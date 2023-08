Maestros de educación artística en Mérida protestan por falta de base; únicamente firman contratos

Profesores de educación artística de nivel básico, de escuelas de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Yucatán acudieron hoy miércoles a las instalaciones de la Segey para recibir sus contratos ante el inicio del ciclo escolar y, su vez, protestar debido a que no han recibido sus bases y todo lo que conlleva con respecto a las prestaciones que recibe un mentor.

Los inconformes afirmaron que no les han resuelto y les han tirado la bolita tanto a nivel federal y estatal.

Cuando han acudido a la instancia federal les informan que las bases las recibirán a nivel estatal y, cuando acuden a nivel estatal, les informan que serán recibidas a nivel federal y, mientras tanto, continúan con contratos.

Pese a que los profesores tienen trabajo, afirman que les gustaría contar con las bases, mismas que desde hace 6 años no reciben debido a que no cuentan con sus "claves".

Darío Aargenis Padrón y Álvaro May, profesores de educación artística, hablaron en representación de los profesores que asistieron.

Según los representantes tienen conocimiento que 51 docentes de esta materia tienen este problema, mismo que se ha presentado durante los últimos seis años.

"Cada año recibimos la misma notificación acerca de que nos van a ofrecer un contrato y cada año nos dicen que no se ha resuelto nada, con respecto a las bases."

Reiteró que las autoridades estatales les dicen que esto es federal y éstos dicen que es estatal.

Los inconformes afirman que han tratado por diversos medios hablar con el secretario de educación, sin embargo, aún no lo han conseguido.

Los docentes afirmaron que sus contratos inician cuando ya el curso escolar está en marcha y, debido a esto, no pueden estar en los consejos técnicos semanas antes del inicio de clases. Además, al tener contratos no tienen nada seguro pues, al terminar éstos, dejan de recibir ingresos por su actividad. Ejemplo de lo anterior fue este último período vacacional durante el cual no percibieron ni un peso.

Por su parte, Álvaro May dijo que les dieron una cita para poder dialogar y el día que acudieron les cancelaron ésta porque tenían asuntos más importantes. Simplemente no le dan importancia a todo esto, se ha llevado (el documento) al gobernador (Mauricio Vila Dosal) y les han direccionado para la SEP específicamente con el secretario Liborio Vidal pero no han tenido respuesta por parte de él.

Se informó que Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado está dando acompañamiento a la situación de los profesores para obtener clave a través de la Oficina de Información para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

También se explicó que por medio de la Unidad del Sistema para la carrera de las maestras y de los maestros, una estructura federal se entregan estas claves, ya no es a nivel a estatal, como era en el pasado.

En la jornada se entregaron contratos a maestros, en el auditorio José Vasconcelos..- CLAUDIA SIERRA MEDINA//AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA

