Los resultados del sondeo del PAN que favorecieron a Renán Barrera como candidato al gobierno de Yucatán son un triunfo de la sensatez y cordura política, consideró el doctor Luis Ramírez Carrillo, investigador y analista político de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Ramírez Carrillo dijo que después de casi tres administraciones en la presidencia municipal de Mérida con buenos resultados y buenas decisiones políticas, Renán Barrera es el político más competitivo del PAN para las elecciones de 2024.

Indicó que Barrera Concha amplía la posibilidad de triunfo de su partido y es el que podría impedir el avance de la élite del partido Morena que busca extender un control político centralista y autoritario en la Península de Yucatán, que podría tener graves consecuencias para la seguridad y el crecimiento económico del Estado.

“Si el acuerdo al que llegaron es real por parte de los que participaron en la reunión del martes en las oficinas centrales del PAN, creo que el triunfo del PAN es muy probable en 2024”, señaló el reconocido académico. “Lo único que podría derrotar al PAN, era eliminar a Renán como candidato al gobierno de Yucatán”.

Factor debilitador

Consideró que Renán Barrera se venía debilitando por el apoyo innecesario por parte del gobierno del estado a la candidatura de Liborio Vidal, a pesar de que Liborio no tiene una trayectoria como militante panista, su currículum y conflictiva actuación política cuando estuvo en otros partidos y el exceso de gasto que hizo para impulsar su campaña, su persona y su presencia, prometía que en la decisión final de la selección del candidato a la gubernatura se daría un cisma.

Un cisma político en el PAN hubiese abierto la puerta para que perdiera este partido o su candidato al gobierno. Se hubiese derrumbado el grupo de poder y de personajes políticos fuertes dentro del panismo, tal como se ha observado en otros años. Y puso como ejemplo, cuando el PAN perdió la presidencia municipal de Mérida y la recuperó el PRI, al igual que el gobierno en la transición del gobierno de Patricio Patrón hacia Ivonne Ortega. Antes de que ganaran los partidos opositores, primero perdió el PAN en forma interna y luego ganaron los partidos.

“En esta ocasión reinó la sensatez. Es una buena noticia que haya quedado Renán, no porque digamos que por razones personales, uno pudiera pensar que Renán es la persona adecuada, sino porque ha dado resultados en las difíciles condiciones políticas y económicas. Ha tenido un gobierno con resultados positivos, por supuesto, hay deficiencias y faltas, pero en la balanza pesa más el número de acciones positivas en infraestructura, obra pública y participación ciudadana”, destacó.

“Lo que más se aprecia en un momento dado en las administraciones de Renán Barrera es su capacidad de diálogo, su apertura a la opinión ciudadana, a la negociación para la búsqueda de soluciones. En esta época de descrédito de los partidos políticos, el tener la sensibilidad para dar la apertura y de escuchar la voz de los ciudadanos, es un valor muy grande. En pocas palabras, un gobernante no sabe qué hará por nosotros sino es capaz de escuchar las demandas de la sociedad e ir acomodando sus decisiones políticas y recursos presupuestales a las necesidades principales de la sociedad que gobierna. Ese es el principal activo que debe tener un político y un gobernante”, indicó.

El doctor Ramírez consideró que Renán Barrera tiene muy claro este activo de escuchar a la gente, de preguntar antes de tomar una decisión y de invertir en algún proyecto. Incluso, en gran medida es el éxito de su administración municipal y por ello ha ganado en tres ocasiones en Mérida. Este valor dará mayor confianza de que si llega a la gubernatura, escuchará a la gente y tendrá la sensibilidad de hacer las cosas por la gente.

“Buena elección”

“Fue una buena elección interna, el proceso en sí, creo que no fue terso. Lo que estamos observando con estos resultados fue un proceso duro de negociación. Por ello uso la frase de que ‘es el triunfo de la sensatez y la cordura’ porque es obvio que el gobierno de Mauricio Vila sí tenía un interés real, más allá de una estrategia política, de apoyar la candidatura de una persona que no era panista”, señaló.

“Además, Liborio tampoco tenía un perfil ciudadano, sino un perfil político e individualista. Esto lo demostró con su brinco de un partido a otro. Y su actuación y antecedentes en una serie de acciones que han sido conflictivas y generaron mucho disgusto, rencor y quejas en Valladolid, Izamal y otros municipios de su distrito electoral”.

“Todo esto hacía de Liborio un personaje cuestionable, en el que además se iba a generar un cisma en el partido del PAN porque no lo iban a apoyar los panistas y por otro lado iba a generar, de entrada, una cantidad de reclamos de carácter político y ciudadano porque le iban a echar en cara que no era un buen candidato”, reiteró el analista político. “Creo que el gobierno gastó demasiado dinero y demasiada energía al tratar de impulsarlo desde la Secretaría de Educación del estado. Este activismo de Liborio mostraba ya una ruptura y fractura entre el gobierno de Mauricio Vila y la candidatura de Renán Barrera. Por momentos se vio que no aseguraba que el resultado final de la noche del martes fuera la que hubo con la designación de Renán como futuro candidato al gobierno de Yucatán”.

Amenaza

El investigador universitario dijo que Yucatán estaba o está en riesgo o existe la amenaza, no tanto porque uno quisiera que estuviera al frente de la candidatura Renán Barrera, sino porque el avance de Morena era previsible desde hace un buen tiempo, sigue siendo posible que en la próxima elección de gobernador Morena pudiera ganar la gubernatura. Sin embargo, una posible fractura dentro del PAN le abonaría el camino a Morena para que gane en el estado en 2024. (Continuará).— Joaquín Chan Caamal

“Si Morena se encima sobre Yucatán, empezaremos a ver los resultados negativos como los que tiene en Quintana Roo y Campeche”, advirtió. “Estoy pensando sobre todo en la paz social y la seguridad del estado. Digamos como una primera y más grave consecuencia de unificar toda la península en manos de un solo color político y élite política que ha demostrado que mínimamente que no tiene la capacidad de lidiar con el crimen organizado y máximamente, muy probablemente este coludida con la delincuencia organizada, que sí opera en la Península de Yucatán”.

Ante este riesgo, cualquier acción como la del martes en el PAN nacional (en la que Renán Barrera fue seleccionado como virtual candidato a la gubernatura) posibilita que no solo triunfe el PAN en 2024, sino que no avance Morena y no unifique a las élites políticas de la península, controlando la seguridad pública de Yucatán y aplique otros tipos de acciones autoritarias que caracteriza a este partido de izquierda. Por ello, insistió el investigador, es buena señal y buena noticia para todos que Renán Barrera encabece el proyecto del panismo para 2024.

“Creo que el PAN tuvo la sensatez política de nombrar al candidato más competitivo, al candidato que ha demostrado tener mejores redes y al candidato que independientemente de las necesidades que sigue teniendo y de los problemas que se le pueden señalar, ha demostrado una balanza y equilibrio de mayor cantidad de buenas decisiones”, señaló. “No solo de buen gobierno, sino de un gobierno de apertura hacia la opinión pública y sobre todo una capacidad de negociación y diálogo que en estos momentos es fundamental y particularmente en un estado como Yucatán. En ese sentido, son buenas noticias a varios niveles, es un buen candidato competitivo, tiene capacidad de llegar de acuerdos y aumenta las posibilidades de triunfo electoral, amén, de evitar esto del cáncer y un mal gravísimo de que llegue a Yucatán una administración morenista vinculada a un gobierno autoritario, centralista y vinculada al crimen organizado. Si el PAN se mantiene unido es una alternativa más sólida y eso es una buena noticia para el Estado”.