Arte en evolución: el reto es dejar un sello propio, relata artesano

El valor que tiene el trabajo hecho a mano es único e inigualable, pues cada artesano aplica detalles en sus creaciones para darles un toque personalizado que distinga su trabajo.

En la mayoría de los casos el oficio se aprende de generación en generación y se hace con orgullo. Es el caso de los que le dan forma a la madera, como Guillermo Pisté Chi, quien desde los 10 años de edad aprendió este trabajo de su padre y su abuelo en Dzityá.

Hoy, a sus 58 años de edad, Guillermo Pisté nos compartió sus más preciados recuerdos de su larga trayectoria artesanal.

“Con mis primos ayudábamos a nuestros papás porque se volvió negocio familiar y lo continuamos. Nunca he dejado la artesanía, en 1994 me independicé y puse mi propio taller, llamado Madera Dura Trabajada”.

“Recuerdo mucho que a los 15 años mi papá me regaló unos formones para grabar la madera, que nosotros compramos por metro lineal. En ese entonces me dio 10 metros de guayacán y cuando me los entregó me dijo que era mi herencia, para que trabaje. En ese momento, con esa madera, empecé a hacer mis trabajos independientes”, recordó.

Tanto para él como para los demás artesanos el reto es buscar maneras de innovar y dejar su marca para distinguir sus trabajos.

“Me puse a innovar con la madera. Buscando cosas diferentes empiezo a trabajar el cedro, la caoba y ciricote, haciendo vasijas, fruteros, con acabados diferentes, como de aceite. Dejo de utilizar tintas de alcohol y empiezo a usar tintas de frutas como manzana, naranja y demás, sacando los colores de las mismas frutas”, explicó.

“En algún momento comencé a usar laca y la madera se me secaba. No quité el dedo del renglón, dije ‘tengo que buscarle’ y empiezo a ver la manera de que seque sin que se reseque la madera, a veces los dejo secar (los productos) hasta un año para después sacarlos a la venta”, manifestó.

Precio

Guillermo Pisté lamentó que las personas de fuera del estado valoren más el trabajo artesanal que la propia gente local, que muchas veces no aprecia ni quiere pagar por el tiempo y esfuerzo.

“Regatearle a un artesano nos afecta, no es un trabajo que aprendemos en tres días, es algo que lleva años”, dijo. “Hay gente que es conocedora y lo paga, y otra que cuando oye el proceso y el cuidado que se pone en cada pieza es cuando dice que sí lo vale”.

Sin embargo, reconoció que a veces los propios artesanos no valoran lo que hacen y “mal venden su trabajo”.

“Y eso perjudica a todos, sobre todo porque la madera ha subido de precio en los últimos años, es muy costosa, no estamos para vender a un precio bajo”, afirmó.

“Se busca que el artesano y el comprador ganen, porque hacemos cosas que sí valen la pena”, añadió.

También destacó que “todos los artesanos han mejorado mucho aquí en Dzityá, todos se han superado en el manejo de la madera torneada”.

Actualmente los precios dependen del tipo de madera y oscilan entre los 1,000 y 4,000 pesos, dependiendo el tamaño de la artesanía.

Mercado

Guillermo Pisté comentó que muchos de los productos que se hacen en Dzityá se pueden ver en hoteles, haciendas y lugares de renombre, puesto que se trata de “un trabajo, fino, selecto, que gusta a la gente, sobre todo por la dedicación que se pone en la elaboración de cada pieza”.

El entrevistado expondrá sus trabajos en la Feria Tunich 2023, que se inaugurará mañana viernes en Dzityá.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA