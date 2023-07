La educación, la clave para evitar casos de maltrato animal en Yucatán

Elsa Arceo tiene una misión de vida: proteger a los animales como unos seres sintientes, por lo cual es responsable de la agrupación Rescatistas Independientes Unidas y Unidos.

Las enseñanzas que desde niña recibió de su abuela paterna siguen vigentes y la han llevado a participar en manifestaciones en la Plaza de Toros cuando hay corridas y en el Monumento a la Patria, entre otras acciones en pro de los derechos de los animales.

Elsa mencionó que aunque su vida esté en riesgo por ser protectora de animales, seguirá en ello hasta que Dios la llame. Ha sido objeto de burlas, insultos e incluso casi la atropellan por su labor.

No me gusta mucho hablar en singular, porque hasta arriesgamos la vida, dijo.

También recordó que cuando tenía tres o cuatro años su abuela paterna, la maestra Elia Briceño Durán, le enseñó hace 35 años que los animales tenían derechos.

Miles de rescatistas en Yucatán

Creo que esa es la parte que le debo a mi familia, que me inculcó eso (cuidar a los animales), porque vemos ahora a menores de edad atacando a animales y lo estamos viendo en Puebla, Tlaxcala y otros lugares, en los que menores de edad están agrediendo a los animales.

Es parte fundamental la educación que nos dan en las casas, comunidad y escuela, subrayó.

Después dijo que ella no es parte del Consejo Consultivo de la Fauna en Mérida, aunque acudió a representar a Sanando corazones Perrunos de Yucatán, con los que hacen una buena sinergia.

En enero hice una solicitud y hasta el día de hoy no he tenido ninguna respuesta, precisó de este consejo. Hay que voltear a ver a los rescatistas 24/7 que están ahí arriesgando la vida.

Según expuso, son más de 2,500 rescatistas en el estado y la situación está fuera de control. En su caso, ha recibido insultos y hasta la han demandado.

Respecto a la sobrepoblación de perros y gatos, consideró que los rescates de los animales no son una solución a largo ni mediano ni corto plazo, hay muchas aristas.

Ella continúa en este activismo porque no esperará a que otra persona lo haga.

“No soy una persona conformista, pero que se me acerque un niño, una niña y decirme: ‘Elsa, algún día quiero ser como tú’, eso es lo que hace resistir”.

Ahí estamos arriesgando todo, esto no es una moda, nadie nos paga, no son actos de algún partido político o religión, esto es lo menos que puedo hacer por los seres sintientes, alzando la voz.

Nadie me va a callar, subrayó. Y si me voy a morir será haciendo a lo que se me impulsó. Lo menos que podemos hacer es decirle a todo el mundo que los animales tienen derechos.

Nadie tiene derecho a quitarles la vida, a menos que un veterinario considere que es necesario para que el animal ya no sufra, refirió.

No minimicemos está lucha, subrayó.

Elsa Arceo es licenciada en Educación Preescolar.

Después reiteró que seguirá en esta lucha, no la detendrá nadie a pesar de que hay muchos detractores. Aprendió que sigue animales y no a personas.

México, primer lugar en maltrato animal

Hacer esta lucha es una premisa y hay que ver que se cumplan las leyes de protección de los animales, apuntó. También se llevan iniciativas e ideas, no sólo es rescatar y rescatar.

Asimismo, lamentó que México sea el primer lugar en maltrato animal.

“La sociedad está enferma”, expuso. Por eso insisto mucho en la educación y la salud mental, es algo muy preocupante y por eso no tiramos la toalla. Si soy odiada por esto no me importa, voy a seguir hasta que Dios me lo permita.

En materia de legislaciones para la protección de animales, comentó que recién se aprobó en Ciudad de México la Ley Maple por el caso de un perro llamado Maple, que en 2022 fue dejado en un campamento canino y días después a su dueño se lo entregaron incinerado en una urna.

Esta ley permea en todo el país, comentó la activista. Abarca la verificación y certificación de esos lugares donde dejamos a nuestros “perrihijos”, “gatijos” y vamos con toda la confianza de que serán cuidados.— CLAUDIA SIERRA MEDINA