Nuevos libros de texto gratuito, un ''doble retroceso'': dejan de lado la ciencia

Alejandra Yáñez Rubio, de Conciencia y Derechos Humanos y vocera de la Red Pro Yucatán, expuso que no está de acuerdo con los nuevos libros de texto de educación básica porque de por sí ya traían ciertas deficiencias y ahora vienen con más complicaciones.

No es solo el aumento de ideologías que imprimen o promueven el resentimiento entre las personas, sino que enseña ideología de género, que desde primero de primaria a quinto de primaria le dice a los niños que pueden tener un sexo biológico y un género diferente, lo que causará “confusión” en la infancia, alegó.

Se tiene una disminución notable de contenido de matemáticas, refirió. Hay libros con sólo 10 páginas de esta materia y justamente lo que los niños de México necesitan son más matemáticas y menos ideologías.

Las matemáticas ayudan a desarrollar el pensamiento crítico. Mientras países como China, Japón e Indonesia le están apostando al pensamiento matemático, nosotros estamos renunciando a esto, dijo.

En lo geopolítico esto es muy peligroso porque los ciudadanos requieren mayores herramientas y habilidades para salir adelante, a nuestros niños los estamos condenando a que no puedan competir, a que no tengan buenos trabajos comparado con los ciudadanos de otras naciones.

“No tendrán herramientas para ser buenos profesionales en el futuro”.

Alejandra Yáñez compartió que una amiga suya, que es psicóloga, se puso a hojear uno de los libros y estaba aterrada al ver que prácticamente la verdad es por consenso.

''La ciencia es muy intolerante''

O sea, vamos a votar, vamos a decidir qué es la verdad y qué no. Y la ciencia es muy intolerante: en la ciencia es verde o es rojo. No es por consenso de quienes votamos que sea rojo o verde, hay cosas que no pueden estar en consenso.

Aquí (en los nuevos materiales) prácticamente se hace de lado el pensamiento crítico y todo es por consenso, añadió.

De los nuevos libros de texto gratuitos al plan de estudios para Yucatán

La vocera de la Red Pro Yucatán dijo que aplaude que muchos papás, asociaciones y sociedad civil rechacen los libros de texto y avala que estén tramitando los amparos frente a éstos, pero también resaltó que no se ha mencionado el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria.

Este plan lo podemos encontrar en la página de la SEP, apuntó. Este plan es obligatorio a escala nacional y tiene lo mismo: resentimientos, ideologías comunistas. Ahí asumen y aceptan que mediante la educación se puede promover que los niños construyan sus identidades.

Entonces, independientemente los libros de texto también está este plan de estudios, aunque logremos ampararnos contra los libros y evitar que salgan, el plan de estudios es obligatorio y se aplicará en las escuelas.

“Va a ser una lucha difícil hacer este doble retroceso”, expuso.

Lo que tenemos que hacer es que los padres de familia de una vez empiecen a hablar con los directores de las escuelas y con los maestros, para que ellos puedan decir que ese tipo de contenidos no lo aceptan para sus hijos.

Respecto a la educación sexual, señaló que “está comprobado que la enseñanza de estos temas de manera incompleta y sesgada promueven riesgos para la salud de los niños”.

“Directores y maestros están siendo más sensibles y se están comprometiendo a dar una enseñanza integral, no nada más es promover el ejercicio de la sexualidad, sino de verdad abordar los riesgos de los anticonceptivos que no son de alto espectro como nos lo dicen”.

“Hay que abordar de manera completa las enfermedades de transmisión sexual y en vez de promover el ejercicio de la sexualidad, que se promueva lo que tiene que ser y qué es la abstinencia”, apuntó.

¿Sería un retroceso para los alumnos usar estos libros?, se le preguntó.

Sí, porque es una disminución de la matemática y del pensamiento crítico, respondió la entrevistada.

“Claro que es un retroceso, tanto de la ciencia como del sentido común, y lo que más me preocupa es que países apuestan a educar a sus hijos con ciencia y con matemática, aquí no”.

“Geopolíticamente estamos condenando a nuestros hijos a que sean esclavos, a hacerlos obreros de otros países”, remarcó.

“Debemos estar apostando a que nuestros hijos puedan ser innovadores, empresarios, creadores, no nada más seres de la mano de obra barata de otros”.

¿Entonces sería mejor usar los libros del año anterior?, le planteamos.

“Los libros del año anterior traen ciertos problemitas. Definitivamente creo que tiene que haber una plática entre los padres de familia y los maestros sobre qué se hará”.

“Se tiene que analizar en conjunto qué es lo que no sirve de estos libros y si se logran los amparos entonces usar los del año pasado”.

Un gasto necesario

La única bondad del plan de estudios es que al maestro le dan libertad de cátedra, señaló. Entonces si los padres de familia se acercan con sus maestros, pueden pedirles que se dé un incremento en matemáticas”.

“Aunque los libros no lo incluyan, que se compren libros de matemáticas de otras editoriales, pero es importante no renunciar a la exigencia de las matemáticas”, advirtió.

Al referirse a los “problemillas” de los libros del año pasado, dijo que tienen datos incorrectos sobre la sexualidad. Por ejemplo, en el libro de sexto de primaria le dicen a los niños que hay otras formas de tener contacto sexual, pero no les explican los riesgos a la salud en la práctica.

Por último, la representante de Conciencia y Derechos Humanos deseó que las autoridades de educación de Yucatán rechacen estos nuevos libros para el próximo curso.