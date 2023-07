Ruta Poniente, Plazas y Universidades del Va y Ven en Mérida; usuarios reportan retrasos

MÉRIDA.- La mañana de este lunes 10 de julio el Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, presentó las nuevas las rutas del sistema de transporte 'Va y Ven'. Las nuevas rutas del 'Va y Ven' son circuito Poniente, Plazas y Universidades.

Las 30 nuevas unidades se unen a las 160 que ya circulan en las diferentes rutas de Va y Ven. Durante el evento se informó que las unidades cuentan con una mejor y mayor tecnología.

Usuarios reportan retrasos

Si bien las unidades nuevas de la ruta Poniente, Plazas y Universidades del ''Va y Ven'' no inician operaciones este lunes, el banderazo de salida, habría causado retrasos a los usuarios de dichos camiones, pues en redes sociales se compartieron diversas quejas por la falta de transporte.

Algunas personas preguntaban si es que había una huelga, otras se cuestionaban un posible cambio ruta de la línea, pues los paraderos estaban llenos, pero no había camiones. Lo que generó molestia en las personas que toman el servicio para llegar a su trabajo, pues aseguraban tuvieron que esperar más de una hora, mientras que otros optaron por pagar taxis.

En cuestión de minutos, algunos usuarios comentarios que en días pasados se advirtió que este lunes habría menos camiones de la ruta, por lo que habrían pedido tomar precauciones, pero otros negaron que se haya informado.

Otros usuarios respondieron afirmando que lograron tomar el camión de poniente y plazas sin mayor problema, además que por el momento no se ha hecho el cambio de paraderos, así que no entendían que ocurrió para que las esperas de otras personas fueran más tardadas.

Ruta del Va y Ven circuito Poniente, Plazas y Universidades

Las nuevas unidades comenzarán a circular del 15 al 23 de julio el costo del transporte será gratuito; y será a partir del 24 de julio cuando los usuarios comenzarán a pagar por el pasaje.

El pasaje general es de $12. La tarifa social para estudiantes y personas adultas mayores será de 5 pesos. En el caso de las y los usuarios con alguna discapacidad, será sin costo.

Tarjetas del “Va y Ven” en Mérida: compra y recarga

La tarjeta inteligente “Va y ven”, que se puede adquirir en los cajeros expendedores habilitados para tal fin, así como en tiendas Oxxo, tienen un costo de 25 pesos.

Las tarjetas inteligentes se recargan en los cajeros y en cualquier Oxxo, Super Willys, Dunosusa y Farmacias YZA de la ciudad. Si no sueles usar el servicio con frecuencia, no te preocupes pues el dinero puede quedarse por meses en la tarjeta, siempre y cuando el plástico no esté dañado.

El Imdut informó que se aplicará descuentos de trasbordo para las y los usuarios que utilicen cualquier ruta del “Va y ven". Para el segundo viaje se rebajará 50% del costo, y tanto el tercero como el cuarto serán gratuitos.

Ciudad Caucel y Umán tendrán rutas ''Va y Ven''

Hoy también se dio a conocer que Ciudad Caucel, ubicada al poniente de Mérida y el municipio de Umán contarán con nuevas unidades y se integrarán al sistema “Va y Ven”; de acuerdo a lo informado, se espera que sea a mediados del mes de agosto cuando inicien operaciones estas dos nuevas rutas.

Lee: Transporte "Va y Ven" en Mérida: Rutas, precios, tarjeta y aplicación