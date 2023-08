Rommel Pacheco se dice blanco de ataques políticos: "No me bajo"

MÉRIDA.- El legislador federal Rommel Pachecho Marrufo afirmó esta noche que en las últimas semanas ha sido blanco de ataques políticos en redes sociales, pese a los cuales continuará con sus objetivos.

"Mi voz no se va a callar. No me bajo... estoy seguro de que vamos a ganar. Toda mi vida he estado acostumbrado a competir contra los mejores y yo sí sé cómo ganar, pero limpiamente", dijo el exdeportista olímpico en un vídeo publicado en sus redes sociales, cuya publicación anunció un día antes con el ofrecimiento de que haría un "anuncio importante".

En su mensaje no se refirió explícitamente a sus aspiraciones de ser candidato a la gubernatura de Yucatán, tampoco hizo referencia al Partido Acción Nacional, partido a cuya bancada pertenece en la Cámara de Diputados.

Mensaje de Rommel Pacheco: ¿qué dijo en su vídeo?

Rommel Pacheco se presentó como legislador, exdeportista, teniente del Ejército, licenciado con maestría, empresario de los ramos de la salud e inmobiliario, con 37 años y "casado con una hermosa yucateca llamada Lylo (Alhelí Falla)".

"Siempre he creído en trabajar en equipo sin distinción de colores, estoy listo para asumir más y mayores responsabilidades... Hoy asumo mi responsabilidad generacional", dijo al inicio de su mensaje. La idea del cambio generacional la reiteró también al término de sus declaraciones.

Luego hizo un llamado a luchar por los cambios que se quieren y emitió una serie de opiniones sobre lo que él considera puede mejorarse en el Estado."Mi compromiso es con Yucatán, el cambio generacional ha comenzado. La ruta de la victoria está trazada", dijo al finalizar su mensaje.