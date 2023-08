Brazos atados por ola de campañas muy anticipadas en Yucatán

Ante las carteleras, anuncios y demás hechos de personajes políticos, incluso de funcionarios que difunden su imagen en busca de otros cargos de elección popular, Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, dijo que “se tiene que hacer un ejercicio de reflexión que esta misma Legislatura podría tomar en consideración para futuras elecciones”.

“Independientemente de los procesos de los partidos, y hablo en general de todos, no puede ser posible que se adelanten tanto y que al ciudadano lo sometamos a una sobrecarga y a una sobreexposición desmedida de todas estas dinámicas”, afirmó el entrevistado.

En otro tema, dijo que “me siento muy honrado de formar parte de quienes integran la encuesta (del PAN) para la alcaldía”.

“Creo que Mérida necesita y requiere un PAN unido, fortalecido y en equipo”.

Retomando el tema de las campañas anticipadas disfrazadas, el coordinador de la bancada panista declaró “que siempre se busca cómo le dan la vuelta. Cuando se dice que no puedes promover tu imagen, ellos dicen que no la están promoviendo porque no llaman al voto”.

Sobre la manera de controlar esta situación, afirmó que se tiene que hacer “un ejercicio profundo de cara a la próxima elección, de 2027, para regular los procesos”.

Estas conductas se dan una vez finalizado el plazo que tenían para reformar la ley electoral, señaló.

“Nos encontramos de alguna manera con los brazos cruzados y atados, no podemos hacer algo, pero tiene que hacerse un ejercicio de reflexión que esta misma Legislatura podría tomar en consideración para futuras elecciones”.

Igual consideró que es muy importante que, independientemente de los procesos de los partidos, tienen que ser muy objetivos y dar los insumos suficientes al ciudadano para tomar buenas decisiones y no llegar a los extremos como ahora.

“Hoy vemos carteleras, de alguna manera se amparan a través de una revista, y hablo en general, aquí no importa la afiliación, el cariño o cualquier simpatía. Se trata de hacer algo al respecto”, indicó.— David Domínguez Massa

Sobre el hecho de que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, dijera que él, Lozano Poveda, es uno de los que estará en la lista de la encuesta para definir al candidato o candidata a la alcaldía, el diputado panista afirmó que lo hace sentir muy honrado.

Asimismo, añadió que el fondo real de la encuesta es también tomarle el pulso a la ciudadanía, saber qué opina, cómo ve los perfiles, y en ese sentido ha dicho de manera contundente que “nadie tiene por qué alterarse, no hay que enloquecer, no es tiempo ni siquiera de candidaturas”.

“La ley no nos permite hablar de candidaturas, ni de pedirle el voto a la gente. Creo que de repente hay algunos que andan muy acelerados. Yo estoy tranquilo, trabajando en el Congreso de Yucatán. Para eso votaron por mí hace dos años”.

“Creo que estoy entregando buenas cuentas en el Congreso del Estado. Es como podemos trascender y en ese sentido voy a seguir trabajando”, concluyó el legislador.