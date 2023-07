Emotivo acto de homenaje para Leandro López

Cobijado por un amplio sector de la industria de la construcción local y nacional, el ingeniero Leandro López Arceo, socio y presidente de Grupo Sadasi en el sureste del país, recibió el galardón Pilares de la Construcción en Yucatán 2023, creado por la delegación local de la CMIC para reconocer la trayectoria de socios distinguidos.

Es apenas el segundo galardón que entrega la CMIC Yucatán y el evento ya tiene el valor de una gala que reúne a lo más destacado de la industria de la construcción para rendir tributo al elegido por sus méritos profesionales, empresariales y aportaciones a esta industria.

En 2022, el primer reconocimiento fue para el ingeniero Luis Carlos Fernández López, ex presidente de la CMIC yucateca, y este año el galardonado es López Arceo, de destacada y fructífera trayectoria de 44 años que lo llevó a ocupar las presidencias nacionales de la CMIC y del Colegio de Ingenieros Civiles de México, lo cual lo hizo alternar y proponer proyectos de infraestructura de desarrollo nacional a los presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox y que lo hizo trabajar con 64 gobernadores y con cientos de legisladores federales y locales.

Socio y presidente de Grupo Sadasi en el sureste del país, se hizo acreedor de numerosas felicitaciones por esta premiación y recibió varias ovaciones prolongadas que lo hicieron ponerse de pie durante la ceremonia realizada en un hotel de Paseo de Montejo.

“Mi esencia, mi persona, mi espíritu quieren decir una sola palabra: gracias”, dijo en su discurso ante unos 300 invitados. “Al recibir esta distinción, mi gratitud es todavía más profunda cuando la recompensa sobrepasa mis propios méritos personales. Sentir gratitud y no expresarlo es como envolver un regalo y no darlo”.

Agradeció a sus padres, de los que siempre recibió la enseñanza del valor del trabajo, del servicio, del esfuerzo, de la honestidad y la constancia y donde quiera que se encuentren les tiene cariño eterno. El mismo agradecimiento hizo para su familia integrada por su esposa Dulce, sus hijos, sus nietos, hermanas y hermanos presentes.

“Cuando me informó mi amigo Raúl Monforte (presidente local de la CMIC y creador del reconocimiento Pilares de la Construcción) y su directiva de esta generosa distinción fue un momento muy emotivo”, destacó.

“He recibido otras distinciones y muchos reconocimientos, pero éste es doblemente satisfactorio para mí porque lo recibo y me lo otorgan en mi tierra, en mi casa y con mis amigos constructores; en segundo, porque hoy mis hijos ya están en edad de aquilatar lo que esto significa. Todos esos cargos que vieron en el vídeo sobre mi semblanza los recibí muy joven, mis hijos eran muy pequeños para apreciarlos, muchas veces mi ausencia de la familia se debió a los compromisos contraídos”.

“A mi esposa, mis hijos y mis nietos Gerardo y Esteban les dedico esta generosa distinción. Gracias por su apoyo, su cariño y el tiempo que siempre me prestaron”, reiteró.

“Ha sido un largo camino y un gran esfuerzo, ustedes y mis zapatos lo saben. Espero que cuando recuerden este momento de hoy sea como dijo el gran García Márquez en uno de sus grandes libros que leí: Vivir para Contarla. En su prólogo decía que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, sobre todo cómo la recuerdas para contarla. Queridos hijos, cuando recuerden algún día este momento háganlo con la sonrisa y la alegría que tengo el día de hoy por esta gran satisfacción que me han dado mis amigos constructores”.

A cada uno de los invitados especiales que estuvieron en la mesa de honor y el presídium el ingeniero López Arceo les dio palabras de agradecimiento y rememoró algunas vivencias como líder estudiantil de la Facultad de Ingeniería Civil de la Uad y, como líder empresarial, empresario y dirigente de los órganos empresariales y profesionales nacionales e internacionales que dirigió y que lo encumbró como figura de consulta para políticas públicas de los tres niveles de gobiernos y las cámaras empresariales.

