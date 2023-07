Entregan paquetes tecnológicos a los emprendedores

En la primera edición del programa “Digitaliza tu Negocio”, el Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem) puso a disposición de dos mil unidades económicas de micro y pequeñas empresas paquetes tecnológicos, a solo 25 pesos, para que en sus negocios hagan operaciones con tarjetas de crédito o débito.

“Para consolidar estas acciones hicimos un programa piloto en 52 municipios del estado, donde se activaron 345 dispositivos, que en los primeros seis meses dejaron una derrama económica de más de cinco millones de pesos, con lo que se demuestra que esto impactará en la economía de las poblaciones”, indicó ayer Antonio González Blanco, director del Iyem.

Beatriz Gómory Correa, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado (CCE), destacó la importancia de adoptar las nuevas tecnologías para competir en el mercado.

“Hoy más que nunca y ante la férrea competencia que existe en los mercados aquí y en todo el mundo, las empresas y emprendedores necesitan estar a la vanguardia y adoptar la mejor tecnología posible en sus procesos y en sus formas de hacer negocios. Esto es indispensable para tener éxito”, indicó.

Ante alcaldes y emprendedores, reunidos en las instalaciones de la Coparmex-Mérida, el gobierno estatal arrancó este programa de apoyo y modernización de los emprendedores locales.

El programa se lleva al cabo a través del Iyem y cuenta con el apoyo de las empresas Mastercard y Billpocket, cuyos representantes también estuvieron presentes en el evento, al igual que la Consul de los Estados Unidos.

Erik Rihani González, diputado del PAN y presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, explicó que estos dos mil paquetes tecnológicos, en los que el gobierno invirtió cinco millones de pesos, consisten en una tableta, dos cámaras y una terminal de punto de venta cada uno, además de capacitación, asesoría, soporte y seguimiento, para asegurar que lo aprovechan al máximo. Solo se pide una cuota de recuperación de 25 pesos por paquete.

El funcionario explicó que con esta digitalización, sobre todo en el interior del Estado los artesanos, micro y medianos empresarios dejarán de perder ventas por falta de facilidades para comercializar sus productos, no solo con dinero en efectivo, sino con tarjetas bancarias.

Precisó que en muchas ocasiones sobre todo los turistas extranjeros que no acostumbran manejarse con dinero en efectivo, sino con tarjetas, cuando llegaban a hacer las compras si se excedía de 50 pesos en muchos casos piden pagar con tarjeta y si no se cuenta con la terminal para cobrarlo, se perdía la venta en muchas ocasiones, y eso ya no pasará con esta digitalización.

Para corroborar esa explicación Beatriz Gomory, también presidenta de la Coparmex, agregó que “contar con herramientas y equipo que ayude y facilite la siempre difícil tarea de planear, operar, cobrar, controlar y tomar decisiones en un negocio, es de suma importancia y una necesidad básica para la empresa de hoy”.

Por tanto celebró que el Iyem presente este programa en la Coparmex, con el objetivo de que los beneficiarios puedan ser más eficientes a través de la digitalización de sus operaciones gracias al uso de la tecnología.

Como un ejemplo de los beneficios que trae este programa Anai Guadalupe Garrido Canul, de la empresa Hamacas Mezeta de Tixkokob, al dar su testimonio como una de las que participaron en el plan piloto desde 2022, informó que con la digitalización de su negocio aumentaron sus operaciones comerciales en un 50%, lograron hacer ventas a distancia, a otros Estados y en solo seis meses lograron ventas por 585,162 pesos.

Para demostrar el “tamaño de la oportunidad que ofrecen con esta digitalización en números cabe decir que hoy en día hay 209.5 millones de tarjetas en circulación en nuestro país con 126 millones de habitantes, divididas en 34.3 millones de crédito y 175.2 de débito, las operaciones en terminales de punto de venta ascendieron a 2.63 millones de pesos en ambos tipos de tarjetas”.

Añadió que de acuerdo con la Conducef, el comportamiento del consumidor es que si su pago es de 500, el 65% lo cubre en efectivo y el 33% con tarjeta, pero de entre 501 y mil pesos, el 45% paga en efectivo y el 53% con tarjetas, para montos mayores a mil solo el 38% usa efectivo, y 59% con tarjetas, pero con los extranjeros se dispara más el uso de las tarjetas, y hay una tendencia en general en el aumento del uso de estas últimas.

También participó en este evento Roger Torres Ortiz, secretario de Desarrollo Social del Estado.— DAVID DOMÍNGUEZ