''Libo'' agradece en su tierra natal por el respaldo recibido

VALLADOLID.— En Valladolid, su tierra, Liborio Vidal Aguilar encabezó una asamblea ciudadana que reunió a más de 7,500 personas de ese municipio y de Chemax, que respaldaron su proyecto con miras al proceso de 2024, se informa en un boletín.

“Ustedes me conocen de toda la vida. Estar en la tierra que me vio nacer, me llena de orgullo y emoción y por eso les quiero dar las gracias por siempre apoyarme, por su confianza y por tantos años de trabajo unidos, porque en cada proyecto que he enfrentado, ustedes me han dado esa fuerza que nunca voy a defraudar”, expresó Vidal Aguilar.

Dijo que, gracias al respaldo de su pueblo, tuvo la oportunidad de ser su presidente municipal, de ser diputado local y dos veces su diputado federal y de la mano de los vallisoletanos empezaron el cambio y a sentar las bases de lo que hoy es Valladolid.

“Como vallisoletanos nos hace sentirnos orgullosos, de darnos cuenta que no siempre van a salir gobernantes del centro del estado, sino que en el interior hay gente capaz, gente comprometida que quiere lo mejor para Yucatán, ver hoy a un vallisoletano con grandes posibilidades de dirigir los destinos del estado me llena de orgullo, y lo digo fuerte y claro, en Valladolid tenemos al mejor y se llama Liborio Vidal“, externó Felipe González Tejero, secretario general del Sindicato de Taxistas “Adalberto Aguilar Osorio”.

El diputado Luis Fernández Vidal, puntualizó en la importancia de tener un candidato que invite a la unidad, que trabaje con compromiso y valores como los que distinguen al “amigo Libo”.

Valladolid le ha dado a Yucatán muchos hombres y mujeres de talento, y hoy la Sultana del Oriente está de fiesta porque sabemos que tenemos mucho que aportarle al estado, haciendo un buen equipo y trabajando mano a mano con nuestro gobernador Mauricio Vila; queremos que a Yucatán le siga yendo bien, pero sabemos que eso no se logra solo, hay que buscar unidad y trabajo en equipo, como el que encabeza y realiza nuestro amigo Liborio Vidal, dijo.

Posteriormente, en Chemax, acompañado del alcalde Lucio Balam Herrera y del presidente del Comité Municipal el PAN, Ricardo Balam Chi, Liborio Vidal recibió muestras de apoyo a sus aspiraciones.

Ahí, tanto el alcalde, como el diputado Esteban Abraham Macari, hablaron de los atributos del amigo Libo, destacando la cercanía que siempre ha tenido con los municipios del estado, de su liderazgo inspirador y del cumplimiento de su palabra que le ha permitido tener el cariño y el respeto de la gente.