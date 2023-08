El PRI Yucatán se pronuncia por el ''destape'' de Jorge Carlos Ramírez Marín

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín es uno de los cuadros importantes del PRI para el proceso de selección del candidato a la gubernatura, pero tendrá que respetar los tiempos electorales y cumplir la normativa y estatutos del partido, informó el diputado Gaspar Quintal Parra, presidente del comité directivo estatal priista.

Entrevistado sobre el autodestape de Ramírez Marín durante el festejo de su cumpleaños 62, donde afirmó “voy a ser gobernador de Yucatán un día, no les quepa la duda”, el líder estatal del PRI dijo que es un derecho muy legítimo que tenga esas aspiraciones.

"Es un senador que reúne las características, cuenta con las capacidades suficientes para representar al partido en esta competencia y ha realizado un excelente trabajo en los cargos legislativos que ha desempeñado en el Congreso de la Unión".

“Es un excelente senador. Es uno de los cuadros importantes con los cuenta el PRI para este proceso de selección a la gubernatura”, subrayó.

Afirman que el PRI Yucatán respeta los tiempos electorales

“Lo que debo señalar es que el PRI es respetuoso de los tiempos electorales. En este sentido, estamos en espera que el Iepac marque los tiempos de las precampañas, que debe de ser en la tercera semana de noviembre, para que el PRI inicie sus procesos de selección de candidatos, no solo a la gubernatura sino en los 106 municipios y 21 distritos electorales”.

Precisó que en este proceso interno de selección de candidatos cualquier otro militante, como lo hizo el senador Ramírez Marín, puede manifestar su intención y aspiración de competir por algún cargo de elección

"Incluso hay un interés de los militantes de participar en los 106 municipios de Yucatán y para candidatos a diputados locales y federales".

Desde ahora el PRI está armando los procesos internos para que cuando lleguen los tiempos todo el procedimiento se realice apegado a la ley electoral y los estatutos del partido

“Los partidos políticos somos instituciones de interés público, nos rige la Constitución, las leyes de partidos políticos y otros relacionados, y necesitamos cumplir con todas ellas”, reiteró.

“Necesitamos cumplir con toda la normatividad para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. Seremos y somos respetuosos de los tiempos que marca la ley electoral. Lo que demuestra este interés es que el PRI cuenta con muchos cuadros que nos representen en los 106 municipios, 21 distritos electorales y la gubernatura”.

¿El PRI avala esta aspiración del senador Ramírez Marín?, se le preguntó.

“De cualquier militante que cumpla los requisitos que marque la ley”, respondió.

¿Abrirán la convocatoria?

“Necesitamos cumplir con los lineamientos que marca el estatuto del partido. Así lo exige la ley electoral”, dijo.

“Los partidos políticos tienen en sus estatutos formas de elegir a sus candidatos, el PRI tiene la asamblea de consejeros políticos, las consultas directas a la base y los usos y costumbres".

"A fuerza tenemos que cumplir con eso que marca el estatuto porque si un militante siente que se violentaron sus derechos políticos, puede acudir a los tribunales y éstos ordenar la reposición del procedimientos para que se apegue al estatuto".

Quintal Parra niega que el PRI esté debilitado

"Por ello me sorprende que otros partidos políticos ya definan sus precandidatos cuando no han iniciado sus procesos internos. No pueden hacerlo porque la ley marca hasta la tercera semana de noviembre el inicio de las precampañas. En el PRI somos respetuosos de toda la normativa, pero principalmente de la ley electoral”.

¿El autodestape del senador, beneficia o perjudica al PRI?

“No perjudica. Yo creo que muestra que somos un partido vivo, un partido con suficientes cuadros y que tenemos representación en todo el estado”, destacó.

Entendemos la estrategia de los partidos opositores al PRI de decir que estamos muy debilitados, bueno, así nos lo han dicho siempre. En 2007 nos dijeron que éramos un ‘flanecito’ y ganamos la gubernatura.

“No nos sorprende, pero el PRI sabe competir, sabemos que los procesos electorales son una competencia y cualquiera puede ganar. Estamos preparándonos para el proceso electoral de 2024”, reiteró Quintal Parra.

¿Con el autodestape del senador Jorge Carlos nadie queda fuera de las aspiraciones a la candidatura al gobierno?

“No, nadie. Haremos un proceso abierto, democrático. Si no se hace de acuerdo a los estatutos, cualquier militante puede recurrir a las instancias jurisdiccionales y nos pueden obligar a reponer el proceso”, dijo.

“Los partidos no somos una asociación de vecinos o de amigos, somos partidos políticos, recibimos dinero público y tenemos obligaciones que marca la ley".

"En esta obligación esta la selección de candidatos y en esta selección esta respetar los derechos políticos de todos los militantes”.

¿El PRI tendrá alianzas con otros partidos en Yucatán?

“Cualquier militante es libre de manifestar sus aspiraciones y pretensiones políticas, pero tiene que ser respetuoso de los tiempos electorales, porque sino, nos dejan fuera”, subrayó.

Se le preguntó sobre las posibles alianzas en este proceso de selección de candidatos en el marco del Frente Amplio por México, que forman el PAN, PRI y PRD.

Dijo que este frente se formó para la contienda presidencial, en el ámbito federal, por ello trabajan de la mano con los otros partidos en la selección del futuro candidato presidencial.

Es un proceso que está en la segunda etapa y quedan tres aspirantes (Xóchitl Gálvez, del PAN; Beatriz Paredes, del PRI, y Santiago Creel, del PAN). De estos tres saldrá quien será el constructor del este frente amplio opositor al gobierno de la 4T

“Esta alianza sólo es para la presidencia de la República, en las 9 gubernaturas todavía no hay nada porque son otros tiempos. Nuestro proceso estatal empieza el 1 de octubre y el federal el 1 de septiembre, son tiempos distintos y diferentes”, señaló.

El PRI apuesta a una "alianza de gobierno"

Destacó que más que a una alianza electoral, el PRI le apuesta a una alianza de gobierno.

"El PRI puede aportar su experiencia de gobierno en materia de seguridad, combate a la pobreza, desarrollo económico, son muchas cosas que se pueden aportar dentro de un programa de gobierno que coincida con otra fuerza política, y estamos dispuesto a llegar a un acuerdo si hay coincidencias”.

¿Podría darse alianzas en las candidaturas de diputaciones locales, federales y municipales?

“Sí. Si revisamos en los procesos electorales municipales anteriores vamos con un partido. Es una situación de coyunturas y realidades distintas".

"En Yucatán hay realidades distintas, no hay municipios iguales, son realidades distintas, es como Yucatán que es distinto a otras entidades del país”, destacó.

¿Descartan al PAN, podrían hacer alianzas en algún municipio o distrito?

“No descartamos a ninguna de las seis fuerzas políticas que hay en el Estado”, afirmó.

“Es cuestión de coincidencias de gobierno, más que interés electoral”.