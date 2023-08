Procederán contra alcalde yucateco por su ''terquedad''

MÉRIDA.— La cerrazón y terquedad del alcalde de Valladolid por exigir el cobro ilegal de 150 mil pesos por licencia para la venta de bebidas alcohólicas en los restaurantes, ya es preocupante, además de molesto, porque ya empieza a causar el cierre de negocios y falta de generación de empleos, dijo ayer en esta ciudad Jordy Abraham Martínez, presidente de la Asociación de Restaurantes de Valladolid, Yucatán (Arvay).

El líder empresarial advirtió que ante esta situación, “ya exploramos y empezamos a prepararnos para promover recursos legales contra el Ayuntamiento, que podrían ser desde amparos, quejas o hasta denuncias por cohecho ante la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción”.

Entrevistado en el Centro Municipal de Emprendedores de esta capital del Estado donde participó en una conferencia de prensa para anunciar el evento de “Descubre Valladolid en Mérida”, el líder de los restauranteros vallisoletanos informó que aún persiste el conflicto con el Ayuntamiento que insiste en cobrar ilegalmente 150 mil pesos por la licencia de venta de bebidas alcohólicas en los restaurantes.

“No ha habido avances, seguimos en lo mismo, tenemos el problema de las anuencias de alcohol, que son los permisos para la venta de bebidas alcohólicas en restaurantes, ellos dicen que hay que pagar 150 mil pesos por licencia, para construir unas casetas de vigilancia de policía, y está correcto, no estamos en contra de eso, pero no está sustentado legalmente ese cobro”, dijo.

Abraham Martínez recordó que la ley de hacienda de Valladolid dice que por el permiso se debe pagar alrededor de 30 mil pesos, entonces los 150 mil que les exigen no está en la ley, ellos, las autoridades, alegan que lo hacen incluso con transparencia, porque diciendo a dónde se va a ir ese dinero, a las construcción de casetas.

“Nosotros hemos dicho que no nos oponemos a hacer algún tipo de actividades en beneficio de la población, pero cobrarnos 150 mil pesos es una exageración, y siguen en el mismo papel, no se ha podido avanzar, por eso ahora se está recopilando la información y documentación, para preparar una demanda, u otros recursos legales, porque son varios socios que están en el problema”, indico.

El líder empresarial señaló que, aquí lo preocupante es que se dejan de generar empleos, y lo más preocupante es que ya hay negocios que están cerrando, uno ya lo hizo y hay otro que no ha podido abrir, desde hace más de un año que está listo, pero no puede abrir porque no tiene el permiso de venta de bebidas alcohólicas.

“Y no es que sean cantinas o centros nocturnos, son restaurantes que al final del día un extranjero que llega a comer una pasta pues quiere un vino o algo así, no es un lugar para emborracharse, pero sí se requiere ese permiso, pero seguimos trabados en lo mismo, no hay apertura, han tenido diálogos pero sin avances”, remarcó.

Procederían contra el alcalde

En cuanto a los recursos legales para proceder contra el Ayuntamiento, comento que no hay una fecha precisa de cuando lo harán, porque se está recopilando toda la información y documentación, a cargo del asesor jurídico de la cámara, Ángel Herrera Villanueva, y son varios temas que se están analizando sobre cómo proceder.

Citó que una de las líneas que analizan, es la de presentar amparos directos de cada restaurantero afectado, otra es una demanda contra el hecho del cobro ilegal, por cohecho en la Fiscalía Anticorrupción porque no está en la ley este cobro que les exigen, y otra es recurrir ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Lo que sí es una realidad, es que hay un malestar general, todos están molestos porque no se vale, se está dejando de generar empleos, la gente que estudió gastronomía, que puede tener un empleo bien pagado en Valladolid cerca de su familia, tiene que irse a la Riviera Maya, a Cancún a exponer su vida por no tener las oportunidades en Valladolid”, afirmó.

El entrevistado reiteró que, esta situación sigue afectando a la economía de la población, y más porque el personal del Tren Maya ya se quitó de Valladolid, ya no tienen empleo, antes había escasez de mano de obra porque se fueron miles a trabajar al Tren Maya, y ahora se redujo considerablemente el número de personas que empleaban, ya no tienen tanto trabajo y no hay dónde acomodar a tanta gente.

Ante esa situación manifestó que ahora los de Valladolid se van a la Rivera en busca de empleos, porque no hay oportunidades en su población, sigue la cerrazón del alcalde y más preocupación, porque ya están cerrando negocios.