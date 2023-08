Líderes de partidos opinan sobre Ramírez Marín: “Respetamos los procesos internos”

En su fiesta de cumpleaños, a la que acudieron numerosos políticos del PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín se autodestapó como candidato a la gubernatura de Yucatán.

Ante ello, se le preguntó a líderes estatales de otros partidos

1.— ¿Cómo ve el autodestape del senador Jorge Carlos Ramírez Marín a la gubernatura?,

2.— ¿Qué opina de él como político? y

3.— ¿Se adelantó a los tiempos?

Luis Manzanero Villanueva¸ presidente estatal del PRD, dijo “sabemos muchos que desde hace mucho tiempo él ha querido ser candidato a gobernador y ha querido ser gobernador. Se le respeta eso. Él ha estado siempre apuntado y ahorita se está destapando. Yo lo veo normal porque siempre ha querido y creo que podría ser candidato con el PRI”.

Además señaló que “él ha tenido una larga carrera política. Lo conocemos todos. Con nosotros fue, en el último proceso de 2021, nuestro candidato a la alcaldía de Mérida y quedó en segundo lugar. Con nosotros ha tenido buena relación. Es un político reconocido en Yucatán, y ahora que ha estado en México se ha hablado bien de él. De nuestra parte, tenemos una buena amistad y no hemos tenido ningún problema. Para mí, es un buen político”.

El dirigente indicó que sería algo incongruente que diga que se está adelantando porque así está Morena, así está el PAN; “pero nosotros respetamos los procesos internos de cada partido. Ahora que el alcalde Renán Barrera ya se confirmó que va como candidato del PAN, pensamos que el PRI estará haciendo lo mismo. Nosotros sí tenemos nuestros estatutos y sacaremos nuestra convocatoria cuando los plazos lo digan. Pero no podría decir que se está adelantando porque diferentes partidos ya tienen a sus candidatos”.

Por su parte Alpha Tavera Escalante, presidenta de Morena, dijo “no me corresponde pronunciarme al respecto, tenemos órganos electorales debidamente establecidos, que son los que vigilan la situación de cada uno de los ciudadanos que se pronuncien respecto a sus aspiraciones políticas”.

“ De él como político, no tengo comentario al respecto. Los tiempos están debidamente señalados en la ley, y como dije anteriormente, no debo ser yo quien diga algo al respecto, lo cierto es que todos debemos respetar la ley y sus tiempos. No por mucho madrugar se amanece más temprano”.

Asís Cano Cetina, presidente estatal del PAN, señaló “somos totalmente respetuosos de la vida interna de otros partidos y de las decisiones que ahí se tomen. Nosotros estamos totalmente volcados a nuestros trabajos internos con la militancia para reforzar nuestra participación en el 2024 y serán las autoridades electorales las que determinen si hay un adelanto en los tiempos o no”.— Iván Canul Ek