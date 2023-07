El Iepac abona a la equidad con 4 nombramientos

Después de más de un año de estar en desacato por no cumplir con la equidad de género e inclusión, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) ayer incluyó a una mujer y una persona de origen indígena en cargos de dirección con los cuatro nombramientos que aprobaron por unanimidad, incluyendo el del nuevo secretario ejecutivo, a casi un mes de que renunciara a ese cargo Armando Valdez Morales.

En sesión vespertina híbrida del consejo general, el último de los asuntos a tratar fue la aprobación de un paquete de cuatro nombramientos, y en su discusión los mismos consejeros recordaron que desde 2022 cuando se integró la Junta General Ejecutiva, que es el máximo órgano de gobierno del Iepac después del Consejo General Electoral, se encuentran en desacato, porque se integró con puros hombres como directores de las áreas.

La consejera electoral Alejandra Pacheco Puente destacó que en estos cuatro nombramientos se incluye a una mujer, a Sugely Mendoza Ortiz como directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como a Carlos Dzib Pech, quien será el titular de la Unidad de Apoyo a Presidencia, con quienes se acaba el desacato de la Junta General, y se cumple con la inclusión.

Sin hamaqueros

Jorge Vallejo Buenfil, quien expuso la situación del desacato, señaló que por fin en este instituto ya habrá una directora, ya que como titular de capacitación Sugely Mendoza pasará a ser parte también de la junta general, y no habrá solo directores y “ojalá con estos cambios y nombramientos desaparezcan los hamaqueros, se quiten las hamacas y ahora si se pongan a trabajar todos”.

Los otros nombramientos fueron los de Juan Carlos Echeverría Díaz, como nuevo director jurídico y como informó ayer el Diario se nombró a Enrique Uc Ibarra como secretario ejecutivo, salvo este último que viene de la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral (INE) con sede en Mérida, las otras tres personas que fueron nombradas trabajan desde hace años en el Iepac.

El consejero presidente Moisés Bates Aguilar manifestó que todos los recién nombrados son personas con amplia capacidad y experiencia electoral, empezando con el nuevo secretario, quien lleva más de 20 años trabajando en el INE, y además con Sugely Mendoza y Dzib Pech se cumple una gama de factores que no se cumplían y lo más importante es que todos son del mismo equipo de trabajo y cumplen sus funciones.

El consejero Roberto Ruz Sahrur dijo que votaría a favor por los compañeros del instituto que fueron ascendidos, pero no estaba del todo de acuerdo por cómo se incluía para ser aprobado también al nuevo secretario ejecutivo, ya que ni siquiera se le entrevistó, no dudaba de su capacidad, pero si hasta para integrar los consejos electorales municipales y distritales hay todo un proceso que incluye entrevistas con los consejeros, no entiende porque no se procedió de igual manera.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA