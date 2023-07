Reubicación en el IMSS Yucatán: se cambiará de adscripción a los derechohabientes

El IMSS Yucatán informó sobre la reubicación de derechohabientes en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) 58, 59, 50 y 56, pero aclara que tienen garantizado el servicio médico, ya que el aviso de la reubicación de su unidad de atención se realiza durante la última cita y es indicada de manera personal.

En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán explica que el objetivo es fortalecer y consolidar la eficiencia en el servicio y atención de manera oportuna a los derechohabientes.

Se añade que, derivado de la reciente apertura de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 61 “Los Héroes de la Salud”, se llevó al cabo el proceso de reordenamiento de derechohabientes a las UMF No.58 (42 Sur), No. 59 (Fraccionamiento del Parque), No. 50 (Conkal) y No. 56 (Centro), a fin de ampliar la capacidad instalada de las UMF.

“Cabe señalar que dicha estrategia se realiza con el propósito de reforzar e incrementar la calidad en la atención, al distribuir a la población de acuerdo con su código postal y, de esta forma, las UMF del IMSS en Yucatán brinden el servicio en apego a su infraestructura y fuerza laboral”.

Acorde con el documento, el IMSS garantiza la atención médica en todo momento, las personas derechohabientes serán informadas de la modificación de manera personal cuando acudan a su última cita en la Unidad Médica, previa al cambio.

“Es importante destacar que en caso de que los derechohabientes que cuenten con citas programadas en sus unidades anteriores (UMF 58, 59, 50 y 56) serán respetadas en la UMF en donde se les programó; sin embargo, las citas subsecuentes deberán solicitarse en su nueva unidad”.

“Los pacientes que cuentan con cita programada, reciben la atención y dotación de medicamentos respectivos. Cuando se trata de pacientes espontáneos se les ofrecen las opciones disponibles de atención”, explicó el doctor Julio Hernández Carrillo, coordinador auxiliar de Primer Nivel de Atención Médica.

“En ambos casos, se refuerza y se realiza la invitación para que acudan a su nueva UMF de adscripción, con el propósito de mejorar accesibilidad de los servicios de salud”, añadió.

¿Debo volver a darme de alta en el IMSS?

El proceso de cambio lo realizará el IMSS Yucatán en forma automática, incluyendo núcleo familiar (beneficiarios), respetando el turno de consulta elegido en la unidad de adscripción anterior. El asegurado únicamente deberá seleccionar su nuevo consultorio en la Unidad de Medicina Familiar.

En caso de dudas y/o de requerir mayor información, los derechohabientes pueden acudir con el personal de Atención y Orientación al Derechohabiente, Asistentes Médicas o con los Jefes de Servicio de Medicina Familiar.