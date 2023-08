Piden honrar el legado de Víctor Cervera con un triunfo

Felipe Cervera Hernández, hijo del fallecido exgobernador Víctor Cervera Pacheco, hizo un llamado ayer al priismo yucateco para que honre la memoria y el legado de su padre y recuperen el gobierno de Yucatán.

El discurso del exdiputado local removió recuerdos de la trayectoria política de su padre y no pudo guardar sus lágrimas cuando recordó anécdotas sobre su estima al profesor Jorge Flores Chuc, el fiel y leal secretario particular de Cervera Pacheco, presente en el homenaje luctuoso número 19 en la Casa del Pueblo, y de Jorge Rubio Quintal, Coli, por su incondicional apoyo al político dzemuleño.

Los discursos del homenaje a Cervera se enfocaron en su sensibilidad como gobernador y político.

El diputado local y presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, contó la respuesta que le dio Cervera cuando le preguntó por qué aceptó competir por la alcaldía de Mérida (que perdió ante el panista Manuel Fuentes Alcocer) si ya había ocupado todos los cargos públicos y solo le faltaba la presidencia de la república.

“Me respondió que era un asunto de responsabilidad con el partido, con la gente que creía en ellos y que no era campeón de boxeo para retirarse invicto”, relató el líder priista.

“Yo acepté ser el presidente del PRI precisamente por la responsabilidad que debemos tener los priistas en estos momentos. Hoy que vemos que las aguas están tomando su nivel apreciamos los proyectos de Víctor Cervera Pacheco que permiten salir adelante al estado y que otros tratan de adueñarse, e incluso, ampliar el puerto de altura con 3 mil millones de pesos”.

Felipe Cervera, único hijo que asistió, con su esposa y su hijo, narró por qué pidió a Gaspar Quintal que lo incluya en la directiva estatal priista: lo único que quiere es que llegue el mensaje muy claro a todas las personas que dicen que respetan a Víctor Cervera, que dicen que lo llevan en su corazón, que hay que honrarlo, que tienen un buen recuerdo de él. A todo aquel que tiene gratitud por las obras y sacrificio que hizo, quienes recuerdan sus luchas políticas, quien lo admira, respeta y que recibieron algo de él o de sus funcionarios. Y uno de esos sacrificios políticos, dijo, fue cuando aceptó la candidatura para la presidencia municipal de Mérida sabiendo lo difícil que era la elección. Sin embargo, añadió, la aceptó porque su objetivo era elevar la votación para que ganaran la mayoría en el Congreso del Estado.

A 19 años de su muerte, su hijo Felipe pidió a los cerveristas que trabajen, que salgan a las calles a pedir el voto de nuevo y que lo honren con un triunfo electoral en 2024.

“Le decía a Gaspar que lo que quiero es que les quede claro: si él viviera aquí estaría, no estaría en ningún otro lugar. Estaría en la Casa del Pueblo, en la casa del priismo, en la casa que le permitió hacer lo que hoy enorgullece a todos aquellos que dicen que sienten orgullo de lo que hizo”, recalcó Cervera Hernández.

“El PRI no son sus dirigentes, son todos los ciudadanos que cuando salimos a buscar el voto nos conceden su confianza; el PRI son todos los ciudadanos que salen a caminar una eternidad pidiendo el voto sin pedir un solo cargo, sin quejarse de que no les dieron una secretaría o subsecretaría y como no me cumplieron me voy de este partido”, dijo.

Felipe Cervera puso como ejemplo a tres activistas que no piden nada a cambio del trabajo político: Jorge Murillo, Manuel Bacab y Lupita, que fueron los últimos regidores surgidos de las colonias populares y comisarías en momentos difíciles.

Dijo que hay que retomar el activismo priista que les permitió ganar las elecciones de 2007 cuando la oposición les daba en sus encuestas menos de 20 puntos y que los consideraban un flanecito, pero que recuperaron la gubernatura (con Ivonne Ortega Pacheco, que renunció al PRI y hoy está en Movimiento Ciudadano).

“Siempre hay que salir a buscar a más gente que se sume, que veamos a caras nuevas, no perder el tiempo en los que se fueron”, dijo. “Hay que invitar a los priistas que por alguna razón no fueron tomados en cuenta, que no eran invitados a los eventos, hoy hay amigos priistas que no sabemos si son o no, si siguen en el partido, o no los invitaron o no quisieron asistir a los eventos”, añadió.

“Hoy es el momento, 18 de agosto, lo repito por 19 años, ¿quieren ganar las elecciones?, ¿quieren que ganemos las elecciones?, ¿quieren a Yucatán?, ¿quieren que verdaderamente tengamos oportunidad de sacarlo adelante?, ¿quieren honrar a Cervera Pacheco? Vamos a mantenernos unidos, vamos a salir a hacer el trabajo, vamos a ganar las elecciones, no hay ninguna elección ganada, pero tampoco hay una elección perdida. Que no nos vengan con cuentos”.

Recordó que tiene en su memoria la situación de 2006 para estas fechas, cuando las encuestas serias, “no las vaciladas que hoy presentan los partidos y andan peleando, decían que el PRI estaba con 20 puntos de desventaja en Yucatán”. Y recordó que a 60 días de las elecciones un funcionario de gobierno declaró que al PRI se lo iban a comer como un flanecito el día de las elecciones, pero ganaron y recuperaron el gobierno del estado.

“En aquella ocasión hubo convocatoria, hubo unidad y salimos a hacer la parte que nos correspondía, los grandes liderazgos salieron a traer grandes cantidades de personas que los seguían, los que sabíamos hacer poco, lo hicimos con el corazón y logramos buenos resultados”, recordó.

“En 2006 perdimos 4 de 5 distritos electorales federales y el senado de la república.

“A mí no me vengan a decir que hay elecciones ganadas o perdidas, cuando hoy las propias encuestas buenas, las de ellos, nos dicen que el PRI tiene 8 o 10 puntos menos. Cuando ellos lo dicen con mucha sorna, escucho las voces de 2006 y entonces pienso que valemos 28 o 30 puntos más que el año que les ganamos las elecciones. A mi que no me digan que no se puede. Claro que sí se puede si somos unidos, trabajamos y hacemos lo que sabemos hacer. Vamos a hacerlo y vamos honrar el próximo año como debe de ser el aniversario número 20 de fallecido de Víctor Cervera Pacheco”, dijo.

Fue un aniversario luctuoso con más de un centenar de asistentes. Estuvieron presentes el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien ya manifestó sus intenciones de ser el candidato del PRI al gobierno; la ex gobernadora Dulce María Sauri Riancho; los alcaldes de Tetiz, Dzilam González, Telchac Puerto, Telchac Pueblo y de Conkal.

Asimismo, estuvieron Nerio Torres Ortiz e Ignacio Mendicuti Pavón, entre otros liderazgos de la vieja guardia.

En el evento, el alcalde de Tetiz, Melesio Canché Ruiz, hizo una remembranza de los apoyos que dio el gobernador Cervera Pacheco a los campesinos, lo que mostraba su sensibilidad y calidad humana.

El aniversario luctuoso terminó con una ofrenda floral y guardia de honor ante el busto del que fuera dos veces gobernador de Yucatán, secretario de la Reforma Agraria y legislador en varias ocasiones.