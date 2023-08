Proceso judicial en Yucatán contra rejoneador, bajo la lupa: sin garantías ni presupuesto para las mujeres

No se valoró el grado de peligro y se dejó que el inculpado lleve en libertad el proceso por todo lo que dure, pero es un error porque evadió la justicia, huyó y apenas se le pudo localizar para que responda por los hechos que se le imputan.

Sin embargo, pesa el hecho de que es una figura pública y eso, junto con el trabajo del abogado particular que tiene, pudo influir en que sea dejado en libertad.

Así lo considera Adelaida Salas Salazar, activista y defensora de los derechos de las mujeres, al solicitarle su opinión sobre la manera en que se está llevando el caso de violencia familiar contra un conocido rejoneador, que fue acusado por su ahora exesposa.

Como se dio a conocer, la mujer demandó en 2018 al rejoneador, pero no fue sino hasta el 10 de agosto que fue aprehendido en San Luis Potosí y presentado ante la justicia.

Adelaida Salas afirma que la falta de presupuesto asignado al área de género es lo que impide que estas denuncias tengan una respuesta pronta y expedita de justicia, como se supone que debe tenerse en el nuevo sistema de justicia penal de oralidad, ya que no se tiene suficiente personal para atender este tipo de casos.

Asimismo, explica que para expedir una orden de aprehensión se necesita integrar una carpeta del caso, y se tardan más de lo debido en presentar esta carpeta o expediente ante el juez.

No obstante, es difícil hacerlo porque la víctima tiene que ser revisada por un médico y debe ser atendida por la psicóloga forense, un paso importante que debe obrar en la carpeta para evaluar el grado de afectación de la víctima.

Y no es una sola cita, sino que en ocasiones son dos o tres sesiones y las citas no son seguidas.

Para dar una idea de la situación, comparte el caso de una mujer a la que está apoyando como activista, a quien le dieron una cita para octubre.

Cuando se requieren más citas y se dan con un espacio de dos o tres meses, el proceso se retrasa enormemente, explica.

Se supone que se cambió la ley para que se tenga una justicia más pronta y expedita, pero no es así, señala, porque al menos en estos casos no destinan presupuestos sensibles al género.

A veces también sucede que envían la carpeta de Fiscalía al Poder Judicial, y en ocasiones los jueces señalan que no tienen suficientes elementos y se debe seguir investigando. Y no es que sean malos en su trabajo, sino que tienen que atender numerosos casos y no se dan abasto, remarca.

Un riesgo subestimado para las víctimas

En el caso particular del rejoneador, considera que la jueza a cargo no valoró el grado de peligro y le concedió llevar el proceso en libertad. Pero a su modo de ver las cosas debió tomar en cuenta que el acusado huyó, y es una razón suficiente para mantenerlo en prisión preventiva mientras dure el proceso, dado que tiene los medios para escapar de nuevo.

La activista piensa que el abogado que lo defendió dio otros elementos que ayudaron a que lo dejen en libertad y es posible que haya pesado el hecho de que es una persona famosa, “no se puede descartar eso”. El rostro conocido del rejoneador acusado de violencia familiar sería causa de que lleve su proceso en libertad, opina activista

En su sentir, al dejar en libertad al rejoneador hay riesgo para la víctima, pues el hombre en cuestión tiene los medios y el poder para tratar de dañar a la denunciante, aunque claro, están las medidas cautelares que debe cumplir.

Aun así, no es lo mismo para la víctima saber que su agresor está tras las rejas y no le puede hacer nada, que saber que está en libertad y que se puede valer de cualquier persona o cosa para lastimarla.

Esto hace que la mujer siga viviendo violencia, ahora psicológica y emocional, indica.