Vienen más ''corcholatas'' a Yucatán: ahora Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal

Luego de la reciente visita de Claudia Sheinbaum Pardo y Gerardo Fernández Noroña, este fin de semana llegarán a Yucatán otras dos "corcholatas" del gobierno federal que buscan la candidatura a la Presidencia, esta vez se trata de Marcelo Ebrard Casaubón y Ricardo Monreal Ávila.

Ebrard Casaubón, exsecretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la candidatura presidencial de la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, realizará mañana viernes su primera gira política en Mérida donde tendrá dos eventos públicos y dos privados.

El equipo que apoya las aspiraciones del excanciller en Yucatán, encabezado por Geovanna Campos Vázquez, informó que llegará al aeropuerto de Mérida a las 10:30 de la mañana, en avión comercial, donde tendría una recepción de sus simpatizantes.

Actividades de Marcelo Ebrard en Mérida

Luego, tendrá dos reuniones privadas durante el día, una con empresarios, no con líderes de cámaras del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, en un lugar cuya sede no se informó, y otra reunión privada de las que llaman uno a uno donde el político dialogará con personajes invitados.

Los eventos públicos son una rueda de prensa a las 5:30 de la tarde del viernes en un salón del Club Libanés y después, a las 6 de la tarde, sostendrá un encuentro feminista en el mismo salón central del club social, donde también participarán hombres previamente inscritos al conversatorio con las mujeres aliadas de Marcelo.

Después de la reunión con las mujeres, Marcelo Ebrard irá al aeropuerto de Mérida para abordar el avión que lo llevará a Ciudad de México. Tiene que estar en el aeropuerto meridano a las 7 de la noche como máximo, por lo que su visita exprés a Mérida terminará a esa hora.

Visita exprés de Marcelo Ebrard sólo será a Mérida

Geovanna Campos dijo, en rueda de prensa, que el excanciller estará alrededor de 8 horas en Mérida. No irá a otros municipios de Yucatán en esta primera visita como aspirante a la candidatura presidencial ni tendrá otros eventos porque está corto de tiempo.

Doce representantes de grupos que apoyan a Marcelo Ebrard en Mérida ofrecieron su apoyo a sus aspiraciones, aseguraron que trabajan en todo el territorio yucateco, en especial en los distritos electorales federales III, IV y VI con cabecera en Mérida, y argumentaron que están convencidos de que ganará la contienda interna de la coalición y en su momento la elección presidencial.

“Hemos visto que Marcelo Ebrard es el que puede darle continuidad a este gobierno de la 4T que lo ha hecho muy bien”, dijo José Diego Carrera, de la agrupación Jóvenes con Marcelo.

Todos los representantes de los grupos que promueven a Ebrard Casaubón destacaron que sí está respetando la ley electoral con el argumento de que "todo lo que no está prohibido está permitido" y lo apoyan por su experiencia de buen gobierno cuando fue jefe de Gobierno de Ciudad de México y canciller de México. Imagen de la rueda de prensa donde se anunció la visita de Marcelo Ebrard a Mérida

¿Qué agrupaciones apoyan a Marcelo Ebrard en Yucatán?

Las agrupaciones que apoyan al ex canciller en esta contienda interna de Morena son: Avanzada Nacional, representada por Miguel Avilés; grupo del sur del Estado, por la diputada local Rubi Be Chan; Diálogos Progresistas, por Diana Castañeda Medina, ex secretaria de Fomento Económico y presidenta del DIF Mérida en gobiernos priistas.

También, Benemérito Juárez Siglo XXI, William Valdés; Feministas con Marcelo, Brenda Sánchez; Fuerza con Marcelo, Marion Aguirre; Movimiento Progresista, Emmanuel Andrade; La esperanza con Marcelo, Mario Mex Albornoz, ex líder estatal de Morena; magisterio con Marcelo, Luis Felipe Avilés, quien aseguró que los maestros van a estar con el ex canciller.

Geovanna Campos dijo que Marcelo Ebrard tiene 10 puntos de ventaja sobre la doctora Claudia Sheinbaum, medido por una empresa encuestadora seria que tuvo resultados muy cercanos en la elección del Estado de México.

Dijo que los tiempos de la visita del excanciller están muy apretados porque realiza muchos esfuerzos para visitar el mayor número de entidades federativas y le interesa hacer una parada en Yucatán porque hará varias propuestas a favor de las mujeres.

Visita de Ricardo Monreal a Mérida

De la visita de Ricardo Monreal a la región hasta ahora se sabe poco, sólo lo que él anunció en un vídeo en redes sociales: que el viernes estará en Quintana Roo, el sábado en Yucatán y el domingo en Campeche.

En breve comunicado, se informó que el sábado, a las 11 de la mañana, Monreal ofrecerá una conferencia de prensa en el hotel Fiesta Americana ubicado en Paseo de Montejo con avenida Colón, y a las 5 de la tarde encabezará una asamblea informativa de defensa de la 4T en El Conquistador, también en Paseo de Montejo.