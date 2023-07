Niños promueven la paz en Mérida

“La mediación es otra forma de pensar, de calmar el enojo o tensión en las personas, y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, estoy segura de que hay más niñas y niños como yo, que practican la mediación sin saber, por eso me gustaría que más se unieran a esta red”, afirmó ayer Airam Nairet Landeros Alvarado, de la Red de Niños y Niñas promotores de la Cultura de la Paz.

En el marco del primer Día Estatal de la Mediación, el Congreso del Estado fue la sede para realizar el primer Encuentro Estatal de Niñas y Niños Promotores de la Paz, en donde los pequeños dieron una muestra de la importancia de mediar para la solución de conflictos, a través del diálogo.

También ayer se realizaron las Primeras Jornadas de Mediación y Conciliación en Yucatán.

Experiencia

Al hablar de su experiencia como promotora de la cultura de la paz, la menor Airam Landeros destacó la importancia de la mediación en la vida diaria, “ya que saben que en la casa, escuela o la calle siempre hay conflictos, pero pocas veces se usa la mediación y eso afecta a la vida de todos, por eso es importante que exista la mediación para ayudar a resolver tantos conflictos”.

“Hay cosas que hacía y son de la mediación, pero no me daba cuenta, el curso me lo demostró y ayudó a comprender cómo solucionar conflictos, así me ayude y ayude a otras personas a encontrar una solución sin tantos enojos y eso me ayuda a explicar y ayudar a otras personas, amigos y familiares dándoles consejos para evitar problemas”, comentó.

“La mediación es muy importante y hasta diría que es bonita, es una forma de vida, porque nos ayuda a evitar problemas, a convivir mejor entre nosotros y ser mejores personas”. Estoy segura de que hay más niñas y niños como yo, que practican la mediación sin saberlo, por eso me gustaría que más se unieran a este curso, expresó.— David Domínguez Massa

