Ricardo Monreal califica de encantador de serpientes a Mauricio Vila Dosal

“Voy a dar la sorpresa, vengo con muchas ganas de trabajar”, afirmó ayer en esta ciudad Ricardo Monreal Ávila, senador con licencia y cuarta “corcholata” de Morena que vista Yucatán en busca del apoyo para la candidatura de ese partido a la presidencia del país.

“Soy de izquierda, pero de la izquierda más parecida a la social democracia”, dijo.

Monreal Ávila desde temprano tuvo actividades en esta ciudad. Desayunó en el Bazar García Rejón acompañado del senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín; sostuvo una reunión con empresarios, ofreció una conferencia de prensa y por la tarde encabezó una asamblea informativa en el hotel El Conquistador para concluir sus actividades.

Noticias Relacionadas Eduardo Ramírez, nuevo coordinador de Morena en el Senado tras salida de Ricardo Monreal

En la conferencia de prensa, el aspirante anunció que pierda o gane la candidatura no regresará al Senado, donde ya asumió el cargo su suplente Alejandro Rojas. Continuará respaldando la lucha de Morena porque “me juego todo con el presidente Andrés Manuel López Obrador; respaldaré su proyecto, esa es una reflexión y decisión personal que ya tomé con mi famila y colaboradores”, dijo.

A diferencias de sus otros contendientes en Morena, Monreal afirmó que él no tiene bardas y tampoco carteleras para difundir su imagen, pero a cambio tiene ideas y propuestas sensatas y prudentes, ganas de trabajar y tiene confianza de que la gente lo apoyará.

Mostrando en todo momento su buen humor, comentó que no le importa que en las encuestas otros aparezcan a la cabeza en las preferencias y a él lo pongan en los últimos lugares, ya que no es la primera vez que vive esas situaciones. Dijo que cuando fue candidato a gobernador de su estado, Zacatecas, decían lo mismo y ganó. Ya fue tres veces senador y siempre le decían que perdería, así que no sería nada raro que diera la sorpresa otra vez, indicó.

Mauricio Vila, un encantador de serpientes; hasta AMLO lo quiere: Monreal

Al preguntarle sobre la decisión del gobernador Mauricio Vila Dosal de retirarse de la contienda por la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio por México, respondió que “es muy hábil, tiene encantados a todos, es como un encantador de serpientes. Hasta el presidente López Obrador lo quiere…”.

“Todos los que vienen hablan bien de él, siempre ve cómo quedar bien con ellos, y luego recompone las cosas con su partido. Es muy vivo, pero yo no le creo. Es muy hábil para traer recursos a su Estado, el Presidente lo apapacha mucho, no le niega nada, le tiene mucha deferencia, se cuida muy bien.

“Es de los jóvenes audaces, encantadores, muy listo, pero sin definición política, aunque da resultados. Es un buen muchacho, no le resto méritos, se está acomodando con quien salga de candidato”, afirmó.

Inversión en Yucatán; continuidad de la 4T

En cuanto a Yucatán, Ricardo Monreal dijo que tiene una historia impresionante y una cultura admirable. Señaló que tiene un compromiso con esta entidad y le encanta la trova.

“Hemos tomado botellas y botellas con la trova”, manifestó.

De llegar a la presidencia anticipó que daría continuidad a la 4T, pero con algunos cambios. Por ejemplo, aunque no es el caso de Yucatán, reforzaría la seguridad en los estados.

Afirmó que formaría una policía civil de elite porque no se puede dejar a México a merced del crimen organizado, hay que trabajar en tareas de inteligencia y darle preferencia en el presupuesto.

Ofreció también trabajar en el bienestar de la salud, que es una asignatura pendiente, y haría las reformas fiscales que el actual presidente no ha hecho, ni hará, reforzará los programas del campo y la pesca para hacerlos más productivos. Además, haría una rápida revisión a las energías limpias, donde la nación va muy atrasada en la agenda 20-30, y mantendría la política social.

De la senadora Xóchitl Gálvez, quien dicen podría ser la futura candidata del frente opositor, señaló que a diferencia del Presidente, que siempre está pendiente de ella, no hay que darle mucha importancia. Al final consideró que la contienda será entre tres: los del PAN y sus aliados, Movimiento Ciudadano y Morena con sus aliados.