Clima en Yucatán: la sequía retorna a la Península; ¿la Canícula traerá más calor en julio?

Después de la histórica onda cálida que afectó buena parte de México a mediados de junio pasado, las precipitaciones tuvieron una notable disminución, que en consecuencia hizo retornar la sequía a la Península de Yucatán, que no se había visto desde junio de 2020. Adicionalmente, viene la canícula a mediados de este mes, pero al parecer no será fuerte, y se podría tener una recuperación.

De acuerdo con el monitor de sequía de México, generado por el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, en su corte del 30 de junio, la sequía retornó a los estados de Yucatán y Campeche después de mantenerse ausente desde junio de 2020 con las lluvias del ciclón tropical “Cristobal”.

Actualmente, cita meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de Meteored; un 57.5 % de Yucatán está bajo efectos de sequía moderada, mientras que en el estado de Campeche se tiene este estatus en un 38.5 % de su territorio.

Noticias Relacionadas Sequía en Yucatán preocupa a ganaderos en Tizimín

Municipios en Yucatán con sequía moderada

Según el reporte un total de 61 municipios de Yucatán han sido declarados oficialmente con sequía moderada, y son: Abalá, Acanceh, Baca, Bokobá, Cacalchén, Cansahcab, Cenotillo, Conkal, Cuzamá, Chankom, Chapab, Chicxulub Pueblo, Chocholá, Dzemul, Dzitás, Dzoncahuich, Espita, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí e Ixil.

También se encuentran en la lista Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, Kopomá, Mérida, Mocochá, Motul, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Quintana Roo, Sacalum, Sanahcat, Seyé, Sotuta, Sudzal, Suma, Tahmek, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekax, Telchac Pueblo, Temax, Tepakán, Teya, Ticul, Timucuy, Tinum, Tixkokob, Tixpehual, Tunkás, Uayma, Umán, Xocchel, Yaxcabá y Yaxkukul.

Municipios en Campeche con sequía moderada

Mientras tanto en el estado de Campeche se declararon 5 municipios, los cuales fueron la ciudad de Campeche, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.

Cabe destacar que según el SMN, la categoría de sequía moderada quiere decir que en los municipios citados se presentarían algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua.

En el resto de la Península, incluyendo el estado de Quintana Roo, se está teniendo una situación anormalmente seca, pero esta no es considerada un nivel de sequía.

¿Cómo viene el panorama con la Canícula y cuándo inicia?

El periodo de Canícula, que es una disminución temporal no uniforme de las lluvias dentro de temporada, y que en general inicia desde mediados de julio y puede prolongarse hasta mediados de agosto. Es importante aclarar que la canícula no siempre se presenta en nuestra zona, o si se presenta no lo hace con la misma intensidad y duración. Es falso que sean los 40 días más calurosos del año.

Las predicciones a mediano y largo plazo señalan que es probable que se presente un patrón atmosférico canicular desde mediados de mes, es decir; las tendencias muestran un posibles dominios anticiclónicos en niveles superiores, pero estos serán más al norte del país y en parte del Caribe. También se prevé que penetre la dorsal del Atlántico al Golfo de México, pero al no haber subsidencia, arrastraría humedad generando lluvias.

En consecuencia, posiblemente se tenga una canícula leve y de corta duración, lo que sería buena noticia, después de enterarnos del regreso de la sequía a la zona. En todo caso, seguiremos analizando los patrones atmosféricos para determinar cómo llegaría la canícula y que impactos podría tener. Por el momento se espera que sigan llegando más ondas tropicales, lo cual es bueno.