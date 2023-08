Impulsan pequeños negocios

Lograr que todos los habitantes crezcan parejo y con igualdad de oportunidades, es uno de nuestros ejes primordiales para alcanzar un desarrollo económico con justicia social, aseguró ayer el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha.

En un comunicado, el presidente municipal informó que, a través del programa de apoyos directos para proyectos productivos, se impulsa a los pequeños negocios y favorece el auto empleo.

Barrera Concha indicó que el apoyo que brinda el programa permite alcanzar una mejor calidad de vida para la población vulnerable, porque reciben los implementos que necesitan para dinamizar sus proyectos económicos.

“Queremos fortalecer la equidad e igualdad de oportunidades para todos, con programas que permitan el desarrollo económico a través de brindar a la población de los equipos y herramientas que contribuyan a impulsar su economía familiar”, agregó.

Resultados

Barrera Concha indicó que con este programa se ha beneficiado a más de 900 personas con la entrega de equipos como: triciclos, máquinas de coser, kits de cocina, bastidores para urdido de hamacas, kits de estilista, entre otros.

“Reconocemos como cada uno de ustedes con su trabajo y esfuerzo de todos los días, sacan adelante a sus familias y ayudan a que la economía de esta ciudad mejore”, dijo el alcalde.

La Dirección de Desarrollo Social realizó en días pasados la entrega de 28 apoyos a ciudadanos del Municipio, para impulsar la consolidación de sus proyectos. La entrega consistió en 11 triciclos, 10 máquinas de coser, malla sombra, cabezales de compresor, kits de manicure, de jardinería y mesas.

Por su parte, la directora de Desarrollo Social, María José Cáceres Delgado, reconoció las historias de vida de cada uno de los beneficiarios del programa, recordando que la inversión total para la entrega de estos 28 apoyos fue de $100,611.92.

“Es una satisfacción para este gobierno municipal, contribuir y ayudarlos en sus actividades, dándoles las herramientas o materiales para que sus negocios sigan creciendo en beneficio de sus familias”, señaló.

La beneficiaria María Cimah Chab destacó que recibió un triciclo para trasladar y vender elotes y tamales, actividad que le ha permitido solventar la educación de sus hijos.

“Me siento muy contenta de que me hayan apoyado, porque uno tiene que salir adelante y seguir trabajando. A mí me gusta mucho cocinar y con este transporte pues se le hace a uno más fácil, sobre todo por mi edad, así que agradezco al presidente municipal por hacerlo posible”, indicó.

Por su parte, Alma Bonilla se dedica al negocio del corte y confección, realizando cortinas, ropa y bordados. Gracias a la máquina de coser que le fue entregada, podrá agilizar los procesos y entregas.

“Este es mi principal sustento económico y me siento muy feliz porque hoy en día nadie te entrega un apoyo como este. Yo me acerque al Ayuntamiento y amablemente me indicaron el proceso, por eso siempre le digo a mis vecinas que tienen un negocio, que vayan y toquen la puerta”, concluyó.