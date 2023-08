Ciclo escolar 2023-2024: lista escolar de útiles escolares, con precios elevados

Este regreso a clases, padres de familia tendrán que desembolsar en promedio entre $450 y $1,300 en útiles escolares por cada hijo.

Este presupuesto es sin tomar en cuenta los uniformes escolares y productos de limpieza, los cuales a raíz de la pandemia de Covid-19 comenzaron a agregar a las listas más instituciones educativas.

En calles del centro de la ciudad se puede observar gran cantidad de padres de familia que recorren las papelerías en busca de los precios más bajos.

La señora Araceli Chan comentó que tiene dos hijos, una niña en primaria por la que ya gastó $850 en útiles, y un hijo que cursa la secundaria, con el que ya invirtió $1,300 en material para el regreso a clases.

Sin tomar en cuenta uniformes y los productos de limpieza que suelen pedir algunas escuelas para mantenimiento, se calcula que los padres de familia gastarán entre $450 y $1,300 en útiles escolares para este regreso a clases.

La lista de útiles escolares varía según el grado, pero para segundo, que es el que cursará la hija de Araceli May, se piden dos cuadernos de 100 hojas de cuadrícula grande, un cuaderno de rayas de 100 hojas, un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar.

También un sacapuntas y unas tijeras de punta roma, una caja de lápices de colores o una caja de pinturas de cera, un lápiz adhesivo y un paquete de 100 hojas.

“Sólo de los útiles de mi hija Renata gastamos como $850, porque su mochila es nueva”, dijo Araceli, quien también tiene un hijo que pasó a segundo de secundaria y por el cual se gastaron $1,300 en sus útiles.

“Lo más caro fueron las mochilas y las libretas, y lo más barato los lápices, lapiceros y tajador”, señaló.

La lista de útiles para tercer grado en la primaria del fraccionamiento San Lorenzo abarca cuatro libretas profesionales, dos libretas italianas (una de 50 hojas y otra de 100), una regla, dos lápices, dos borradores, dos bicolores, un diccionario, dos pegamentos de barra, una tijera punta roma, una caja de colores, una caja de marcadores, 100 hojas blancas y dos marcadores para pintarrón.

Igual se pide (en lugar de la cuota escolar) un litro de cloro, una bolsa de detergente, un litro de limpiador multiusos, dos pastillas de baño, cinco bolsas de basura jumbo y cinco medianas, una franela, un trapeador, dos barras de silicón y un foamy escarchado de color blanco.

“Las escuelas aprovecharon meter su lista para Santa Claus. No sólo piden lo que necesitan nuestros hijos, pues por cada niño hay que dar detergente en polvo, jabón líquido, fibra para lavar trastes y hasta papel sanitario”, se quejó Emilia Moreno.

Abordada en la puerta de una papelería del Centro, la mujer dijo que si a ella que sólo tiene un hijo se le dificulta conseguirlo, a su hermana que vive en San Lorenzo le va peor, pues tiene tres nietos en primaria y una nieta en secundaria.

“El año pasado se cansó y entregó a nombre de toda la familia sólo una de cada cosa que piden. En la directiva se enojaron porque debió entregar cuatro veces lo que pidieron y ella no les hizo caso. Lo bueno es que la maestra sabe su situación y no la acosó ni a los niños, pero no todos los maestros son así en la misma escuela”.

La lista para los alumnos de sexto grado en la primaria de San Lorenzo se divide entre material para el salón (cinco imanes redondos, un paquete de papel sanitario de cuatro rollos y un libro de mandalas, entre otros productos), material para la mochila y lapicera (cuadernos, lápices, marcadores, juego de geometría, etcétera), y material para la escuela.

Esto es: un litro de cloro, un kilo de detergente, un litro de fabuloso, dos pastillas de baño, cinco bolsas jumbo y cinco medianas, una franela, un trapeador, dos barras de silicón y un foamy plateado y dos carpetas tamaño oficio.

María Burgos, cuya nieta pasó a cuarto grado, solicitó un presupuesto en una librería y papelería del Centro por seis libretas cosidas, una libreta de rayas engrapada, 100 hojas blancas, 50 hojas de color, un juego de geometría, un diccionario básico, dos carpetas, dos marcadores para pintarrón, tres bolígrafos, un marcatexto amarillo, una tijera, un borrador, una caja de colores y un tajador. El monto fue de $640.

“Y no está incluida la mochila, el uniforme ni los zapatos escolares”, puntualizó.— IVÁN CANUL EK