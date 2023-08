Regreso a las aulas en Yucatán: padres de familia analizarán los nuevos libros de texto

Miles de alumnos retornaron a las aulas, incluso muchos de ellos fueron por vez primera. La mañana de ayer desde temprana hora se formaron largas filas para acceder a los planteles.

En la primaria “Manuel Cepeda Peraza” de la colonia Chuburná, alrededor de 250 alumnos iniciaron la aventura del saber.

De entre todos, los 25 alumnos de nuevo ingreso fueron recibidos en medio de emotiva bienvenida con aplausos y globos que les brindaron los alumnos de grados avanzados y maestros.

En previsión de que hubiera caos vial en la calle que pasa por la entrada del plantel, los padres de familia se organizaron e implementaron una operación para evitar que los guiadores se estacionaran en doble fila e incluso desviaron provisionalmente, por espacio de media hora, la circulación de uno de los sentidos de la vía para garantizar un flujo adecuado y seguro.

La directora del plantel, Eunice Almeida Ku, en breve mensaje al alumnado, docentes y padres de familia ahí reunidos, explicó que al dar inicio el nuevo ciclo escolar, hay el compromiso de asumir con toda responsabilidad la impartición de conocimientos que todo alumno debe poseer en este nivel educativo.

Pidió a los padres de familia su apoyo, presencia y participación en todas aquellas actividades tendientes a tomar las mejores decisiones en pro de la educación de sus hijos.

Trascendió que en el caso de esta escuela aún no se le entregan los Libros de Texto Gratuitos que habrán de utilizarse en este ciclo escolar. Están a la espera de las indicaciones que disponga la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey).

Padres de familia en Yucatán y los libros de texto gratuitos

Algunos padres de familia hablaron de lo que implicó para ellos el regreso a clases, más allá del desembolso económico que realizan para el inicio del ciclo escolar en cuanto a útiles escolares y uniformes.

Wendy Guadalupe Villalobos Sulub, presidenta del comité del programa federal “La Escuela es Nuestra”, comentó que en su caso tiene dos hijos: Carlos que pasó a tercero y Alondra, quien cursará el segundo grado.

“Carlos ya desde hace una semana está ansioso porque empezara el curso escolar. Tenía muchas ganas de volver a ver a sus amigos. No fue igual con Alondra, ella por el contrario estaba preocupada porque se estaban acabando las vacaciones y no quería regresar a clases, de hecho la noche anterior al primer día de clases me dijo que se sentía mal y que a lo mejor no podría ir al primer día de escuela; claro que no era verdad el que estuviera enferma, le hice ver la importancia de ir a la escuela y de cómo todos sus compañeros la iban a esperar con gran cariño”, explicó.

Silvia Chuc Ku, presidenta de la sociedad de padres de familia del plantel, comentó que su hijo Gael pasó al cuarto grado.

“Ya tenía ganas (Gael) de volver a la escuela para estar con sus compañeritos, hoy se levantó antes de las seis de la mañana para apresurarnos pues no quería llegar tarde a su primer día de clase. Una pieza de pan y un yogurt por desayuno y todo listo para iniciar la aventuras” ,comentó.

Al referirse a sus expectativas como madres de familia ante el nuevo curso escolar y la polémica en que éste se encuentra envuelto por las dudas que generan los contenidos de los nuevos libros, ambas mujeres tratan de ser ecuánimes en sus respuestas y explican que, ciertamente, no conocen los libros, no han llegado a sus manos, no los han revisado específicamente según el grado y asignaturas que corresponden a sus hijos, no conocen los contenidos. Indicaron que saben que hay pronunciamientos a favor y en contra, que se mencionan contenidos no aptos para los niños o que poseen errores.

Padres de familia analizarán los libros de texto de sus hijos

Para ellas la enseñanza escolarizada es la impartición de conocimientos en matemáticas, español, historia, geografía, ciencias naturales, pero educar en cuanto valores es tarea de los padres de familia y aseguran hay temas que solo a ellos les corresponde y harán valer esa convicción.

Aseguran que tan pronto los libros lleguen a sus manos, habrán de revisarlos para tener una apreciación más objetiva de sus contenidos. Mediante reuniones con los maestros y otros padres de familia intercambiarán puntos de vista y decidirán cómo abordar ciertos temas que pudieran resultar controversiales o como reforzar el conocimiento científico cuando así se requiera.

Animado inicio del curso escolar en todo Yucatán

“¡Tadeo, Tadeo, aquí estamos!” grita a todo pulmón desde el grupo en formación del quinto grado de la primaria “Manuel Cepeda Peraza” un alumno llamando al aludido, quien llega a la explanada del patio techado del plantel de la colonia Chuburná, respondiendo el saludo y acelerando el paso para ser recibido entre sonrisas por sus compañeros, esos que no había visto desde mediados de julio pasado, cuando finalizaron el cuarto grado.

Emoción de reencontrarse, expectación por lo que viene en este ciclo escolar, nuevos maestros y amigos, cálidas sonrisas, gel antibacterial en las manos a todo aquel que cruza el acceso y cubrebocas (una precaución adicional que toman solo unos cuantos) es parte de lo que se vio ayer en el regreso a clases.

Para iniciar el ciclo escolar 2023-2024 ayer retornaron a las aulas 432,057 alumnos y 23,303 docentes de educación básica, así como 92,784 estudiantes y 6,993 profesores del nivel medio superior en la entidad.

Según un boletín de la Secretaría de Educación de Yucatán, las escuelas cuentan con los servicios especiales y seguirán recibiendo mensualmente material de limpieza e higiene para mantener los entornos escolares seguros.

Impulso Escolar en Yucatán: contenido

En días pasados el gobernador Mauricio Vila Dosal inició la distribución de 262,795 paquetes de útiles del programa Impulso Escolar para estudiantes de escuelas públicas de nivel primaria de todo el estado, que incluye dos camisas de uniformes, una mochila y un par de zapatos, y secundaria de municipios del interior y comisarías de Mérida.

Este apoyo consta de paquetes de útiles escolares que contienen cuadernos, lápices, bolígrafos, crayones, tijeras, juego de geometría, colores, borradores, sacapuntas, marca textos y pegamento.

Los estudiantes de primaria también reciben kits de uniformes que constan de camisas, zapatos, mochilas y, en diciembre, su chamarra, de alta calidad.

Durante el ciclo escolar se estarán entregando paquetes de desayunos escolares fríos a los alumnos de preescolar, primero y segundo de primaria; y los calientes, a alumnos de preescolar y los seis grados de primaria.

Contenta de ver a su pequeña iniciar el nuevo ciclo escolar, Margarita Pool Sánchez confió en que este año sea de mucho aprendizaje para su pequeña, quien ingresó al primer año de primaria en la escuela “Nueva Generación”, en Ciudad Caucel.

También reconoció el apoyo de Impulso Escolar porque, dijo, es de gran ayuda a los padres de familia, sobre todo en estos tiempos donde todo ha subido mucho y el dinero ya casi no rinde.