Abre el Centro de Orientación de la Primera Infancia en Mérida

Niños y niñas serán beneficiados con la apertura del Centro de Orientación de la Primera Infancia (COPI) “Oruga”, en la colonia Castilla Cámara de Mérida.

El sitio fue inaugurado ayer por el alcalde Renán Barrera Concha, acompañado de su esposa, Diana Castillo Laviada; Silvia Sarti González, directora del DIF municipal; la diputada federal Kathia Bolio Pinelo y Yoselín Castrejón, coordinadora regional de impacto por la primera infancia de Campeche.

Según se informó, el COPI atenderá las principales necesidades de los niños, fortaleciendo sus bases cognitivas, emocionales, sociales y físicas.

Esta iniciativa surgió a raíz de una investigación realizada por el DIF Mérida, cuyos resultados revelaron que muchos niños viven en situaciones comprometidas, además que los de menos de seis años de edad no reciben una evaluación médica anual, así como que hay una alta cifra de familias con necesidad económica.

“Oruga” centrará su atención en la estimulación oportuna y temprana, en la educación, nutrición, acompañamiento parental, detecciones pedagógicas y salud emocional, lo que permitirá la ampliación de los servicios del DIF municipal.

Diana Castillo dijo que este centro es único en todo el país, innovador, con servicio integral y gratuito, apoyando a mujeres embarazadas, familias y padres.

Servicios

Además, se ofrecerá acompañamiento terapéutico basado en la sana dinámica familiar y se tratarán temas como integración sensorial, trastorno de atención e hiperactividad y autismo.

El alcalde afirmó que hace unos días un padre se acercó a él para decirle que no creía que no había un lugar para llevar a su hijo con autismo, por lo que al armar su agenda y ver esta inauguración le dio mucho gusto que se creen más espacios de este tipo, pues aunque existen, no están difundidos debidamente, por lo que la población desconoce a dónde acudir.

Luego del corte del listón inaugural, el presidente municipal develizó una placa conmemorativa y realizó un recorrido por las instalaciones.— Ilse Noh Canché