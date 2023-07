Una tarea gratificante; al cantar da clases a adultos mayores

A los 16 años de edad Nalleli González Contreras comenzó su carrera profesional como cantante.

Aunque es algo que le encanta, la docencia también se volvió parte de su vida y desde hace algunos años comparte sus conocimientos con un grupo de adultos mayores, a quienes enseña con paciencia.

Nalleli es originaria de Veracruz, pero desde hace ocho años vino a radicar a Yucatán y hace unos seis años comenzó a dar clases de canto en el Centro Cultural “La Ibérica”.

En una entrevista cuenta que a los 12 años comenzó con clases de piano y a los 15 se inició de manera formal con el aprendizaje musical.

A los 16 ya era parte de la Orquesta Sinfónica “Daniel Ayala” de Veracruz, en la que participaba como cantante, en la tesitura de mezzosoprano.

Ella estudió la carrera técnica en Educación Musical, se especializó en canto y posteriormente hizo la Licenciatura en Educación Artística.

Desde muy temprana edad se insertó en la vida académica en su natal Veracruz, donde daba clases en la Escuela de Bellas Artes y estuvo un tiempo como maestra en el Coro de Cámara de Veracruz, de modo que al llegar a radicar a Yucatán y conseguir la oportunidad de seguir enseñando no lo pensó dos veces.

Coro

En “La Ibérica” le da clases a adultos y personas mayores, quienes son parte del taller de coro, o lo eran: a partir de este año el taller se convertirá en el Coro Voces de la Ibérica, ya que se constituirá como grupo artístico.

Esto debido a que el grupo ya tiene consolidado un repertorio y tiene 30 integrantes que son constantes, de manera que de ahora en adelante para ingresar se requerirá una audición.

Nalleli cuenta que entre los integrantes la persona más joven tiene 38 años, y de ahí en adelante hay adultos mayores, de más de 70 u 80 años.

También comparte que enseñar a los adultos mayores es una tarea muy gratificante, pero requiere poner en práctica otras técnicas, ya que necesitan de más tiempo para procesar el aprendizaje y, por tanto, hay que darles tiempo para la reflexión, y también tiene que haber un proceso de repetición.

Asimismo, explica que para enseñar a los adultos mayores tuvo que adaptar sus programas de estudio, para alcanzar los objetivos que se buscan de manera real.

De ahí que haya necesitado hacer modificaciones al currículo para ser objetivo en las metas que se quiere alcanzar.

Factores

Los adultos mayores enfrentan diversas situaciones en su vida, tanto físicas como emocionales, mentales y sociales, lo que hace que asistan o no regularmente, lo cual incide en la comprensión de los temas.

No obstante, reitera que es muy bonito enseñar a los adultos mayores, debido a que están en una etapa en la cual pueden hacer esas cosas que no pudieron hacer de jóvenes, todavía pueden aprender algo que a lo mejor en su tiempo de juventud no pudieron hacer, y ahora tienen el tiempo para dedicarle a eso que deseaban.— IRIS CEBALLOS ALVARADO