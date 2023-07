Gerardo Fernández Noroña, convencido en ser el candidato presidencial de la alianza Morena, PT y PV

El diputado federal con licencia del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, visitó hoy en la mañana el edificio central de Diario de Yucatán donde concedió una entrevista sobre sus aspiraciones a la candidatura presidencial de la alianza entre Morena, PT y Verde Ecologista para la elección de 2024.

"En dos semanas más nadie de mis compañeros (de las corcholatas de Morena) podrán negar que hay un fenómeno político social hacia mi persona. Tengo confianza de que voy a ganarles", señaló el polémico diputado que tiene como discurso principal criticar a la oposición.

"La moneda está en el aire, la simpatía hacía mi persona madurará en agosto", reiteró. "Siento el cariño de la gente, aquí en Mérida, en el parque de Mejorada, la gente aguantó la lluvia, aguantó el apagón y que fallara el equipo de sonido. Me fue bien en Yucatán, allá vamos".

También opinó sobre la política yucateca y reconoció que Yucatán tradicionalmente es un lugar difícil para los partidos de izquierda, pero la 4T está llegando a los lugares más difíciles y la gente está curando hacía este movimiento político.

"Está confiado Acción Nacional que va a conservar la gubernatura, se le avecina una crisis difícil porque hay una confrontación muy fuerte entre los grupos de 'paniaguados'. Sé que se perfila el alcalde de Mérida (Renán Barrera Concha, como probable candidato a la gubernatura), pero tienen una confrontación muy fuerte con los grupos. La elección de Yucatán es de pronósticos reservados, si la izquierda avanza en unidad y propone a alguien serio, no digo nombres para que no digan que estoy apadrinando y validando a alguien, puede llegar la 4T a Yucatán".

Fernández Noroña descalificó a la senadora panista Xóchitl Gálvez como aspirante presidencial del Frente Amplio por México porque aunque viene del pueblo en realidad es parte del grupo de Claudio X. González, quien recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Incluso, consideró que el proceso interno de la oposición es una simulación y por ello no participó el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Los otros contendientes a los que el presidente López Obrador llama corcholatas son Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de gobierno de Ciudad de México; Marcelo Ebrard Casaubón, ex titular de la secretaría de Relaciones Exteriores; Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación; Ricardo Monreal Ávila, ex presidente de la Cámara de Senadores; y Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas. Joaquín Chan Caamal.