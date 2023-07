Un fallo judicial divide opiniones entre regidores

“No nos hemos negado a pagar, hemos tratado de pagar en los términos que la propia ley nos permite”, afirmó el secretario de la Comuna, Alejandro Ruz Cruz, en la sesión extraordinaria de Cabildo que se llevó al cabo ayer con respecto al pago de las luminarias que el Ayuntamiento debe desde 2011.

El asunto fue el único tema abordado en la sesión, en la que se aprobó por mayoría suscribir el documento en el que el alcalde Renán Barrera Concha y el secretario, en representación del Cabildo, dan seguimiento y manifiestan lo legalmente conducente en relación con el auto de fecha 7 de julio de 2023 respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo número 920/2021 del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en Ciudad de México.

En el documento se manifiesta la imposibilidad jurídica y financiera del municipio para cumplir con la sentencia, pues es imposible utilizar las participaciones federales para tal propósito dado que el 75% está comprometido en el pago de servicios personales, y que los fondos federales se encuentran etiquetados y no pueden ser utilizados para otro fin.

Gabriel Barragán Casares, regidor del PRI, externó su desacuerdo con la propuesta “que es la misma que el gobierno municipal propuso en enero de 2019 para que con los excedentes de los presupuestos no ejercidos de 2023 y años subsecuentes se vaya pagando la suma establecida en la condena”.

“De acuerdo con ese programa de pagos, estaría conminándose su pago en 19 años y 7 meses, es decir, en el año 2042”, manifestó el regidor, quien propuso cumplir con la condena utilizando recursos de conceptos presupuestales que no pongan en riesgo los servicios públicos.

En el auto se menciona que “la autoridad responsable ha sido contumaz en dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria del 31 de octubre de 2018 en la que se le condenó al pago de 588 millones 761 mil 081 pesos 17 centavos”.

También se hace mención de que el Ayuntamiento envíe una documentación al gobierno del estado para que en los convenios, participaciones… le sea retenido el dinero y se garantice el pago de la deuda.

En la parte final del auto, según dio a conocer el regidor priista Óscar Medina, se lee: “En caso de no acatar este mandato judicial en el plazo concedido se les impondrá una multa, se remitirán los autos por competencia delegada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Tribunal Colegiado de materia civil para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a las autoridades”.

“La bancada del PRI preocupada por lo que se va a enviar en contestación al juzgado federal, no nos queremos deslindar porque no está cumpliendo lo que el auto ordena. El auto es muy claro cuando señala todo lo que como autoridad debemos hacer para no caer en incumplimiento”, expuso el edil priista.

Argumentos ilegales

Ante ello, el secretario municipal, Alejandro Ruz Castro, precisó que algunos argumentos de la juez de distrito están “un tanto apartados de la legalidad”, de manera que el Ayuntamiento tiene derecho a defender su postura.

“Esta respuesta obedece justamente a estos dos principios: Primero, al de tratar de defender hasta las últimas consecuencias el patrimonio de los meridanos y la debida prestación de los servicios públicos; segundo, defender los argumentos jurídicos que hemos vertido”.

“Encontramos en esta resolución que, repito, apartada de toda proporción de legalidad en el derecho administrativo, algunas imprecisiones graves como mencionar que el gobernador del estado es el superior jerárquico del Ayuntamiento. Sabemos que este Cabildo es libre, soberano, no tiene superior jerárquico y menos lo es el gobernador. Y así una serie de imprecisiones que hemos estado advirtiendo”.

Añadió que la respuesta que se pretende dar precisa bien los motivos por los cuales no es posible dar debido cumplimiento a los que se plantea en esos términos.

“En esta resolución, vemos que nos dan tratamiento como si fuéramos un ente privado y que pudiéramos disponer libremente de todos los recursos públicos que tenemos y no es así. La realidad es que como gobierno municipal tenemos ciertas disposiciones legales que cumplir”, apuntó.

Tras la intervención nuevamente de los regidores Gabriel Barragán, Óscar Medina, Ana Gabriela Aguilar y Orlando Pérez, el secretario dijo que el Ayuntamiento no se ha negado a pagar, pero sí pagar en los términos que la propia ley permite.

Comunicado

Posteriormente, en un comunicado la Comuna reiteró su postura: “El Ayuntamiento de Mérida trabaja en el marco de la legalidad y el orden jurídico, tanto en su desempeño diario como en las relaciones con otras instancias de gobierno, privilegiando el bienestar de la población, además que mantiene una política de transparencia avalada por comités ciudadanos y organismos fiscalizadores internos y externos que certifican nuestros niveles de cumplimiento”.

“Estas acciones y procedimientos claros y transparentes tienen como objetivo defender el patrimonio de las familias, por ello, siempre anteponemos los intereses de la colectividad sin menoscabo de la legalidad y usando los medios legales necesarios para evitar cualquier daño a la calidad de vida en el Municipio”.

“Por ese motivo se efectuó una Sesión Extraordinaria, para presentar ante el Cabildo las inconsistencias contenidas en el requerimiento que emitió el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en Ciudad de México, en relación al proceso que se sigue en el caso de las luminarias y que hacen improcedente el acatamiento del mismo.

“Dicho requerimiento es improcedente material, financiera y jurídicamente, porque atribuye al Congreso del Estado de Yucatán funciones que no corresponden a su marco institucional como adecuar la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida del presente año, así como interferir con la soberanía del Municipio para cumplir con su presupuesto y las partidas federales.

“En respuesta a la notificación referida, señalamos que para el Cabildo de Mérida resulta jurídicamente improcedente solicitar al Congreso Estatal realizar adecuaciones al presupuesto del ejercicio 2023 para cumplir con la sentencia de amparo indicada para el pago de la referida obligación.

El comunicado también señala que otra razón jurídica consiste en el principio constitucional de autonomía hacendaria del cual goza este Ayuntamiento, lo que le permite autorizar su presupuesto de egresos, sin necesidad de aprobación o confirmación por parte de la legislatura estatal.

“Hay que remarcar que el caso de las luminarias es un problema heredado de una administración distinta. El cambio de éstas se realizó en respuesta a una fuerte y sentida demanda ciudadana en 2012, con tal de solucionar los problemas del alumbrado público que dejó la administración municipal anterior”.

En ese entonces, la ciudadanía demandó una pronta solución porque atentaba contra la seguridad de sus familias e impedía el correcto funcionamiento del alumbrado público.

“El municipio en ningún momento se ha negado al cumplimiento financiero con la institución bancaria.

“Como Ayuntamiento presentamos ante el Cabildo la defensa que hacemos de los intereses de Mérida y sus familias, reiterando que la notificación del Juzgado Sexto de Distrito es improcedente material, financiera y jurídicamente. Mantenemos total disposición al diálogo, dirigido siempre a cuidar el interés colectivo de quienes habitamos esta ciudad”.— JORGE IVÁN CANUL EK