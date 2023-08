Iepac desecha una queja electoral; no ven promoción del ''Amigo Libo''

En sesión extraordinaria híbrida, ayer el Consejo General Electoral del Estado desechó la primera de las cinco quejas que tienen por presuntos actos anticipados de campaña.

El consejo también integró las siete comisiones provisionales que tendrán a su cargo la organización del próximo proceso electoral para elegir gobernador, 35 diputados locales y 106 alcaldes, el cual iniciará en los primeros días del próximo mes de octubre.

Al concluir esta sesión, Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del Iepac, anticipó que, aunque no se ha definido, lo más probable es que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) lo haga la empresa que resulte ganadora del concurso al que convocarán próximamente. Descartó que esta institución tenga su propio programa.

Noticias Relacionadas Denuncia en el Iepac por campañas anticipadas con espectaculares en Yucatán

De todos los asuntos aprobados ayer, el único que fue debatido y se aprobó por mayoría fue el de la queja que resultó desechada.

La queja fue emitida por un ciudadano por las carteleras y promoción de la imagen de Liborio Vidal Aguilar, secretario de Educación del Estado.

Falta de elementos en quejas

Alicia del Pilar Lugo Medina, consejera y presidenta de la comisión de quejas, explicó que se planteó el desechamiento de la acusación “debido a la falta de elementos para proceder”.

El consejero Roberto Ruz Sahrur advirtió que votaría contra el desechamiento de esta queja.

“No soy abogado, pero independientemente de lo que digan las leyes, la percepción general de la ciudadanía que comparte, es que sí se violan las leyes. Se trata de una precampaña, que se ha multiplicado en todo el país, y seguramente aumentará en los próximos días, es un extraño fenómeno”.

El consejero Jorge Vallejo Buenfil añadió que puede compartir el hecho de que la percepción general es que se viola la ley, pero “como servidores públicos solo pueden hacer lo que marca la ley”.

Señaló que en este caso legalmente no encuentra violaciones, “es un modelo que no han querido cambiar, no se han actualizado ciertos supuestos”, y contra eso no pueden hacer nada

No ven actos anticipados de campaña

Con seis votos a favor y uno en contra, ayer en sesión extraordinaria el Consejo General Electoral del Estado desechó la primera de las cinco quejas que tienen por presuntos actos anticipados de campaña.

Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del organismo, explicó que fue una queja presentada por un ciudadano en contra de supuestamente alguien que va promoviendo su imagen, pero a consideración de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral después de hacer investigaciones y análisis consideró que no había una correlación entre la persona denunciada y la conducta que le atribuían, que eran unas pintas en bardas y difusión en redes sociales.

“No se vinculó el elemento personal con el elemento subjetivo, que haga suponer que haya una promoción en cuanto a unos actos anticipados en la materia electoral o uso indebido de recursos públicos, eso fue estudiado por los tres integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, y se puso a consideración del Consejo General esa resolución que ya fue aprobada por mayoría de votos”, indicó.

El funcionario electoral indicó que quedan cuatro quejas pendientes.

Las comisiones provisionales integradas fueron las de Sistemas Informáticos y Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); Supervisión al Desarrollo e Implementación del Sistema, “Candidatas y Candidatos, Conóceles”; Seguimiento al Convenio y Plan Integral del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 con el INE; del Voto de las y los Yucatecos Residentes en el Extranjero; de los Cómputos Distritales y Municipales; de Documentación y Material Electoral, y Seguimiento al Funcionamiento de los Consejos Electorales Distritales y Municipales.

De igual manera se aprobó la emisión de los Lineamientos para la Remoción de las Consejeras y Consejeros Electorales, así como de las y los Secretarios Ejecutivos de los Consejos Distritales y Municipales del instituto, mismos que delimitan las causas de responsabilidad pertinentes, ajustándose a las necesidades actuales para supervisar las actividades de dichos órganos electorales.