Un vídeo con narración del presidente local de la CMIC, maestro en energías renovables Raúl Monforte González, y fotografías antiguas de su fructífera trayectoria captó la atención de los casi 300 invitados, que disfrutaron y recordaron cada memoria fotográfica del vídeo y que rubricaron con sonoros aplausos.

“Agradezco este generoso reconocimiento y el gran evento organizado por el presidente de la CMIC en Yucatán”, dijo.

Raúl Monforte González, líder de la CMIC yucateca, dijo que el comité de selección eligió al ingeniero López Arceo porque “es un ejemplo para las nuevas y actuales generaciones por su talento, constancia, congruencia e innovación y capacidad para resolver los grandes desafíos que le tocó afrontar en sus diferentes etapas de profesional de la ingeniería, como constructor y como dirigente nacional de varios organismos empresariales. Incluso, Leandro López es el único yucateco que ha presidido la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del país”.

“Es un auténtico pilar de la industria de la construcción de Yucatán y del país”, enfatizó el líder local de la CMIC cuando entregó la estatuilla que representa el pilar de la industria.

“Raúl, eres muy amable al igual que toda tu directiva y el consejo consultivo; Enrique Vainer (director general de Grupo Sadasi) agradezco el apoyo y aprecio de toda tu familia, siempre me han compartido su amistad y trabajamos juntos desde hace 25 años para dotar de más hogares a las familias mexicanas”, dijo López Arceo.

El ingeniero Leandro López Arceo es de la generación 1974-1979 de la Facultad de Ingeniería Civil de la Uady y allí estuvieron varios de sus compañeros que, dijo, son sus entrañables amigos personales y colaboradores.

Convocó a todos los asistentes para que sigan con ese trabajo esforzado y con dedicación para construir una mejor Mérida, un mejor Yucatán y un mejor México.

“Yo los veo todos los días en su trabajo, no pegando tabiques para construir una vivienda, sino los veo construyendo nuevos hogares; los veo, no construyendo más kilómetros de carreteras, sino haciendo caminos que acerquen más a nuestra gente; no fijando pilotes para hacer una nueva infraestructura, sino haciendo puentes para unirnos cada día más”, resaltó.

“Los veo, no construyendo edificios para hospitales, sino realizando más metros cuadrados de atención hospitalaria que nos permitan un mejor sistema de salud en el país; los veo, no construyendo techos para más escuelas, sino haciendo espacios para una mejor educación para nuestros niños y jóvenes”.

“Así los veo diariamente, así los invito para que continúen en esta gran tarea que es la construcción. Por ello quiero compartir este reconocimiento con todos ustedes, esta distinción es porque contribuyen con su talento, su trabajo diario y dedicación al esfuerzo universal de construir”.

Los discursos pronunciados por Raúl Monforte González, líder local de la CMIC; Francisco Solares Alemán, líder nacional de la CMIC; David Loría Magdub, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida y representante del alcalde Renán Barrera Concha; del ingeniero Aref Karam Espósitos, secretario de Obras Públicas y representante del gobernador Mauricio Vila Dosal resaltaron la trayectoria y el éxito empresarial del galardonado.

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex Mérida, Beatriz Gómory Correa, estuvo en el presídium y la mesa de honor del galardonado quien destacó su liderazgo y ser la primera mujer en dirigir la institución.

“Hay un presídium de lujo, puros destacados constructores y Beatriz, una gran constructora de ideales, de proyectos, de esfuerzo y de trabajo desde Coparmex”, resaltó Leandro López. “Es la primera mujer que encabeza la Coparmex y su presencia representa a todo el empresariado yucateco”.

En el convivio también estuvieron los ex presidentes de la CMIC y directivos nacionales de Grupo Sadasi, entre ellos Enrique Vainer; y los ex presidentes nacionales de la CMIC, Fernando Acosta Martínez y José Eduardo Correa Abreu.— J.C.C.