''A quien pongan pierden'': opina desde Mérida Marcelo Erard sobre la oposición

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, afirmó en esta ciudad que a quien ponga la oposición va a perder la elección de 2024.

"No importa a quien pongan (de candidato o candidata), van a perder", enfatizó en rueda de prensa en el lobby del Club Libanés previo al conversatorio que sostuvo con unos 500 simpatizantes, la mayoría mujeres, que le aplaudieron, corearon ¡presidente! y le demandaron el regreso de varios programas y apoyos que eliminó el presidente Andrés Manuel López Obrador con su proyecto de la 4T.

Como sustento de su afirmación de que la oposición va a perder la elección presidencial ante el candidato de Morena-PT-PVEM, Ebrard dijo que PRI, PAN y PRD ya gobernaron y fracasaron.

“Santiago Creel y Xóchitl Gálvez (del PAN, dos de los aspirantes inscritos para la candidatura de la oposición del Frente Amplio por México) estuvieron con Fox y fueron un fiasco, fueron un fracaso”, dijo.

“Su apuesta era que fracasara este gobierno (la 4T). No digo que no haya problemas, pero están funcionando los programas sociales y el proyecto”.

Reitera ''piso parejo'' a ''corcholatas''

También aseguró que con las denuncias que realizó de piso parejo entre las “corcholatas” de López Obrador ante el gasto excesivo de algunos de sus compañeros, principalmente de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, esta situación ya mejoró y hay un equilibrio. Sin embargo, advirtió que si ve anomalías las denunciará.

Ofreció su experiencia como funcionario público durante 42 años, sus conocimientos sobre política exterior, su trayectoria como el mejor alcalde de México en 2010 cuando gobernó Ciudad de México y nuevas ofertas de bienestar como mayor salario, una revisión a la estrategia de seguridad para brindar mejor seguridad pública en el país, mucha inversión en el campo, atención a las mujeres para que terminen los feminicidios, entre otras promesas de campaña, aunque todavía es un proceso interno.

Con mayor inversión para Yucatán

En el caso de Yucatán recordó que el gobierno federal realiza la mayor inversión en toda la historia en el sureste y dará continuidad a los programas y proyectos estratégicos como la ampliación del puerto de altura, el Tren Maya, las dos plantas de electricidad y la revisión de los proyectos de energía limpia porque con las dos plantas nuevas en construcción de la CFE no todas serán necesarias.

El aspirante presidencial negó que algún partido político diferente a Morena haya dialogado con él ni que le haya “coqueteado” para que sea su candidato. Aseguró que aceptará los resultados de las encuestas para la elección del candidato presidencial con la seguridad de que él ganará este proceso.

Lo que no aseguró, aunque se le planteó, es si dejaría Morena si no resulta el ganador. “Si no tuviera confianza en las encuestas no estaría participando. Eso sí, cualquier cosa indebida la voy a denunciar”, dijo.

“Les voy a ganar, las encuestas de la elección del Estado de México estuvieron lejos de la realidad, estoy convencido, voy a ganar”.

Su énfasis y seguridad de que ganará el proceso de Morena levantó la voz de sus seguidores que gritaron ¡presidente, presidente!

''Ya acabamos'', zanja Ebrard en encuentro con medios

El reportero del Diario le preguntó si no le afecta que colabore en su campaña Pío López Obrador, hermano del Presidente y quien fue exhibido en un vídeo recibiendo fuertes cantidades de dinero en efectivo de David León, funcionario del gobierno de Chiapas.

Luego que miró fijo a quien hizo la pregunta, comentó: “ya acabamos” (la rueda de prensa).

Lo que más disfrutó Marcelo Ebrard en su reunión con las mujeres, a las 6 de la tarde en el mismo Club Libanés, fue el recibimiento bajo fuerte ovación, abrazos y la música de corte popular que enfatiza “Marcelo es mi carnal”.

Abrió con un viva Yucatán, viva las mujeres.

“Vine a dialogar con ustedes, vine a compartir que queremos para el futuro de México, ¿cómo podemos trabajar en equipo?”, señaló. “Ya tenemos un cimiento sólido con este gobierno federal. En la Península se realiza la inversión más grande de todos los tiempos. Es un buen cimiento, es un buen inicio lo que tenemos, tenemos buena base, pero queremos construir la morada, la casa, donde van a vivir nuestros hijos, queremos construir algo hermoso, que signifique vivir mejor, mejores pensiones, que el salario suba al mismo nivel que la productividad. Hay que quitar las UMA´s, no me gusta porque ganas menos y pagas más”, indicó.

“ Vamos a apoyar a las mujeres jefas de familia, hay que construir la igualdad de género, vamos a acabar con la impunidad en los feminicidios, no toleraremos ningún tipo de violencia contra la mujer”, dijo.

Mujeres yucatecas, en clamor por programas federales

El enfoque del discurso de Marcelo Ebrard enseguida tuvo reacción porque varias mujeres pidieron la palabra para expresar su situación. Pidieron guarderías, un hospital que atienda los casos de cáncer con especialistas y medicamentos, que regrese el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que atienda la situación grave del suicidio en Yucatán y la gravedad de la extinción de las abejas por las fumigaciones con agroquímicos, que de verdad aumenten los sueldos de los maestros porque todos los presidentes de la república lo ofrecen, pero no lo cumplen.

La diputada federal Federica Quijano también pidió apoyo para las mujeres porque ella que es mamá-tía pasó dificultades para sostener a sus hijas adoptivas y eso es que era una figura pública famosa (formaba parte del grupo musical Kabah).

“Para las mujeres es doblemente difícil salir adelante, ni que tengas tres empleos te da una vida digna”, dijo la legisladora del PVEM.

“En Yucatán sí es un problema grave el suicidio, el maltrato animal, el alcoholismo y los municipios del interior del Estado no gozan de la buena seguridad que tiene Mérida”.

Dora Chi, una yucateca avecindada en Quintana Roo prendió el entusiasmo y ánimo cuando relató que Marcelo Ebrard gestionó la operación de 28 niños con labio leporino cuando fue jefe de Gobierno de Ciudad de México.

“Tengan fe en este señor, cuando sea presidente lo va a cumplir (sus compromisos)”, dijo. “Yucatán y México merecen un gobernante como Marcelo”.

Las palabras de la mujer hicieron que la asistencia ovacionara al aspirante de pie y corearan ¡presidente, presidente!

Otro momento emotivo fue cuando Magaly Marín Febles subió al escenario y le alzó la mano en señal de ganador, lo que volvió a generar el grito de ¡presidente! Y para cerrar este gran momento para el ex canciller, Doris Candila Echeverría le obsequió un dibujo de él en caricatura.

A las 6:45 de la tarde finalizó el encuentro entre Marcelo Ebrard y las mujeres yucatecas, pero no terminó la actividad porque muchas buscaron la foto del recuerdo o plantear algún problema personal.

Ante la demora y la urgencia del aspirante de llegar al aeropuerto de Mérida para su retorno a Ciudad de México, su equipo de seguridad lo sacó del salón por un acceso distinto a la entrada principal.