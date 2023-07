Retos educativos para el gobierno de Yucatán

Mejores salarios para los docentes, basificación para los profesores que se lo merecen, creación de becas en el nivel superior para jóvenes de escasos recursos que deseen seguir superándose, y edificación de casas para los estudiantes de zonas rurales, entre otras demandas, son las que tendría que dar atención el próximo gobierno en materia educativa, expusieron algunos maestros.

También calificaron que hasta ahora el gobierno ha hecho esfuerzos por mejorar programas en materia educativa, pero aún falta mucho por hacer, como trabajar el rezago en el medio rural indígena.

Recientemente el Consejo Estatal de Ciencia y Academia de Yucatán #ESCLAUDIA invitó a participar a docentes en educación básica, media superior y superior a la presentación del manifiesto que se realizó en el hotel Plaza Mirador.

Algunos maestros tomaron la palabra y en ella manifestaron su apoyo a Claudia Sheinbaum como la abanderada de Morena para contender por la Presidencia de México.

Al término del evento, Freddy Espadas Sosa, ex director de la Universidad Pedagógica Nacional en Mérida, dijo que entre los cambios significativos que se esperan en el próximo gobierno está consolidar la nueva escuela mexicana.

Otro de los retos es lograr que los profesores en educación básica se apropien del nuevo currículum de manera creativa y propositiva, y continuar apoyando las necesidades económicas y de capacitación del magisterio nacional, refirió

“El principal desafío en materia de educación es la capacitación, actualización de acuerdo con las necesidades de cada región y cada nivel de educación básica”.

Hay muchos temas como, por ejemplo, el manejo de las tecnologías aplicadas a la educación, es algo que se tiene que fortalecer y nos falta mucho trabajo, se requiere una capacitación proactiva, no de arriba hacia abajo, sino más horizontal, en un proceso de apropiación crítica del nuevo currículo que ha sido creado en la 4T.

Hay muchas cosas que siguen siendo injustas e irregulares, hay docentes contratados por años sin prestaciones. Se debe atender la basificación de todos los docentes para darles certeza laboral y, por tanto, puedan desempeñarse con mayor eficiencia, con mayor pasión y mayor entrega.

La educación es un pilar para el desarrollo económico, social político y cultural. Todo lo que se haga en educación siempre será insuficiente y por eso hay que hacer lo más posible.

Falta de plazas a profesionales

Al referirse a una evaluación del gobierno federal que está saliendo, dijo que hay claroscuros, como en todo, “soy un partidario, simpatizante, crítico de la 4T, hay muchas cosas positivas que se han hecho por los jóvenes con las becas, por los adultos mayores, las obras de infraestructura más allá de las críticas infundadas, pero definitivamente estas grandes obras serán muy importantes para que el Sureste salga del letargo”.

Luego expuso que se tendrá que revisar el tema del medio ambiente, la cultura, pues hay muchas cosas que consolidar y está la inseguridad, en la que hay que reconocer que hay fallas.

A este gobierno le hace falta ser autocrítico y decir “aquí estamos fallando y vamos a rectificar”.

En educación creo que siempre hay rezagos en las regiones, en el medio rural indígena, entre otros

Teresita Isabel Chan Estrella, docente del Instituto Tecnológico de Mérida, señaló que los profesores deben tener ciertos ingresos para desempeñarse bien.

“El problema es que hay muchos que no tienen plazas, hay doctores que tienen mucha capacidad y solamente tienen licencias, salen las plazas en los concursos y no hay para todos”.

“Hay tecnológicos, como los descentralizados donde no tienen plazas, seguro, ni nada. Puedes estar hoy pero si viene el amigo de alguno mañana, ya no puedes estar y no necesariamente por tu desempeño”, apuntó.

Tiene que mirar a ver la doctora, ella o el que quede, esa parte que es importante, dar lugar para quien se lo merece, el que tenga la vocación capacitarlo, para los que están ahí, para llegar al perfil deseable.

Se necesitan salones dignos, aquí hay mucho calor y con ventiladores no da, el cerebro piensa mejor a 24 grados continuados, no a 44.

El gobierno actual que está saliendo ha hecho todo lo posible para mejorar la situación, sólo son seis años y es comprensible que no puede cambiarlo todo.

Adda León Ramírez, profesora jubilada del Tecnológico de Mérida y colaboradora con otras universidades, señaló que en los cambios significativos que se esperan que se incremente la matrícula en las materias de ingeniería en los niveles superiores.

“Claudia Sheinbaum está ofreciendo maestrías y doctorados para escuelas públicas de nivel superior”, apuntó.

“Ya se están efectuando programas y me parece magnífico porque una limitante que tenemos es el costo de los estudios”.

Al ofrecer una evaluación que en materia educativa, comentó que le parece que algunas escuelas particulares no permiten que personas talentosas lleguen a esos niveles de estudios aunque tengan el talento o la inteligencia para hacerlo, entonces le doy una evaluación baja porque con el gobierno federal no se incrementaron las escuelas públicas, no se apoyaron a las escuelas de nivel superior, pero sí a las escuelas particulares, esto es a nivel estatal, lo que puedo ver.

A nivel federal necesitamos más apoyo a los alumnos de educación pública superior, no hay becas.

A nuestros jóvenes de escasos recursos hasta el camión les sale más caro y si vienen de municipios no hay albergues, no hay casas de estudiantes que son necesarias, faltan becas y comedores alimenticios para los estudiantes.

En el evento estuvo presente Mirna Manzanilla Romero, consejera de Morena y coordinadora estatal del consejo de ciencia y academia #ESCLAUDIA.—Claudia Sierra Medina