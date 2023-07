El secreto de los juegos mecánicos para evitar accidentes

Revisiones periódicas, mantenimiento constante y seguimiento de reparaciones mediante bitácora son acciones necesarias para prevenir accidentes en juegos mecánicos, de los cuales han ocurrido varios en las últimas semanas incluso en Yucatán.

La gran mayoría de los accidentes en juegos mecánicos se debe a cuestiones de mantenimiento, por descuidos de usuarios u operadores o por causas naturales, según explican encargados de esas atracciones en el Estado, ya sean de plataforma o piso, que son mayormente infantiles como carritos, motos y trenecito, o los extremos, que son principalmente para adultos ya que suben, bajan y giran a gran velocidad y altura.

Simone López Cáceres, encargada de manteamiento de Atracciones Cáceres, destaca que es necesaria la revisión constante de cada juego, tanto de la parte mecánica como de la externa, para prevenir incidentes.

Los cuidados, apunta, son similares para los juegos de plataforma y extremos, los cuales se dividen en preventivos y correctivos.

Los cuidados preventivos son aquellos que se realizan a diario o cada determinado tiempo para los juegos en constante movimiento como los carritos chocones, el trenecito, los caballitos, el gusanito y las motos, entre otros, y los correctivos son cuando algo está roto o desgastado, como ocurre con los rodamientos.

Los preventivos van “desde la limpieza y la verificación de todas las partes accesibles del juego, es decir, nosotros verificamos el estado de pintura, partes externas, tuberías, si llegamos a encontrar algo anómalo, se repara lo más pronto posible”, dice Simone López.

“Los manteamientos correctivos son los programados en la parte mecánica”, añade. “Como ya conocemos que un balero tiene un tiempo de vida aproximado, sabemos que se debe cambiar a más tardar al año, dependiendo del trabajo”.

Héctor Alba Chávez, dueño de los juegos mecánicos Producciones Alba, explica que “el mantenimiento no es igual para todos los juegos, pero en general consiste en el engrasado de rodamientos, revisión de tornillería, pernos, chavetas y calzado, como se llama a las bases para el nivelado correcto”.

Secretos para garantizar la seguridad en los juegos mecánicos

Héctor Alba Chávez, dueño de los juegos mecánicos Producciones Alba, afirma que “hay que engrasar las piezas antes de que se dañen”.

“Si uno ya sabe cuáles son las que suelen fallar, se debe tener siempre la refacción y sustituirla por una nueva antes de que se eche a perder. Para los juegos extremos tiene que haber una bitácora de trabajo”, enfatiza.

“Por ejemplo, en una montaña rusa el cambio de rodamientos, lo que son las llantitas de los carros, se tienen que sustituir cada determinado tiempo estén bien o mal. No es hasta que se rompa alguna se cambia. No es posible hacer eso porque no es un juego que esté en el piso”.

“Si fueran carritos o trenecitos que están en el piso, se cambia en el momento y vuelve a trabajar, pero es un juego que lleva altura, velocidad y peso, por eso se lleva una bitácora”, dice.

“Si la bitácora de mantenimiento se lleva correctamente no pasa nada”, asegura.

“Hay juegos que son de 1960 y nunca les ha pasado nada, y hay otros que son de 2020 y ya tuvieron accidentes; depende mucho del manteamiento correctivo, de que se estén revisando periódicamente. No es simplemente tener un juego por tenerlo”, indica.

Para prevenir accidentes toda empresa debe pasar un filtro de inspección y cumplir un reglamento de protección civil, además que deben contratar seguros para protección de los clientes y de los juegos mismos.

“En el tema de la seguridad, Protección Civil nos exige tener botiquines, extintor, reglamentos y señalizaciones”, manifiesta Simone López Cáceres, encargada de manteamiento de Atracciones Cáceres.

“Casi todas las empresas medianas o grandes contamos con un seguro por daños a terceros. Más que nada para proteger al cliente de cualquier incidente”, afirma por su parte Héctor Alba.

También destaca que en la entrada de todos los juegos mecánicos debe haber un reglamento que indique que no pueden subir embarazadas ni personas en estado de ebriedad o tras haber consumido alguna droga. En algunos hay límite de estatura o edad.

Simone López enfatiza que es necesario hacer caso a las indicaciones y reglamentos de cada juego mecánico e invitó a la ciudadanía a poner de su parte para prevenir catástrofes.

“Cumplan con las reglas que les da el operador. Si se usan los juegos adecuadamente no debe suceder nada”, afirma.

“Tengan en cuenta que los que estamos en este negocio buscamos la seguridad de los clientes”, agrega.

Algunos accidentes recientes en juegos mecánicos son los siguientes:

El 3 de marzo, en Coalcomán, Michoacán, se descarrilaron vagones del juego llamado Himalaya con saldo de tres lesionados; el 6 de mayo, en Nogales, Sonora, se desplomó un juego que había fallado y quedó en el aire, con saldo de cinco lesionados, incluso una menor de 15 años y dos bomberos heridos. El accidente ocurrió cuando los tragahumos colocaron una escalera para el rescate.

El 7 de mayo, en Rusia, se desplomó una torre de sillas voladoras con saldo de un muerto y 20 heridos, en su mayoría niños; el 12 de mayo, en una plaza comercial del norte de Mérida, se desplomó un juego mecánico con saldo de tres menores con lesiones leves.

El 24 de junio, en San Chamula, Chiapas, a una niña de cabello largo se le atoró el pelo en una rueda de la fortuna.— Vanessa Argáez

La menor perdió el conocimiento por el dolor y le tuvieron que cortar el cabello atorado para rescatarla.

El 25 de junio, en Suecia, se descarriló una montaña rusa. El saldo, un muerto y varios heridos.

El 26 de junio, en Monterrey, un menor de 6 años se cayó de una tirolesa sobre un lago al reventarse el arnés. Resultó ileso.