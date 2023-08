La euforia terminó. Los “team” (equipos) cielo e infierno de “La Casa de los Famosos” ya tienen ganadora, pero el impacto que ese programa televisivo tuvo entre la gente despierta interrogantes.

La socióloga María Cristina Flores de Rosas dice que el programa “fue un fenómeno social, pareciera que las personas tenían como un especial morbo al determinar cómo se catalogan dentro de ser ‘team’ de algo”.

“Pareciera que los espectadores de verdad se relacionan por ese programa, pero ya como en un grado cotidiano. Hablamos de personas a las que mandaron a una casa para ver cómo interactúan entre sí. Es como si alguien los representara (a los espectadores) para ver qué tanta identificación tienen con las personas que están dentro de este tipo de programas”.

“Es como buscar personas con las que no se identificarían y a la vez es como si alguien te representara. Les interesa la vida de otras personas, pero el nivel que tiene de intimidad es nulo, los graban las 24 horas, y da como resultado no invertir en tiempo de calidad, es un tiempo en el que están en modo automático o zombi”.

Por otra parte, en un breve sondeo entre la gente se reveló que hubo quienes lo disfrutaron, pero también los que de plano no le vieron “chiste” al programa.

“No lo vi, pura tontería dijeron. Creo que lo veían por chisme, debería haber algo temático, referente a la cultura”, dijo Ana Fernanda Puc Canché, ama de casa.

Jared Canul, estudiante de Psicología, comentó: “Sí lo vi, le iba a Wendy. En sí el programa fue entretenido y daba ráting, como que te explicaba cómo conquistar a tu novia. Lo que sí creo es que no debería repetirse el programa, porque siento que no va a ser lo mismo, todos nos acostumbramos al estilo de Wendy y los demás chavos, meter a otros no le va a llegar al nivel. Es entretenimiento casual”.

“No lo vi todo, fue entretenido, pero no productivo”, dijo Ana Ek, preparatoriana.—VANESSA ARGÁEZ

“No me gustaba, siento que lo ven por morbo, para ver qué hace un famoso en la vida cotidiana, pero al estar siempre en la mira de todos se iban a medio comportar. La gente que los ve creo que es porque se identifican en algo, pero no es productivo”, manifestó Alan Brito Sosa, estudiante de preparatoria.

“Fue como un ‘big brother’, no lo vi, pero se escucha de eso y creo que lo ven por curiosos, por morbo, (por) esa intriga de los misterios. En mi caso puedo decir que como no tiene mucho que llegué a Mérida, prefiero conocer la ciudad a perder el tiempo en eso”, expresó Alberto Cruz Fernández, trabajador del Tren Maya.

“Ay, no, yo no veo eso, son tonterías; los que lo ven no tienen alguna ocupación o vida personal. ¿Perder el tiempo en eso? No. Tengo mejores cosas que hacer”, manifestó María Dolores May Chi.

“Estaba entretenido para las tardes que no tenía nada qué hacer. No le iba a alguno, pero la verdad hubo buen show de los integrantes. Wendy daba entretenimiento a todos y nos hacía reír con sus cosas que sacaba”, subrayó Cristina Guzmán Jiménez, maestra.

“Sí lo vi, no me gusto que no gane Nikola. Hay mucha diversión en todo lo que dicen y hacen. Lo veía por mi hija, porque a ella le gusta mucho”, dijo Eduardo Hernández González, guía de turistas.

“Me gustó ver cómo Wendy fue ganadora, me gustó su carisma, su forma de ser. Lo vi para entretenerme, porque te diviertes y te distrae bastante”, indicó Blanca Canché Tun, estudiante de Gastronomía.