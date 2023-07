Diversión y aprendizaje en Animaya

El “Verano en el Animaya” dio inicio ayer y concluirá el 13 de agosto con actividades para los más pequeños y recorridos para la familia.

“Hay varias actividades, como ‘Colores al viento’, que habla de las orquídeas; ‘Sustentabilízate’, sobre abejas nativas sin aguijón y también hay creación de títeres en el jardín botánico”, dijo la bióloga Ana Karina Várguez Zapata.

“No es un curso de verano como tal, son actividades organizadas por días de 11 a.m. a 2 p.m., no se requiere inscripción, es para pasar un rato agradable aprendiendo”, afirmó.

Los espacios y horarios de las actividades son variados: de martes a sábado, de 11 a.m. a 2 p.m., la sede es el jardín de orquídeas; los viernes, sábados y domingos, de 11 a.m. a 1 p.m., en el área de vuelo; de miércoles a domingo, de 11 a.m. a 2 p.m., en las gradas junto al herpetario, y los martes, miércoles y domingos, de 11 a.m. a 2:30 p.m., en el meliponario.

Para los participantes, los animales son el mayor atractivo del lugar. “Me gustan los pájaros y capibaras, me gustaría aprender a cuidar a los animales”, dijo Hiromi Soles García, de 8 años de edad.

“Me gustan todos los animales, pero más el mono y el capibara, quiero saber qué comen, cómo viven y su hábitat”, compartió Valeria Dzul Santoy, de 11 años.

Las actividades son un reto para los encargados, puesto que la mayoría de los pequeños solo quieren ver a los animales, sin embargo, han encontrado la manera de intercalar la diversión con momentos de aprendizaje.

“Lo que se busca es que (ver a los animales) sea un premio después de escuchar o demostrar lo aprendido en la jornada”, dijo Jorge Chan Ramírez, encargado de meliponario.

La combinación de lo lúdico y el aprendizaje convencieron a los padres de familia a llevar a sus hijos.

“Ver la vegetación y que (los niños) aprendan nos llamó la atención; es entretenido y didáctico”, expresó Francisco Dzul Castillo.

“Estaba buscando actividades para las vacaciones y éste nos quedó perfecto, me llamaron la atención los temas para que mi niña pueda aprender desde el cuidado de los animales hasta manualidades”, afirmó por su parte Ángela García Martínez.

Las actividades de “Verano en el Animaya” continuarán hasta el 13 de agosto y son de acceso libre; pueden ir cualquier día o los días seguidos de cada actividad, puesto que en el parque les brindan atención a todos los visitantes.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA