Sondeo saca a la luz el pobre aprendizaje sobre el sistema solar en Mérida

La polémica sobre los nuevos libros de texto gratuitos del gobierno federal ha sacado a la luz elementos que parecían haber quedado en el olvido, uno de ellos el poco conocimiento que la gente tiene sobre temas como el sistema solar.

En un sondeo efectuado por el Diario entre personas que se encontraban en el centro de Mérida, sólo dos pudieron responder con regular conocimiento a preguntas sobre ese tema.

Apenas uno supo que ahora al sistema solar se le reconocen ocho planetas, no nueve como antes, incluso pudo decir sus nombres en orden del más cercano al más lejano del Sol.

Otros tres respondieron que son nueve los planetas, incluyendo a Plutón, que en 2006 perdió esa categoría e inauguró una nueva: la de los planetas enanos.

La lista oficial de planetas es: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Los entrevistados también opinaron brevemente de la polémica sobre los libros de texto de educación básica y la propuesta de modificarlos e incluso de no utilizarlos por los errores en el contenido.

En este punto la mayoría consideró que se requiere una revisión de los libros y que se debe tomar en cuenta a docentes y padres de familia, quienes son responsables de la continuidad de la enseñanza en casa.

Más opiniones sobre los nuevos libros de texto

Las preguntas del sondeo fueron las siguientes: ¿Sabes cuántos planetas tiene el sistema solar? ¿Sabes sus nombres y el orden en que están respecto del Sol? ¿Cuál es el más cercano al Sol y cuál es el más lejano? ¿Cuál tiene el nombre del dios de la guerra?, ¿Qué opinas acerca de la iniciativa de modificar los libros de texto?

Las respuestas, en el orden en que se realizó el sondeo, fueron:

Imanol Real Padrón, estudiante de preparatoria de 17 años de edad:

“No exactamente, no los recuerdo, el más cerca, según, la Tierra; el más lejano, Mercurio, creo. No sabría decir si tiene nombre de algún dios. Creo que ya es menos la gente que lee libros, se está remplazando por el internet”.

Manuel Heredia Aguilar, jubilado de 67 años:

“Mercurio, Urano, Neptuno, Plutón… hasta donde me acuerdo, de los demás no recuerdo”.

“Lo que he escuchado (de los libros de texto gratuitos) es que hay errores de forma, ortográficos y de fondo, no me consta. Todo cambio puede ser, pero debe haber mucho criterio, con predominio de los docentes, no de los políticos”, dijo el señor Manuel Heredia Aguilar, jubilado de 67 años, en un sondeo efectuado por el Diario con motivo de la polémica.

Las preguntas estuvieron relacionadas con el conocimiento del sistema solar, a propósito de las deficiencias que sobre ese tema tienen los nuevos libros, y en general de los libros. Las respuestas fueron las siguientes:

Tania Dzib Pérez, ama de casa, de 35 años de edad:

“Urano, Saturno, Júpiter, no sé, creo que hay siete planetas. No sé cuál esté más cerca o lejos del Sol, ni si tienen nombre de dios.

“Creo que la modificación (de los libros) es para bien, poner cosas más abiertas a los chiquitos, porque lo anterior era más básico y ahora ya es necesaria la actualización”.

Vanessa May Dzib, estudiante de preparatoria de 17 años de edad:

“Sé que están la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, en total son como siete planetas, el más cercano al Sol es Marte y el más lejano, Júpiter.

“Están muy desactualizados (los libros), en algunas cosas están completos, pero en otras falta información y si falta, ¿dónde vas a recurrir?, donde esté más rápido y reciente”.

Luis Armando Uc, mercadólogo de 35 años:

“Eran nueve, pero quedaron ocho: Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón ya no cuenta. El más cercano es Mercurio y el más lejano es Neptuno. Con nombre de dios, Marte y Júpiter (…), cada uno (tiene nombre) con referencia a diferentes cosas.

“El caso de los libros son cuestiones partidistas, si nos referimos de verdad a la educación, sí debe evolucionar, pero hay cosas que deben quedarse, como las matemáticas. Y de historia hay la que no pertenece a México, pero luego en prepa se ve Historia Universal, lo que hace falta es ser más cultos”.

Mercedes Ku, empleada de 57 años de edad:

“Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, el más cercano es Marte y el más lejano, Plutón.

“Como ya no tengo niños, no sé cómo estén los libros, pero lo que he escuchado es que como borreguitos se dice lo mismo, cuando no todos sabemos la realidad, lo que sí la tecnología nos invadió, no me gusta que los niños muy pequeños tengan celular, por temas de seguridad”.

Anahí Madero Ku, empleada de 33 años de edad:

“Son nueve planetas, no los recuerdo todos, sé que nombre de dios es el de Venus. He escuchado que hay desacuerdo (sobre los libros), considero que los libros de hace tiempo nada que ver con los de ahorita, por el estilo de vida que hay”.

José Remigio Baas, peluquero de 40 años de edad:

“Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Más cercano al Sol, Mercurio y (más) lejano, Neptuno.

“Siento que el gobierno no debería tener injerencia en lo que nosotros como padres de familia (hacemos) con los niños de nivel básico, por lo general terminan haciendo lo que quieren. Antes nos hacían memorizar párrafos, ahora todo es con dibujitos y ahí se la llevan; deberían darnos a elegir”.

Petronilo Can Ak, pensionado de 75 años de edad:

“No me gusta la política, nada, no recuerdo nada, pero no está bien lo que hacen de cambiar (los libros), pero lo hacen ellos”.

Giselle Uc Caballero, ama de casa de 24 años de edad y madre de un menor de siete años:

“Hay como siete: Tierra, Júpiter, Mercurio, Marte y uno que otro, el más lejano no sé y más cercano, la Tierra, creo.

“La verdad no estoy ni en contra ni a favor, pero creo que los libros de ahora vienen muy incompletos para la enseñanza que nosotros tuvimos cuando estábamos más chicos. Deberían tener en cuenta que hay niños más pequeños, que (se debe) mostrar algo más esencial acorde a su edad”.

Luis Alberto Zapata, paletero de 43 años de edad:

“La verdad no recuerdo nada, sólo lo del dios, creo que Venus. A lo mejor es necesario cambiarlos porque la tecnología está cambiando todo y no hay que estancarse”.

Liliana Orozco González, microempresaria de 40 años de edad:

“Nueve planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, el más cercano al Sol, Mercurio y lejano, Plutón. Como un dios, Júpiter. Si es para mejorar y actualizar la educación, estaría de acuerdo (con los nuevos libros), pero si es para adoctrinar a los niños para que tengan una ideología, estoy en desacuerdo. La educación tiene que evolucionar (…), pero correctamente”.

Eduardo Morales Orozco, estudiante de quinto de primaria de 9 años de edad:

“Son ocho, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y ya. Lo demás no sé, en la escuela casi no utilizamos los libros de texto, las investigaciones sí, en internet, pero me gusta leer de repente”.

André Cruz Orozco, alumno de sexto de primaria de 11 años de edad:

“Siete: Mercurio, Tierra, creo, Marte, Venus, Saturno, Neptuno y no recuerdo. El más cerca, Mercurio, creo, y el más lejano Neptuno. No sé, de repente sí usamos los libros, pero sí hay que cambiarles cosas, como lo nuevo que pasa en los planetas y más cosas”.

Ricardo Escalante Sansores, empleado de 19 años de edad:

“Según yo, 10 planetas, recuerdo a Júpiter y Saturno, el más cercano la Tierra y el lejano creo que Saturno; no sé los nombres de los dioses. Creo que los libros los deben dejar así (como estaban), no les veo algo malo o por qué cambiarlos.

Julio Ramírez Luna, comerciante de 32 años de edad:

“No sé, ¿nueve? No recuerdo, lo vi en primaria. Más cercano Mercurio y lejano, el nuevo, no sé cuál, de ahí no sé más de planetas. Creo que son nuevos tiempos y si es a consenso (el cambio en los libros), tomarán las mejores decisiones, esperemos”.

Anita Rodríguez Solís, ama de casa de 58 años de edad:

“Recuerdo cinco, Júpiter, Saturno, Urano, Marte, Tierra, el más cercano creo que es Marte y el lejano, la Tierra; como un dios, Neptuno.

“No se deben cambiar (los libros), no estoy de acuerdo (con) que quiten ciencias naturales, ni matemáticas, ¿cómo van a aprender? Ya no quieren que aprendan a cobrar, no deben quitarles eso, sí que aprendan más, pero no quitando lo que hay”.

Etelvina Paredes Llanes, trabajadora en labores domésticas de 76 años de edad:

“Saturno, Urano, Júpiter, Tierra y ya; más cercano, Júpiter; lejano, Saturno. Hay gran polémica (con los libros), no los deben de cambiar, va a haber confusión. La educación no es como antes, ni clases tienen, siempre hay inhábiles y cuando hay juntas no hay clases, ¿qué es eso? No les está importando la educación en verdad”.

José May Cruz, pensionado de 67 años de edad:

“No recuerdo el número, pero de nombres: Tierra, Marte, Urano, Plutón. El más cercano al Sol es Marte; el más lejano, la Tierra.

“Los libros no traen ni lo básico, están desviando la educación, necesitan analistas, materias básicas como español, matemáticas, historia, geografía, no cosas políticas, no es lo que aprendimos nosotros.

“A nosotros nos tocaron libros perfectamente bien editados, no se deben de cambiar para nada”.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA