Sistema de Urgencias Triage del IMSS, priorizar la atención según la gravedad del paciente

MÉRIDA, Yucatán.— Con el objetivo de otorgar atención oportuna, calidad asistencial y seguridad a los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán informa sobre el sistema Triage que permite identificar, clasificar y priorizar la atención de los usuarios.

Este sistema de clasificación prioriza la atención médica de Urgencias con base en el nivel de gravedad, es decir, que según el cuadro que presente un paciente, se privilegiará su atención con relación a otros que tengan un trastorno de menor gravedad.

Escala de cinco niveles

Para llevar a cabo este método y dar una respuesta médica oportuna, basada en la gravedad del padecimiento, el IMSS utiliza la escala de cinco niveles, que permite identificar y realizar una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y salvaguardar la salud de las personas.

Color rojo: Situación muy grave

Estos niveles están clasificados por cinco colores: rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Al respecto, la titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, doctora Flor Rodríguez Melo, explicó que el color rojo corresponde a una situación muy grave donde la vida del paciente está en peligro y requiere una atención inmediata; naranja cuando la persona requiere valoración médica rápida, el tiempo de atención es de 10 minutos.

Caso del amarillo: Requiere atención médica en hasta 30 minutos

En el caso del amarillo es una situación que requiere atención médica en un tiempo no mayor a 30 minutos; verde se identifica una urgencia menor, cuyos pacientes pueden ser atendidos en la Unidad de Medicina Familiar en un tiempo máximo de 120 minutos; por último el azul, situación no urgente donde el servicio al derechohabiente se otorga en un tiempo que no rebase los 180 minutos.

La doctora Rodriguez Melo hace hincapié en que no significa que cuando lleguen casos menos urgentes, estos serán atendidos hasta que cumplan los minutos estimados, pues “el tiempo es una referencia para los momentos cuando el servicio se encuentra con más pacientes, ya que debemos dar atención inmediata a todos aquellos que su vida esté en peligro”, agregó.

Urgencias médicas atendidas según la gravedad del paciente

Por otro lado, hace un llamado a la población para que conozcan esta clasificación, pues es “importante que sepan que las urgencias médicas son atendidas según la gravedad del paciente y no por el orden de llegada, siempre con el propósito de brindar atención oportuna y proteger su salud”, dijo.

El proceso de recepción en el área de Urgencias comienza cuando el paciente es evaluado por el personal médico que, en los primeros 5 minutos, toma sus signos vitales y con base en su condición clínica, asigna un color de gravedad.

“El Triage es un sistema que además de fortalecer los servicios de atención médica, mejora el flujo de pacientes para lograr un servicio más óptimo y eficiente en beneficio de todas y todos. En el IMSS trabajamos continuamente en consolidar los principios fundamentales que son: salvaguardar la vida de los pacientes, hacer el mejor uso de los recursos disponibles, llevar a cabo diagnósticos oportunos, reducir los tiempo de atención y agilizar los tratamientos, según sea el caso”, agregó la titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas.

El IMSS en Yucatán cuenta con personal altamente capacitado y brinda servicio de Urgencias en los Hospitales Generales Regionales No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez”, ambos en la ciudad de Mérida; en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 03 en Motul; No. 05 en Tizimín y No. 46 en Umán, así como en las unidades de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel); No. 57 (La Ceiba); No. 58 (Calle 42 sur); No. 59 (Pacabtún), y No. 60 (Juan Pablo II), durante las 24 horas del día, los 375 días del año.— (Boletín de prensa: No. 3367/2023).