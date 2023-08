Los nuevos libros de texto son ilegales, afirma dirigente de padres en Yucatán

Una jueza federal determinó que los libros de texto gratuito de educación básica son ilegales porque la SEP no cumplió el proceso de la Ley General de Educación, por tanto, no deben distribuirse ni usarse en las escuelas, manifestó Gerardo Pineda Martínez, presidente del Comité Yucatán, coordinador peninsular y vicepresidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia.

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México, a cargo de Yadira Medina Alcántara, concedió un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia para que la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito presenten, junto con autoridades estatales y municipales, la estrategia para implementar los programas y planes de estudios para el ciclo escolar 2023-2024.

La resolución señala que deben ser entregados para conocer los contenidos que deben integrarse a las necesidades particulares de cada entidad y las autoridades deben de realizar ajustes al presupuesto para lograrlo.

Pineda Martínez se refirió a los efectos jurídicos del amparo concedido a los padres de familia del país y reiteró que esta sentencia confirmó que la SEP incumplió con su propia ley y por esta razón la jueza concedió el amparo a los padres de familia.

"Son libros ilegales, no se deben de distribuir ni usar en el próximo ciclo escolar", enfatizó.

Explicó que ahora que obtuvieron la sentencia definitiva, y como parte del seguimiento del amparo, la Unión Nacional de Padres de Familia difundirá en los estados las implicaciones de esta resolución judicial federal y solicitará formalmente a los gobiernos estatales que no distribuyan ni usen estos nuevos libros porque son ilegales.

La jueza federal está afirmando en su resolutivo que la SEP incumplió su propia ley y está distribuyendo libros que no están dentro del marco legal

“La propia jueza pide que se utilicen los materiales que sí son legales, que se elaboraron con base en los planes de estudios oficiales y son los mismos que se usaron en el ciclo escolar anterior. Está dando esta indicación y se debe respetar”.

Reiteró que los libros que están distribuyendo las secretarías estatales de educación son ilegales porque incumplieron el proceso que la propia Ley General de Educación dice.

Por tanto, continuó, en el próximo ciclo escolar (que se inicia el 28 de agosto en Yucatán) deben usarse los libros que sí cumplieron con el proceso de elaboración, se socializaron, se imprimieron y cuyos planes de estudios fueron publicados en la Diario Oficial de la Federación.

“Esta información hay que darla a conocer a los padres de familia y a las autoridades que ya lo deben de saber”, enfatizó.

“La sociedad civil y los padres de familia somos los primeros educadores de nuestros hijos y estamos pidiendo que se acate la ley, por lo tanto, no se deben distribuir en las escuelas ni se deben de utilizar porque son ilegales”.

Pineda Martínez reveló que la Unión Nacional de Padres realiza una encuesta donde al día de hoy han participado cerca de 4 mil personas "y la triste realidad es que el 50% de los que respondieron desconocían que la SEP incumplió el proceso legal para la elaboración, impresión y distribución de los libros".

Ahora que los padres están enterados de que la SEP no siguió lo que dice la propia Ley General de Educación están en desacuerdo de que se utilicen en las escuelas.

No vamos a avalar algo que no sea legal, hay que educar en la realidad. Tenemos que ser lo suficientemente valientes y honestos para decirle a la SEP, oye, cumple con la ley, no violes la ley