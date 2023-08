Morena hará otra consulta en Yucatán

La presidenta estatal de Morena, Alpha Tavera Escalante, invitó a la sociedad a participar en la cuarta consulta pública que se llevará al cabo el domingo 27 de 10 de la mañana a una de la tarde en Mérida, Chemax, Tixpéhual y Tekax.

“Es un foro de consulta del nuevo proyecto de nación que se hace en cada distrito federal. Lo que se quiere es que también tenga la voz del pueblo”, dijo.

En Mérida las mesas se instalarán en el parque de San Juan y en la calle 55 entre 10 y 16 del fraccionamiento Del Parque. En esta ocasión se abordarán los temas Salud, alimentos y entornos saludables; Educación para la transformación; Diversidad sexual y juventudes; Revolución de las mujeres, y Medios de comunicación y derechos digitales.

Alpha Tavera explicó que para participar en la consulta únicamente es llegar y recibir las papeletas con los temas mencionados y palomear las opciones que se consideren, y en caso de que no le parezca la opción y tenga una propuesta diferente hay un espacio para escribirla. Aclaró que para participar en el ejercicio no es necesario ser militante de Morena.

La líder morenista dijo que hasta ahora han tenido una buena respuesta en las consultas que ya se han llevado al cabo en Tizimín, Valladolid, Progreso y Motul, entre otros municipios, y colonias de Mérida.

En entrevista con el Diario, la presidenta estatal dijo que la consulta es independiente a la encuesta que se realizará del 28 de agosto al 3 de septiembre para elegir a quien encabezará la coordinación para la defensa de la cuarta transformación.

A quien resulte ganador o ganadora de la encuesta se le entregará lo que resulte de la consulta de este domingo (el siguiente domingo se realizará la quinta y última).

“Es importante que la gente participe porque Morena está dando la oportunidad de que lo que se desea esté en un proyecto de gobierno. Todas las opiniones se van al nacional, y quienes construyen el plan leen todo y les sirve como material para construir el plan de nación 2024-2030”.

Sobre la encuesta que se realizará del 28 de agosto al 3 de septiembre, invitó a todos a participar para elegir al coordinador en defensa de la cuarta transformación.

Sobre los comentarios que Marcelo Ebrard y Adán Augusto López hicieron en relación con el sorteo de las casas encuestadoras, Alpha Tavera dijo que es natural la reacción. “Es natural, si no, no sería una contienda, no sería política. Lo que tiene que prevalecer en todos los morenistas y, sobre todo en los liderazgos es la unidad, cuidar y defender nuestro proyecto de Morena”.

Igual agregó que quien no es capaz de cuidar y de ver más allá de un proyecto versus intereses, a lo mejor lo mismo pasará cuando llegue a gobernar.

“Yo hago una invitación a la cordura, a no caer en la desesperación y que la ropa sucia se lava en casa. Si algo no nos parece, vamos a ir a quien nos corresponde primero para externar lo que no nos gusta”.

A su decir, espera que no ocurra una ruptura, pues no se está jugando a ver qué equipo gana. “Aquí todos somos del mismo equipo, mexicanos, y queremos un país que sea gobernando por una persona que nos represente y haga lo que nos gustaría que haga”.

Después recalcó la invitación a quienes están en la contienda a que haya mucho respeto, transparencia y que no se ataquen unos a otros, aunque resaltó que el mismo Marcelo Ebrard ha dicho que no se va de Morena.

“Eso quiere decir que no hay un quiebre. Los compañeros son muy maduros, se han conducido bastante bien, son seres humanos que de repente pueden tener un tropezón, pero lo importante es que vamos bien”.

Alpha Tavera también habló de cómo va el proceso interno en Yucatán.

“Todavía no hay un proceso como tal porque estamos esperando lo nacional. Es casi seguro que terminando lo nacional, nos mandarán a llamar a los consejeros para una sesión ordinaria o extraordinaria y se platicará sobre las reglas del juego en lo estatal”.

Todavía no sabe cómo será el proceso interno, añadió, pero que es probable que si funciona la encuesta nacional se realice algo similar en Yucatán. “Pero aún no hay nada dicho y seguro. Mejor vamos a esperar los tiempos”.— Iván Canul Ek