Exesposa del rejoneador Rodrigo Santos acusa amenazas y anomalías en su caso

MÉRIDA.- María Inés Rivera Castro, exesposa del rejoneador Rodrigo Santos, levantó la voz en contra del Poder Judicial, específicamente contra la jueza Suemy Lizama Sánchez, por no juzgar con perspectiva de género en el caso de violencia familiar que se le sigue al imputado.

La victima expuso que, como ya se había publicado, sufrió violencia física, sexual y psicológica por parte del rejoneador desde febrero de 2018 cuando vivían en una casa de la colonia Maya, a un mes de que se casaron.

"Puse mis denuncias y un año y medio después salió la orden de aprehensión y fue hasta la semana pasada que lo detuvieron, pero la juez no otorgó la prisión preventiva porque sus abogados alegaron que él nuca fue notificado de la demanda, pero se le notificó cuando vivía en casa de su ex novia, incluso en una ocasión ella firmó a nombre de él y dijo que no podía salir porque tenía Covid", comentó María Inés al tiempo que mostró un documento firmado por la mujer que fuera pareja del rejoneador.

Exesposa de Rodrigo Santos ha recibido amenazas de muerte

Indicó que desde que se separó de Rodrigo Santos, ha sido amenazada de muerte e incluso, en una ocasión, llegó a su casa una caja con un cuchillo que usan los toreros, fotos "pornográficas" del imputado y una nota en la que se le advertía que retirara la demanda, esto obra en la carpeta de investigación.

Aunque dijo que se sintió tranquila por la detención, acusó a la Policía Estatal de Investigación (PEI) de dar "trato especial" a su presunto agresor, explicando que a pesar de que llegó al aeropuerto de Mérida a las 11 de la mañana y de que la audiencia se había retrasado dos horas, no fue puesto a disposición de la juez si no hasta después de las tres de la tarde, motivo por el que la audiencia inicial se realizó hasta el día siguiente y la la tarde del mismo viernes.

Se dijo preocupada y confundida por el hecho de que la jueza no haya concedido la prisión preventiva poniendo como excusa el trabajo del imputado, quien "necesita viajar" para presentarse en los ruedos, razón por la que, como medidas cautelares, solamente concedió el que no se comunique con la víctima, no salir del país ni acercarse a ella, sin embargo esto último habría sido incumplido desde el mismo día de la audiencia.

''Se acercaron a tomarse fotos''

"Cuando terminó la audiencia, los trabajadores del poder judicial se acercaron a él a tomarse fotos, porque es famoso, pero a pesar de que yo estaba ahí en los pasillos fuera de la sala de audiencia, no hubo ningún policía cerca, se paseó frente a mi varias veces para burlarse y nadie le dijo nada" comentó la mujer.

María Inés dijo tener mucho miedo, pues aunque ha recibido amenazas de muerte la juez no consideró esto para dictar la prisión preventiva como media cautelar y piensa que hay un favoritismo en favor de su agresor.

"Presentamos videos de cuando dejaron el cuchillo en la casa, pero dicen que como no se le ve a él no es responsable, pero sabemos que si quisiera manda a alguien hacer lo que vayan a hacer", señala María Inés, quien se dijo confundida por el actuar de la jueza Suemy Lizama Sánchez, por lo que hizo un llamado para que ésta juzgue con perspectiva de género.

Hoy miércoles será la continuación de la audiencia de vinculación a las 9 de la mañana, se espera que el rejoneador sea vinculado pero es poco probable que las medidas cautelares sean diversas a las ya impuestas.