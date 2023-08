Marchan en Mérida para protestar contra los libros de texto

MÉRIDA.- Varias personas, la mayoría padres de familia, marcharon del "remate" de Paseo de Montejo al Monumento a la Patria en protesta contra los nuevos libros de texto, cuyo contenido rechazan porque consideran que tienen carga ideológica y fueron elaborados sin cumplir los procedimientos que marca la Ley de Educación.

El lema de la protesta, hecho hashtag, fue #ConLosNiñosNo, se leyó en mantas que portaron los manifestantes, que promueven una "educación sin adoctrinamiento, ni mentiras, ni ideologías".

Marcha en Mérida contra los nuevos libros de texto gratuitos

En Mérida la marcha en defensa de la educación reunió a poco más de 100 personas, pero se replicó en 33 ciudades del país. Más de 55 organizaciones de la sociedad civil se unieron a la lucha.

En Yucatán las agrupaciones Conciencia y Derechos Humanos, Caridad Política, Sociedad Independiente Yucatán y Uniendo Caminos México encabezaron la marcha en contra de los nuevos libros de texto y de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Marcharon del “remate” del Paseo de Montejo al Monumento a la Patria y en el trayecto fueron manifestando a voz viva su rechazo a los nuevos libros de texto que editó el gobierno federal.

Recaban firmas contra los nuevos libros de texto

En el Monumento a la Patria colocaron mesas en las que se invitó a firmar en rechazo de la llamada Nueva Escuela Mexicana, precepto bajo el cual se elaboraron los nuevos libros de texto, que consideran atentan contra los principios de la familia y de los valores universales que la sostienen.

Aspecto de la marcha en Mérida contra los polémicos libros de texto

“Con mis hijos no te metas, a ellos los educo yo”, “Escuela sin ideologías y sin adoctrinamientos”, “Queremos tecnología, no ideología”, “Queremos libros para pensar, no para ideologizar”, “Con los niños no”, “Queremos libros útiles, no hechos por inútiles” fueron algunas frases que se escucharon durante la marcha.

Ricardo Mendoza, coordinador de Uniendo Caminos México y quien encabezó la manifestación, dio un mensaje al llegar Monumento a la Patria para hacer reiterar el rechazo a los libros de texto que quieren imponer.

Enfatizó que estos libros son sólo la punta del iceberg de todo lo que pretenden en perjuicio de la infancia y los estudiantes con la Nueva Escuela Mexicana, por lo que se oponen rotundamente a ese modelo educativo.

Afirmó que exigen una revisión de los contenidos de los libros de texto que esté a cargo de verdaderos especialistas.

