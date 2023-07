Ponen las bases de una plataforma de información sobre candidatos

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) puso las bases para garantizar que en las próximas elecciones la ciudadanía pueda conocer a los aspirantes a los cargos que estarán en juego con solo entrar a la plataforma “Candidatas y Candidatos, Conóceles”.

En sesión extraordinaria, los consejeros electorales aprobaron ayer el proyecto de acuerdo por el que se designa a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Iepac como instancia interna responsable de coordinar la implementación y operación del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, para el proceso electoral 2023-2024.

También se designó a la Unidad de Tecnologías de Información y a la Dirección Ejecutiva de organización electoral y de participación ciudadana, por conducto de la coordinación de prerrogativas y partidos políticos como unidades responsables de este sistema.

De esta manera se garantizará que conforme los candidatos a las alcaldías, diputaciones locales y la gubernatura se inscriban ante los consejos electorales se suban de inmediato su información al sistema, para que puedan ser consultados por la ciudadanía. El proceso sería obligatorio.

En las elecciones anteriores se intentó hacer el mismo proceso, el cual fue organizado por el Instituto de Acceso a la Información, el Instituto contra la Corrupción y el Iepac, a través de lo que llamaron el Observatorio Electoral, pero no funcionó. Una de las causas del fracaso fue que no era obligatorio, por lo que no todos se registraron.

El consejero Jorge Vallejo Buenfil señaló que se comete el error que se arrastra desde hace varios años, que es difundir la imagen de los candidatos y no informar de los proyectos y planes de trabajo que ofrecen.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA