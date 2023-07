Foro de la USEM Joven, una reflexión sobre el liderazgo

Un espacio de diálogo y reflexión en el que se hable sobre “El líder como persona y su vocación” es el que abre y pone al alcance de los jóvenes al frente de cámaras o capítulos estudiantiles la USEM Joven, como parte de las actividades de verano que cada año organiza.

La actividad estará enmarcada en una conferencia que ofrecerá Pedro Salicrup Río de la Loza, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, quien dará la pauta para luego establecer el intercambio de opiniones y la reflexión.

Eduardo Jesús Carrera Herrera, presidente de USEM Joven, explica que cada año se realizan dos eventos en verano, a los que se invita a jóvenes a dialogar para que haya comunicación en temas relevantes.

Esta vez se está invitando a jóvenes presidentes de cámaras y de capítulos estudiantiles y a distintos liderazgos jóvenes de 23 a 35 años, con la idea de que se provoque el diálogo y escuchar los distintos puntos de vista de cada uno desde “la cancha” en la que participan.

El evento se efectuará pasado mañana, a las 19 horas, en la Marina Silcer Malecón en Progreso, y se espera la participación de unas 30 personas, pues no se trata de un evento masivo, sino de un encuentro en el que se pueda propiciar el intercambio de opiniones y la reflexión.

Sobre la conferencia “El líder como persona y su vocación”, Pedro Salicrup adelanta que hablará sobre la importancia que tiene hoy el líder en la persona, no en el puesto, no en el trabajo, sino en la persona; es decir, como es que la persona es quien debe trabajar para ser líder, “no es el puesto, no puede depender de otros medios, sino que se tiene que ganar la confianza de los demás”.

Además, destaca que el tema es de suma importancia hoy en día, ya que una de las preguntas más importantes es ¿qué atributos de valor tiene la persona para que se le pueda llamar líder?

Y es trascendente, porque es el líder el que plantea el rumbo, el que toma las decisiones de cierta manera y el que hace que los demás lo sigan, y depende de las características del líder a través de qué los va a poder influir y cómo lo van a seguir.

“Hoy en la sociedad el carisma juega un papel importante en si una persona es seguida o no, si sonríe, su capacidad de hablar, de vestir, si fisiológicamente es agraciado…

“Entra el tema de por qué los vemos y por qué los seguimos, y eso nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, si un influencer es un líder, por qué lo llamas influencer, si no es un líder, por qué te dejas influenciar por él y lo sigues”, pregunta.

Señala que esas cuestiones son las que se van a reflexionar y las que se trata de cuidar.

Esto, porque en la actualidad en todos los ámbitos empresarial, deportivo, político, social, espiritual todo juega por el papel de los líderes, y “hay una diferencia muy clara que hay que cuidar, y en la USEM es lo que tratamos de hacer con nuestros principios y nuestros valores, que es tratar de influir en los demás cuidando los medios y propiciando que se cumpla el fin, pero los medios son igual de importantes que el fin”.

“En la juventud en todas las organizaciones necesitamos líderes capaces de influir en los demás para que se hagan las cosas que se deben hacer bien desde el principio, sin caer en la manipulación, porque es el error más grande, cuando una persona no tiene la capacidad de ser líder utiliza medios distintos, que conocemos en el tema del liderazgo como el poder, el poder coercitivo, el poder de recompensa, en pocas palabras se conoce como manipulación, cuando una persona no es líder reconocida usa la manipulación para poder influir en los demás” que se puede cometer.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

“Por eso en el líder es importante la persona, quien ostenta ese título de líder tiene que ser capaz de desarrollarse, de aceptar la retroalimentación, tiene que ser mejor, tiene que cuidar todos esos aspectos.

Y es ante ello que el encuentro busca ser un espacio de diálogo y reflexión, porque “la idea principal de lo que queremos es que a través del diálogo cada una de las personas reflexione y se lleve un autodiagnóstico y un plan de mejora en sí mismo”.

Pedro Salicrup tiene 30 años en la vida académica, rama en la que ha ocupado distintos cargos, principalmente en la Ciudad de México, (apenas hace seis meses llegó a radicar a Mérida), tiene 25 años como consultor de empresas en temas de estrategia, institucionalización de empresas y dirección general; es consejero de USEM. Amante de temas de liderazgo y gestión de cambio, y como ya citamos, es actualmente director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab.