Desde Mérida llaman a legislar los tiempos de las elecciones: aspirantes ''violan la Constitución''

Para el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora Icaza, la elección adelantada de los candidatos presidenciales de los partidos es una violación a la Constitución y urgió al Poder Legislativo a legislar sobre los tiempos electorales.

En la segunda y última parte de entrevista con el Diario, el dirigente empresarial explicó que este organismo no apoya a ningún precandidato y cuando los partidos seleccionen a sus abanderados a la Presidencia “dialogaremos con todos ellos”.

También advirtió del riesgo de insolvencia financiera del Tren Maya, que podría obligar a los próximos gobiernos a subsidiar su operación, y alertó sobre la creciente participación de las Fuerzas Armadas en la contratación de obra pública.

Noticias Relacionadas Coparmex: Se necesita más inversión para evitar apagones en el país

“El Ejército y la Marina son la constructora más grande del país”, dijo.

En la entrevista, el Diario le comentó al dirigente que Morena y sus aliados ya iniciaron la selección de su próximo candidato a la Presidencia, con el pretexto de buscar al “coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”.

La oposición, reunida en el Frente Amplio por México, está haciendo algo parecido aunque, en este caso, dando marcha atrás a su propuesta de seleccionar un candidato ciudadano a la Presidencia.

¿Qué opina de esta situación?, preguntamos.

“Que hay que respetar a la Constitución, que es muy clara”, respondió. “Ésta establece que el proceso electoral empieza en septiembre, las precampañas en noviembre y las campañas en 2024, y lo que hemos visto es que al día siguiente de las elecciones en el Estado de México y Coahuila empezó el proceso de sucesión presidencial”.

“No son precampañas, son recorridos; no son precandidatos, son precoordinadores, pero lo que nos parece es que hay que respetar la Constitución”.

Medina Mora Icaza añadió que en esta falta incurren Morena y la oposición, “y en los dos casos señalamos lo mismo: es necesario respetar la ley”.

Sin embargo, explicó, está claro que hay una tarea pendiente. Si vemos la historia de la democracia de este país, nos daremos cuenta que el presidente Fox no hubiera ganado si no hubiera empezado su campaña siendo gobernador de Guanajuato, y que el presidente Calderón no hubiera llegado a la Presidencia sin haber empezado su labor proselitista saliendo de la Secretaría de Energía.

Legislativo debe modificar la Constitución por los tiempos electorales

Es verdad que luego de esto la ley cambió y se restringieron los tiempos de campaña, añadió, “por lo que queda al Legislativo modificar la Constitución y ojalá sea antes de las elecciones intermedias”.

Mientras eso sucede y por lo pronto, agregó, “¡claro que debemos respetar la Constitución, eso es lo que nos toca hacer!”.

En otro momento de la entrevista, realizada el vienes, el Diario le preguntó a Medina Mora Icaza si el expresidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, sería mejor candidato de la oposición que la senadora Xóchitl Gálvez.

Hace tres meses De Hoyos anunció que contendría por la candidatura presidencial de la oposición desde la sociedad civil, pero el domingo informó que desistía entre otros motivos porque, dijo, el Frente Amplio por México no favorece a los candidatos externos.

Medina Mora Icaza opinó que en la Coparmex “somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas. No apoyamos a ningún partido político ni a ningún candidato, pero tampoco estamos en contra de ellos. En esta fase del proceso estamos observando cómo eligen los partidos a sus candidatos y cuando éstos sean oficiales dialogaremos con todos”.

El dirigente precisó que De Hoyos Walther, como todos los ex presidentes nacionales de la Coparmex, es consejero exoficio del organismo, aunque él renunció a ese puesto y ahora es un ciudadano.

“Respetamos su libertad de seguir el camino que considere mejor y sobre sus pretensiones políticas “mejor pregúntele a él”.

El Tren Maya en Yucatán: ''Ojalá funcione''

El Diario también le pidió a Medina Mora Icaza su opinión sobre el Tren Maya, una de las obras más importantes de la actual administración federal, y contestó: “Ojalá funcione”.

Se trata de un proyecto muy grande, explicó. El tramo Mérida-Cancún, que está casi listo, sería el más fácil de operar, pero habrá que ver el resto de los tramos “porque no es nada más que el tren circule, sino que financieramente sea un proyecto autosostenible”.

“Los números que hemos visto no dan y entonces hay el riesgo de que la obra requiera subsidios, que si los siguientes gobiernos no lo autorizan habría sido una inversión sin beneficio para la sociedad”.

La construcción del Tren Maya está bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa y lo mismo pasará con su administración, y ésta no es la única obra.

En Yucatán las Fuerzas Armadas participan en la construcción de La Plancha, del nuevo Hospital O’Horán, de los bancos del Bienestar, además de administrar las aduanas y los puertos. ¿Qué opina de esto?

“Las Fuerzas Armadas son la mayor constructora del país y creemos que ellas no tienen que estar construyendo aeropuertos, trenes ni sucursales bancarias, ni hacerse cargo de las aduanas y otras funciones parecidas. Eso no les corresponde”.

Las funciones del Ejército y la Marina son la seguridad nacional y la seguridad pública de manera temporal, hasta 2028, como lo establece la Constitución.

“Esto es lo que deben hacer las Fuerzas Armadas y nosotros, por nuestro lado, empezar a discutir desde hoy cómo le haremos para que soldados y marinos regresen a sus cuarteles, sin que se caiga la seguridad pública”, señaló el dirigente.