En la Cecilio Chi piden vigilancia y más autobuses

La falta de iluminación en las calles y la inseguridad son dos de los principales problemas que afrontan vecinos de la colonia Cecilio Chi.

“Nos urge vigilancia y alumbrado público, hay mucha delincuencia y muchos grupos de vandalitos”, expresó Candelaria Huchim May, ama de casa que vive en la calle 75. “Hace unas semanas apuñalaron a un muchacho como de 15 años en la cancha del parque, eran como las seis de la tarde. Si hubiese más vigilancia nos ayudarían a todos”.

“No estoy tan lejos, vivo por Cerrito Mulchechén, pero en toda la zona está feo, a las seis de la tarde se recomienda no salir, no venir, da miedo, la inseguridad está muy fuerte y caminar de noche es peor. Ayúdennos, nos hace falta atención”, manifestó Apolonia Canché Chan, entrevistada durante la jornada sabatina de atención a la niñez realizada en la Cecilio Chi.

Pero no son las únicas carencias en esa colonia ubicada en los linderos de los municipios de Mérida y Kanasín.

“Casi toda la semana se va la luz, hay muchas calles en que por la hierba es complicado pasar y hay muchos baches, falta interés en apoyar a las personas de la tercera edad y el alumbrado está malísimo”, dijo Alicia Díaz Alonso, vecina que labora como camarista de hotel.

Maltrato

“Aquí se ha dado varios casos de niños maltratados, y afecta mucho que sólo hay una escuela primaria y una secundaria. Hay muchos niños y se tienen que trasladar hasta Cielo Alto, donde no se dan abasto porque no todos alcanzan cupo y nadie hace nada”, expuso Sonia Leal Canché, quien se dedica a la costura en el hogar.

Por su parte, Ignacia Tec Chalé indicó que se necesitan “más camiones”.

“Sólo hay uno y no entra la combi, eso de salir por el Periférico es peligroso para los adolescentes y los adultos. Necesitamos que nos tomen en cuenta, la gente requiere mucho transporte aquí para moverse, ahorita por vacaciones de los niños está medio tranquilo”.

“El regreso a clases preocupa, son muchos los que se mueven”.

Los entrevistados piden a las autoridades que escuchen sus quejas y les brinden atención.

“Una realidad es que todos estamos desanimados, no nos gusta estar así, pero no nos hacen caso y ya no sabemos qué más hacer”, manifestó Sonia Leal Canché.

“Algo se tiene que hacer o algo tienen que cambiar para que se remedie todo, porque también importamos, somos parte de Mérida y no es justo que, como siempre y todo mundo lo sabe, sólo se atienda a la parte ‘de lana’ de la ciudad”, agregó.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA