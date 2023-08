Entregarán nuevos libros de texto gratuitos en Yucatán; ante padres inconformes, Segey responde

La Dirección de Primaria de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) comunicó por medio de un correo electrónico enviado ayer a los jefes de sector y supervisores que pueden entregar los libros de texto gratuitos a las escuelas públicas de este nivel de educación, pero no a los alumnos.

La misiva electrónica recalca que los libros de primaria no se entregarán a los alumnos sino hasta que haya la indicación oficial. Sin embargo, muchos directores de escuelas consideraron esta disposición de la Dirección de Primaria como una sutil invitación para que cuando se inicie el curso escolar, este lunes 28 de agosto, repartan los libros a los alumnos, porque todo el material de primero a sexto de primaria estará disponible en las escuelas. Incluso, algunos directores acordaron que someterán a consideración de los padres de familia si se entrega de inmediato los libros de texto gratuito, con la seguridad de que obtendrán una respuesta positiva.

Quienes tienen información de la logística de distribución de los polémicos libros en el curso entrante, informaron que hasta el lunes pasado solamente los libros de la fase 3 (primero y segundo grados) y parte de la fase 4 (tercero y cuarto) estaban en las instalaciones de las supervisiones. Sin embargo, el miércoles la Segey dispuso que se repartan a las supervisiones los libros de la fase 5 (quinto y sexto grados), con lo cual toda la serie de primaria está lista para su traslado a las escuelas de este nivel, lo que ocurriría hoy, mañana sábado o el lunes.

Noticias Relacionadas Los nuevos libros de texto son ilegales, afirma dirigente de padres en Yucatán

También se informó que los libros de preescolar (fase 2), y de educación inicial (fase 1) no tienen ningún tipo de problema con los contenidos porque no tuvieron modificaciones como los de primaria, por lo que su entrega a los niños no representa oposición.

La Asociación Mexicana de Escuelas Particulares en Yucatán informó que hasta ayer no había recibido alguna notificación oficial sobre la entrega de los libros, en tanto que la Unión Nacional de Padres de Familia indicó que tampoco tenía noticias de la distribución de libros y entrega a las escuelas primarias.

En septiembre llegan los nuevos libros de texto para secundaria

Los libros de secundaria no han llegado a las bodegas de la Segey porque están en proceso de edición e impresión en los talleres de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), según informaron fuentes relacionadas con logística de distribución de los polémicos libros en el curso entrante.

Según las fuentes, la Conaliteg por primera vez maquila estos textos debido a la disposición presidencial de que se retire la concesión de edición e impresión a las librerías privadas.

Los profesores de secundaria calculan que a mediados de septiembre llegarán los libros de secundaria a la Segey, entonces se repartirán a las escuelas y posteriormente a los alumnos.

Padres fueron ignorados, pese a amparos por los libros de texto gratuitos

La Asociación Mexicana de Escuelas Particulares (Amepac) en Yucatán informó que hasta ayer no había recibido alguna notificación oficial acerca de la entrega de libros, sobre la cual pesan amparos de padres de familia y una orden de una juez federal de que no se distribuyan ni usen.

Sin embargo, la directiva de la asociación estaba enterada que los supervisores de las escuelas públicas estaban llamando a los directores de primaria para que pasen por su dotación de libros de texto gratuitos, lo que confirmaría que sí se repartirán en las escuelas de Yucatán.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) informó que no tenía noticias de la distribución de libros y entrega a las escuelas primarias.

Esta agrupación considera que con el amparo que concedió una juez federal estos libros de texto gratuitos son ilegales; por tanto, no se debe utilizar en el ciclo escolar que inicia el lunes, como declaró y publicó el Diario.

Revisión de la Segey a los nuevos libros de texto

El sustento de la Segey y el gobierno estatal para que los polémicos libros sean utilizados en el próximo ciclo escolar es la revisión que hizo una comisión de expertos al contenido de los textos.

No obstante, no se contó con la participación de las dos principales organizaciones de padres de familia: la UNPF y la Amepac.

El trabajo de revisión de los libros recayó en funcionarios de la Segey y representantes de los sindicatos magisteriales.

Incluso, este último grupo de trabajadores de la educación siempre estuvo a favor del uso de los libros de texto gratuitos tal como los diseñó el gobierno federal.

Cuando surgió la polémica y las críticas por el “adoctrinamiento comunista” y los múltiples errores ortográficos, el líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, publicó un posicionamiento firmado por los integrantes de los órganos nacionales de gobierno sindical y todos los secretarios seccionales del país, incluyendo la 57 y 33 de Yucatán.

Los sindicatos piden la distribución y uso de esos libros y exige que ninguna fuerza política, facción ideológica o grupo de interés pretenda convertir la escuela y la educación pública en el campo de sus disputas.

La Segey responde: los libros no sustituyen al maestro

Con el objetivo de conocer a profundidad los Libros de Texto Gratuitos (LTG) e identificar áreas de mejora, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) coordinó las mesas de análisis en las que participaron representantes de la dependencia, de la Secretaría Técnica de Planeación (Seplan), integrantes de los Comités de Participación Social en la educación, colegios de profesionistas en educación, docentes y sindicatos al servicio de la educación, se informa en un boletín

Cabe destacar que, previamente, se llevó a efecto el protocolo para la instalación de la mesa de análisis, en cuya sesión se acordó realizar la jornada de revisión de los LTG, dice un boletín.

La directora general de Educación Básica, Linda Basto Ávila, explicó que los libros de texto gratuitos son una herramienta de apoyo y como tal es un derecho que los estudiantes deben tener, sin embargo, el experto es el docente quien en su gestión dentro del aula imparte la enseñanza que ayuda a consolidar el desarrollo de los mismos. Aspectos de la jornada de participación en los Comités de Participación Social en la educación en Yucatán

La invitación a cada integrante de las mesas es a analizar con la actitud proactiva que nos caracteriza como yucatecos, con toda esa actitud propositiva de mejora para que lo que salga de estas mesas, sea algo constructivo que se pueda llevar a las aulas en beneficio de las niñas, niños y jóvenes yucatecos, dijo la funcionaria.

Además destacó el compromiso de la Secretaría de Educación de Yucatán con el bienestar de los estudiantes, así como la importancia del personal docente en este proceso.

“Los libros de texto no suplen, ni sustituyen al maestro, el experto dentro del aula siempre será el docente”, dijo.

Asimismo, destacó que la Segey integrará un archivo digital que estará nutrido con contenido y actividades de español y matemáticas para que el docente cuente con materiales que apoyen su quehacer en las aulas.

En total, se instalaron seis mesas de trabajo correspondientes a todos los niveles educativos, divididos en fases. En la fase 1, educación inicial; fase 2, educación preescolar; fase 3, primero y segundo de primaria; fase 4, tercero y cuarto de primaria; fase 5, quinto y sexto de primaria y la fase 6 correspondiente a educación secundaria.

Cada mesa de trabajo estuvo integrada por dos representantes de padres de familia de la ciudad de Mérida, un representante de escuelas públicas, otro representante de escuelas privadas, también dos padres de familia del interior del estado, pertenecientes a escuelas públicas y privadas.

Además, contó con la participación de personal de Servicio Educativo, Asesores Técnicos Pedagógicos, jefes de sector, supervisores, directores, docentes, representantes sindicales, autoridades educativas y representantes de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación.

Durante la sesión de análisis, agrega el comunicado, se identificaron fortalezas y áreas de mejora en relación con los libros de texto gratuitos, que serán utilizados por los alumnos de nivel básico en Yucatán durante el ciclo escolar 2023-2024.

Libros de texto y material complementario

El director Jurídico de la Segey, Ricardo Cruz Campos, explicó que es facultad de la Secretaría de Educación Pública Federal, la elaboración, edición y actualización de los libros de texto a través de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. En tanto que a los estados les compete la distribución, así como la utilización de los mismos.

Destacó que las leyes federal y estatal en la materia, le atribuyen a las autoridades educativas del estado la implementación de herramientas adicionales para su complementación.

Los moderadores de cada fase fueron: la Coordinadora de Educación Inicial, Flor Valdez Esquivel; la directora de Educación inicial y Preescolar Tatiana Escamilla Cerón; la directora de Educación Primaria, Adlemy Arjona Crespo; el director de Educación Especial, Jesús Valencia Mena; la Jefa de departamento de Servicios Educativos, Concepción Fernández Azcorra y la directora de Educación Secundaria, Brenda Ruz Durán.

También atestiguaron el director general de Desarrollo Educativo y Gestión Regional, Leonel Escalante Aguilar; el director del Centro de Evaluación Educativa del estado de Yucatán, Eufracio Osorio Aguilar; la directora del Centro de Actualización del Magisterio, Lorena Méndez Canto; el director de Educación Media Superior, Sergio Victoria Palma; la directora de Desarrollo Personal y Social, Magally Cruz Nucamendi.

Por la parte sindical: en representación de la sección 57 del SNTE, Demetrio Rivas Corona; el secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Yucatán, Carlos Angulo Flores; y la Secretaria General del Sindicato Independiente de la Educación de México (SITEM), Elvira Caamal Vázquez.