Feria de Regreso a Clases 2023 en Mérida: con descuentos del 10 al 50% en útiles escolares

Descuentos del 10 al 50% en artículos escolares se ofrecen en la Feria de Regreso a Clases 2023, que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome).

En la feria, que se inauguró ayer y finaliza mañana domingo, también se ofrecen exámenes de la vista gratis para los niños.

“Aquí te puedes encontrar empresarios formales del estado que están haciendo un esfuerzo por brindar productos y servicios a bajo costo, pero de alta calidad, con descuentos que pueden ir del 10 al 50% o quizás más. También exámenes de la vista gratis, pues a veces los niños no aprenden porque no pueden ver bien y no sabemos eso, entonces hay que estar atentos a todo ello”, manifestó Adriana Cuevas Argumedo, directora de la Profeco en esta zona metropolitana.

Acompañada de representantes del Ayuntamiento de Mérida, del Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem) y de la Cámara de Comercio, la directora de la Profeco encabezó ayer el corte del listón inaugural.

En un recorrido por la feria, la funcionaria federal explicó que en este evento se reúnen 24 expositores que ofrecen útiles escolares, uniformes, calzado y otros productos que tienen que ver con la actividad escolar.

También se ofrecen productos para la salud de los estudiantes, de manera que se instaló un módulo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para hacer labores de medicina preventiva, como pesar a los niños, medirlos, darles sueros orales y ofrecer pláticas sobre el cuidado de la salud.

Horarios de la Feria de Regreso a Clases 2023 en Mérida

Adriana Cuevas señaló que la Profeco ofrecerá cursos y talleres sobre cómo elaborar algunos productos en casa.

También impartirá pláticas sobre todo para impulsar mucho al comercio formal de la entidad.

La Feria de Regreso a Clases 2023 estará abierta hasta mañana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.