luego de que varios de sus integrantes insultaron al presidente López Obrador.

Con sinceridad, quizá en ese sector, que es el mayoritario dentro del partido, no tengamos eco porque el ambiente está enconado, polarizado, crispado, lo que se quiere es sangre, digo sangre en una imaginativa discursiva. Lo que se quiere es confrontación, pleito.

¿Por qué sentarse a platicar con éste que me está insultando o por qué reunirme con quien insulta a nuestro presidente? En efecto, este es el tema de fondo.

Sin embargo, pienso que si no hay quien proponga expresiones de mayor conciliación, ¿quién lo hará? No puede haber una campaña permanente de confrontación. En ninguna parte del mundo se sostiene eso.

La confrontación es temporal, mientras duran las elecciones, después hay que trabajar unidos por el país. Creo que quien llegue a la Presidencia tendrá que hacer esto tarde o temprano...

Algunos suponen que si el nuevo presidente es de Morena y éste se desvía de los postulados de la 4T, López Obrador abandonará su retiro y volverá a caminar por el país promoviendo la revocación de mandato. ¿Lo ve posible?

Es una hipótesis difícil de realizar. El presidente López Obrador cumplirá con lo que ofrece y con irse a su rancho, sin influir en la vida pública del país. Nos corresponde a nosotros cubrir ese vacío de manera institucional, unificar los liderazgos y no permitir que haya anarquía o descomposición interna que debilite al movimiento.

Esta es la tarea más difícil: ¿cómo cubrir la ausencia del Presidente el día que se vaya? ¿Qué le espera a Morena sin la conducción y dirección del Presidente? Esa es la parte más difícil de la transición partidista de nuestro Movimiento.

¿Qué cree que vaya a pasar?

Vamos a superarlo... (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA