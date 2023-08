Primera veterinaria que atiende en lengua de señas en Mérida

MÉRIDA.- “Los animales nos hablan, nuestras mascotas con una simple mirada nos dicen muchas cosas”, comenta la Médico Veterinario Zootecnista Maritza Hernández Souza con 18 años de experiencia.

Ella viene de una familia de médicos, pero se apasionó por el estudio de la salud de los animales.

Galavet (en honor de su perrita fallecida Gala) es considerada la primera veterinaria con Inclusión. Ha tenido que pasar por muchos procesos para darse cuenta que el objetivo de su vida es ayudar, razón por la cual ella decidió tomar clases de lengua de señas, donde en un mes aprendió y así abrió una veterinaria donde puedan personas sordas llevar a sus mascotas y sentirse seguras de que todo estará bien.

Yucatán es el estado número 1 en discapacidad auditiva, el 96% de la comunidad con discapacidad auditiva tiene mascotas.

En una ocasión la veterinaria Maritza Hernández se encontró con un caso donde llego una mujer sorda que buscaba de manera angustiada alguien que atendiera a su mascota, pero nadie supo cómo establecer una comunicación. De ahí sintió la necesidad de preparase para estos casos y entonces emprendió a estudiar la lengua de señas en la Asociación para Sordos de Yucatán A.C. con el profesor Álvaro May.

Entonces decidió abrir una veterinaria inclusiva, donde las personas sordas también pueden ir a consular con sus mascotas y sentirse más confiados al saber que ya no habrá una barrera de comunicación, reforzando su empoderamiento y respeto a su individualidad.

“Al empezar a llegar los tutores sordos con sus mascotas, me llené de nervios, porque no solo es entender la lengua de señas sino también las señas que ellos han ido adoptando para comunicarse más rápido (así como usamos los iconos que usamos en el whats, ellos lo hacen en su lengua de señas), pero al final, se siente bien, saber, que se puede hacer más”.

Maltrato animal y ataques de perritos

Considera que entre una persona y su mascota, hay una relación, razón por la cual muchas personas hasta llegan a deprimirse al perder a su mascota.

El cerebro reconoce las emociones, no discrimina, donde el amor es amor y la emoción entre el tutor de la mascota y la mascota es grande; comenta la veterinaria, Aunque la línea entre humanizar y tratarlos como tal es muy delgada, donde desde que no los dejamos seguir con su instinto es lo que provoca ansiedad a nuestras mascotas. Con los animales debemos llevar una confianza.

Platicando sobre los casos extremos de maltrato animal, la veterinaria considera que estos casos pasan porque las personas tienen severos problemas psicológicos y sobretodo una gran falta de empatía. Ocasionar dolor a un animal es algo que no se debe normalizar.

Hablar sobre maltrato es un tema muy delicado, porque también conlleva a dueños irresponsables que por no gastar de más o por flojera, no tienen a su mascota con sus respectivas vacunas, dejan que síntomas de enfermedad de la mascota lo dejen como una mínima prioridad y cuando es demasiado tarde, ya no se puede hacer nada por la mascota.

Es donde la veterinaria recalca la importancia de la esterilización ya que esto ayudara a que la mascota este en buenas condiciones de salud y también se evita la propagación de perros y gatos en situación de calle por abandono. Donde se lleva a otro punto, el ataque de los canes.

“Los animales atacan por un condicionamiento, por ejemplo, si un niño molestaba al perrito, el perrito se va aguantar pero hasta un límite, tendrá dos opciones, tener miedo o atacar para defenderse, la mayoría de los animales atacan por miedo. Detrás de una agresión hay una inseguridad”. Donde probablemente el animal ya se encontraba con un nivel de estrés y ansiedad añadiendo con condicionamientos negativos y maltratos provocando un animal agresivo. Para la veterinaria Maritza, sacrificarlos no es la solución.

Lo más difícil para Maritza en su trabajo es atender los finales de la mascota, acompañar al tutor de la mascota mientras esta se despide y agradece por una buena vida. Hay que recordar que detrás del uniforme hay personas, ha tenido que tomar terapias para poder llevar los duelos de sus pacientitos de manera sana.

Aquí, es donde se subraya que somos parte de la naturaleza y por lo tanto, se debe dar un respeto así como respetarnos mutuamente y con respecto a la inclusión, se espera que en Yucatán cambie con respecto a la forma de tratar la discapacidad y empiecen a hacer una cadena donde los servicios sean para todos. “La mayor discapacidad viene del corazón, si quieres puedes”.