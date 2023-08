Obras del nuevo albergue en Mérida

La construcción del albergue Casa Otoch, que reemplazará al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), avanza conforme a lo programado en el fraccionamiento Paraíso IV de Ciudad Caucel II, según información del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy).

Actualmente los trabajos consisten en obra negra, en el levantamiento de cimientos y muros del edificio principal con empleo de maquinaria especial.

Cuando se puso la primera piedra el pasado 26 de enero, el gobernador Mauricio Vila Dosal mencionó el compromiso de concluir las nuevas instalaciones para finales de septiembre próximo y la mudanza sería en octubre o noviembre.

La inversión aproximada es de 153 millones de pesos.

Las modernas instalaciones incluirán dormitorios, comedor, cocina, zona de recreación para grupos de diversas edades, como canchas deportivas, gimnasio, biblioteca, anfiteatro, área de juegos infantiles, salas de usos múltiples, entretenimiento y estimulación e incluso alberca.

Tomando en cuenta incidentes anteriores, como fugas y denuncias de presuntos abusos en el Caimede, se contará con sistema de videovigilancia y monitoreo, además que se aumentará el personal de hasta 395 trabajadores.

Vecinos de Paraíso IV y asentamientos colindantes creen que tener cerca un edificio con vigilancia de primera les beneficiará con mayor atención de las autoridades, incluso patrullajes de la Policía y nuevas rutas de autobuses urbanos que buena falta hacen.

Algunos habitantes de la calle 29 entre 112 y 114, justo enfrente de donde se construye Casa Otoch, opinaron lo siguiente:

“Un poco de ruido (por los trabajos), pero no molestan porque empiezan a las nueve de la mañana y terminan como a las cinco de la tarde. No me incomoda, no sé los demás. Hay polvo, pero ya es menos”, indicó Leydi González.

“Ha estado todo bien, si acaso sólo dos vecinos se han quejado, pero es el precio de la urbanización”, compartió Manuel Bravata Pérez. “Lo que muchos temen, por lo que se ha escuchado del anterior Caimede, es que haya problemas como fugas, pero creo que nos ayudará más porque aumentará la vigilancia y deberán poner más camiones para los visitantes y más alumbrado”.

“Creo que nos debe ayudar. Estuve cuando se puso la primera piedra y se dijo que para septiembre estará listo, creo que sí se logrará, van rápido”, añadió.

“Me parece bien cómo va todo y más porque dicen que será una nueva fuente de empleo. Mi hija Mónica Álvarez es trabajadora social y está buscando empleo, ya metió sus papeles, pero aún no la llaman. Estamos en espera de que nos ayuden”, dijo Carmen Álvarez Jiménez.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA